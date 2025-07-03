«Солнце для лучшего друга»: как собаки и молодые люди с синдромом Дауна помогают друг другу

«Солнце для лучшего друга» — первый в России проект профессиональной адаптации молодых людей с синдромом Дауна. Отсутствие программ трудовой подготовки и рабочих мест для людей с синдромом Дауна — важная проблема для десятков тысяч семей, в которых растет ребенок с такими особенностями. Ежегодно в России рождается около 2500 человек с СД, и только единицы трудоустроены официально!

Данная программа призвана обратить внимание общественности на проблему трудоустройства людей с синдромом Дауна в России. Основная цель проекта — показать, что дети солнца — полноценные сотрудники, они хотят и могут полноценно работать.Компания Mars в лице марки Pedigree и Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» провели первое в России исследование профессиональной ориентации молодых людей с синдромом Дауна, в ходе которого их учили ухаживать за собаками.«Нам удалось доказать, что люди с синдромом Дауна могут успешно работать в гостиницах для домашних животных . Это уникальная синергия, когда собаки воспринимают человека таким, какой он есть. А ребята с синдромом Дауна имеют природные способности к эмпатии и доброте», — говорит президент Mars Валерий Щапов.Идея исследования стала продолжением глобальной креативной кампании бренда Pedigree® « Feed the good » («Тем, кто делает нас лучше»), которая рассказывает, как преданность и верность собак открывает в людях лучшие качества, помогая стать мягче и добрее.В рамках исследования пять участников дважды в неделю приезжали в подмосковный кинологический центр и гостиницу для собак «Хорс» — именно там, вдалеке от своих хозяев , животные сильнее ощущают потребность в особом внимании и заботе.Молодые люди учились работать , быть самостоятельными и ответственными, ухаживая за собаками. Таким образом, удалось найти одно решение сразу для двух проблем.«Семнадцать лет назад важнейшим приоритетом фонда было сохранение детей с синдромом Дауна в семье , их правильное воспитание и образование.Слишком многие от них отказывались, не зная или не понимая , что же делать с таким ребенком.Сегодня необходимо двигаться дальше и работать над их профессиональной самореализацией в обществе», — отметила Ирина Меньшенина, директор по развитию Благотворительного фонда «Даунсайд Ап».Ежегодно в нашей стране рождается около 2500 «солнечных» малышей — так называют детей с синдромом Дауна. До совершеннолетия они получают образование и необходимые навыки благодаря многолетним усилиям фондов и специализированных школ. Но даже несмотря на это после выпуска молодые люди остаются без работы. Это означает, что им негде в дальнейшем использовать накопленные знания, получать опыт и развиваться.«Они могут и хотят работать. Это первое достижение нашего исследования с компанией Mars. Второе — мы получили опыт, которым легко и просто делиться с другими благотворительными или коммерческими организациями, которые захотят его повторить у себя в городе, области или даже другой стране» , — добавила Ирина Меньшенина.Исследование началось в мае 2015 года. До ноября длился подготовительный этап. С декабря по февраль проходила профессиональная ориентация в подмосковной гостинице «Хорс» уже с реальными задачами и обязанностями: уход за собаками, их кормление, выгул и даже базовая тренировка животных.Специально разработанная программа началась с «внимательной адаптации», во время которой с участниками постоянно находились кинологи и психологи, полностью поддерживая ребят и контролируя все процессы работы.Следующим этапом стала «свободная адаптация» — появилось больше свободы при выполнении обязанностей, ведь молодые люди уже знали, с какими животными они будут общаться и что нужно делать.«Если уделить профессиональной подготовке достаточное количество времени, ребята с синдромом Дауна несомненно могут участвовать в рабочем процессе и приносить пользу», — отметил владелец подмосковной гостиницы для собак «Хорс» Антон Бардадим.О компании Mars Incorporated, которая в лице марки Pedigree совместно с Благотворительным фондом «Даунсайд Ап» провела первое в России исследование профессиональной ориентации молодых людей с синдромом ДаунаMars Incorporated — это частная, семейная компания с более чем вековой историей и такими всемирно известными брендами, как M&M’S®, PEDIGREE®, WHISKAS®, ORBIT®, DOUBLEMINT® и UNCLE BEN’S®.О фонде «Даунсайд Ап»Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» работает в России с 1997 года. Программы помощи фонда включают развивающие и обучающие занятия для детей с синдромом Дауна от рождения и до школы, психологическую поддержку для родителей , издание специализированной литературы для семей и специалистов и многое другое. В программах фонда — более 5300 детей и их близких во всех регионах России.Фонд «Даунсайд Ап» также успешно передает свои методики организациям и госучреждениям сферы образования, здравоохранения и соцзащиты и ведет просветительскую работу в обществе о природе синдрома Дауна, возможностях и потребностях таких людей. Вся помощь оказывается фондом «Даунсайд Ап» бесплатно.Об исследовании Pedigree® был также снят документальный фильм, режиссером которого стала Таисия Решетникова:Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)