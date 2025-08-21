5 рецептов турецких супов, которые согреют в ненастные дни

Турецкая кухня настолько богата и разнообразна, что практически каждый может найти что-то подходящее для себя по вкусу. Как правило, турки обожают готовить овощи, мясо, выпечку и другие блюда, приправляя их ароматными травами и пряными специями. Впрочем, супы также пользуются огромной популярностью как на родине, так и за её пределами. Делимся подборкой согревающих рецептов, без которых не обойтись с приходом холодов.
1. Чечевичный
Турецкий чечевичный суп. \ Фото: lovingitvegan.com.
Традиционный турецкий суп из чечевицы — это сытное и питательное блюдо, которое часто подают на завтрак, обед или в качестве лёгкого перекуса. Оно готовится максимально просто и быстро из доступных продуктов, отыскать которые не составит труда, поскольку все они продаются в любом супермаркете, а то и вовсе есть дома.
Необходимые продукты:
• Полный стакан чечевицы красной;
• Две моркови;
• Две картофелины;
• Одна луковица;
• Несколько чесночных зубчиков;
• Пара столовых ложек томатного соуса или пасты;
• Чайная ложечка красного молотого перчика;
• Чайная ложечка молотого кумина и столько же молотого кориандра;
• Полтора литра воды или бульона (можно взять кубики овощного);
• Немного петрушки, кинзы, укропа;
• Соль и масло.
Суп из чечевицы по-турецки. \ Фото: uncommonlydelicious.com.
Переходим к готовке:
• Чечевицу заливаем водой и оставляем на семь минут;
• Сливаем воду и промываем до тех пор, пока вода не станет максимально прозрачной;
• Овощи моем, очищаем и нарезаем кубиком;
• Чеснок измельчаем ножом или натираем;
• Обжариваем на масле вместе с луком и морковкой;
• Перекладываем в кастрюлю;
• Добавляем соус или пасту, все специи и также воду или бульон;
• Тушим несколько минут и высыпаем чечевицу;
• Даём закипеть;
• Провариваем около семи минут;
• После уменьшаем огонь и варим до полной готовности;
• Готовый суп взбиваем до состояния жидкого пюре;
• Посыпаем свежей зеленью и наслаждаемся потрясающим вкусом.
2. Эзо чорбаси
Турецкий суп невесты. \ Фото: img.apmcdn.org.
Эзо чорбаси — традиционное блюдо, которое часто подают на свадьбах, торжествах и других мероприятиях. Его готовят на густом овощном бульоне, картофеле, моркови, сельдерее и помидорах. Суп приправляется луком, чесноком, томатной пастой, хлопьями красного перца, орегано, петрушкой и другими травами, а также специями. Согревающее и питательное блюдо часто подают с поджаренным хлебом, йогуртом и оливковым маслом, поскольку оно идеально подходит для особых случаев и для празднования в кругу близких.
Необходимые продукты:
• Стакан чечевицы красных сортов;
• Стакан крупного булгура;
• Два литра бульона или воды;
• Три луковицы;
• Лимончик;
• Полпачки масла сливочного;
• Несколько столовых ложек соуса или пасты томатной;
• Щепотка кайенского перца;
• Чайная ложечка молотой паприки сладкой;
• Чайная ложечка мяты молотой сушёной;
• Соль и чёрный перец.
Эзо чорбаси. \ Фото: realfood.tesco.com.
Переходим к готовке:
• Чечевицу и булгур замачиваем в тёплой воде на двадцать мин;
• Затем хорошенько промываем;
• Луковицы чистим и нарезаем мелким кубиком;
• Обжариваем в кастрюле на масле сливочном, смешанном со специями;
• Заправляем лимонным соком и соусом или же томатной пастой;
• Готовим две-три минуты;
• Засыпаем чечевицу с булгуром;
• Всё это заливаем кипятком или таким же горячим бульоном;
• Варим на среднем огне под крышкой с полчаса;
• Приправляем солью, чёрным перчиком (обязательно смелите его непосредственно перед добавлением в суп) и мятой;
• Провариваем пару минут;
• Даём супу настояться, разливаем по глубоким тарелкам и получаем свою порцию удовольствия от согревающего блюда.
3. С добавлением брокколи
Турецкий суп из брокколи. \ Фото: img.taste.com.au.
Вкусный и богатый питательными веществами суп из брокколи готовится максимально быстро и просто. Блюдо часто подают с ложкой сметаны, посыпав сыром и кусочком хлеба с корочкой для придания текстуры и аромата.
Необходимые продукты:
• Кочанчик брокколи весом полкилограмма;
• Пара картофелин;
• По одной моркови и луковице;
• Небольшое количество оливкового масла;
• Чайная ложечка хлопьев чили;
• Чайная ложечка паприки;
• Остальные специи в виде соли и перца добавляются исходя из вкусовых предпочтений.
Лёгкий, нежный и воздушный суп с брокколи. \ Фото: hips.hearstapps.com.
Переходим к готовке:
• Капусту вымойте и разберите на соцветия;
• Измельчите ножом;
• Овощи вымойте и очистите;
• Нарежьте кубиком;
• Обжарьте в кастрюле на масле до лёгкого золотистого цвета;
• Сдобрите паприкой и острыми хлопьями перца чили;
• Всыпьте измельчённые брокколи;
• Залейте кипятком;
• Варите под крышкой до мягкости продуктов;
• Не забудьте про соль с перцем;
• Как только суп будет готов, сделайте из него полужидкое пюре;
• Наполните глубокие тарелки;
• При желании украсьте свежей зеленью и сметаной.
4. Баклажанный
Баклажанный суп. \ Фото: bing.com.
Баклажанный суп — это пикантное блюдо, с насыщенной кремовой текстурой и мягким вкусом, которое часто подаётся с ложкой сметаны или йогурта.
Необходимые продукты:
• Килограмм баклажанов;
• Небольшое количество оливкового масла;
• Две луковицы;
• Несколько чесночных зубчиков;
• Немного лимонного сока;
• Небольшое количество сметаны или йогурта без всяких добавок;
• Полтора литра овощного бульона из кубиков или воды;
• Солите и перчите по вкусу.
Суп из баклажанов. \ Фото: drhyman.com.
Переходи к готовке:
• Вымойте баклажаны:
• Промокните салфетками;
• Разрежьте на две части вдоль;
• Сделайте на мякоти надрезы;
• Выложите «лодочки» на противень с фольгой;
• Сбрызните маслом, смешанным со специями;
• Запекайте полчаса при 200 градусах;
• Нарежьте соломкой или кубиком;
• Почистите лук и чеснок, и нарежьте как можно мельче;
• Обжарьте в кастрюле на масле;
• Смешайте с баклажанами;
• Добавьте кипяток или горячий бульон;
• Дайте закипеть;
• После варите на умеренном огне до полной готовности;
• При необходимости посолите и поперчите;
• Влейте сметану или йогурт;
• Пюрируйте;
• Разлейте по глубоким тарелкам и наслаждайтесь невероятным вкусом и ароматом.
5. Рисовый с яйцами
Рисовый суп. \ Фото: tmbidigitalassetsazure.blob.core.windows.net.
Рисовый суп с яйцом – нежное, лёгкое и достаточно питательное блюдо. Ингредиенты тушат вместе до тех пор, пока рис не сварится и не станет мягким. Блюдо обычно подаётся с мятно-масляным соусом, придающим ему изысканный вкус и аромат.
Необходимые продукты:
• Стакан длинного риса;
• Полтора литра воды;
• Пара яиц;
• Два стакана йогурта без всяких добавок;
• Кусочек масла сливочного;
• Столовая ложечка муки;
• Две столовые ложечки сушёной мяты (молотой);
• Чайная ложечка соли и половинка молотого чёрного перца.
Рисовый крем-суп. \ Фото: makingthymeforhealth.com.
Переходим к готовке:
• Рис отвариваем до готовности в большом количестве воды;
• В миске смешиваем яйца с мукой, солью, перцем и йогуртом;
• В кастрюлю с рисом передуваем яичную смесь;
• Солим и перчим;
• Мешаем и готовим двадцать минут;
• Мяту смешиваем с маслом;
• Разогреваем на сковороде и обжариваем полминуты;
• Вливаем в кастрюлю с остальными ингредиентами;
• Провариваем;
• Разливаем по глубоким тарелкам и подаём со свежей зеленью.
