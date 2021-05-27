Зачем в отелях на кровати стелют узкие покрывала

Даже те, кто ни разу не бывал в отеле, должен был заметить одну очень странную вещь на кроватях в номерах. Речь идет о тонком покрывале в виде полосы, которое лежит на месте для сна и закрывает собой лишь небольшую часть кровати. Зачем оно нужно и для решения каких задач предназначено? Учитывая небольшой размер, совершенно очевидно, что это не покрывало для защиты постельного белья в привычном смысле.
Во-первых - это красиво. /Фото: destinia.fr.
Кто-то наивно предположит, что использование узкой полосы-покрывала – это такая бюджетная альтернатива обычному, полноразмерному покрывалу, которая при этом является беспроигрышным дизайнерским ходом, повышающим внешнюю привлекательность номера отеля. Все потому, что темная или наоборот яркая полоса всегда будет выглядеть исключительно контрастно на белом белье! Так вот, те, кто так думает… абсолютно правы. Это действительно дизайнерский ход и ловкая попытка сэкономить.
Во-вторых, на покрывала можно ставить сумки. /Фото: bedandchic.com.
Правда на перечисленном задуманный функционал мини-покрывала не заканчивается. Несмотря на свой скромный размер, это все еще покрывало. Если бы администрация отеля хотела сэкономить максимально, то отказалась бы и от них. Ведь все равно белье перестилают горничные с завидной регулярностью. Однако, данная полоса нужна для того, чтобы человек имел возможность положить на кровать верхнюю одежду (если она есть) или поставить сумку.
В некоторых заведениях покрывала все-таки обычные. /Фото: Яндекс.Карты.
Наконец, есть еще одна не слишком очевидная функция у данного покрывала – это место для установки подноса с едой. Необходимо оно специально на тот случай, если с питьем и едой случится что-то чрезвычайное. Например, перевернется чашка кофе или раскрошится какая-нибудь мучная закуска.
Выглядит круто и контрастно. /Фото: Яндекс.Карты.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии