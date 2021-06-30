Для каких целей магазинной тележке нужна откидная задняя стенка

Ничто не порождает столько споров о магазинных тележках для товаров, как возможность садить в них детей. Некоторые даже утверждают, что откидная задняя стенка в тележке как раз и нужна для того, чтобы можно было разместить свое чадо. Звучит по меньшей мере странно. Едва ли конструкторы хотели, чтобы дети с грязными ногами пачкали общественные тележки и продукты питания. Самое время разобраться в данном вопросе окончательно.
Такого великовозрастного уже точно нельзя. |Фото: kaifolog.ru.
Вместо того, чтобы разводить очередной спор между сторонниками того, чтобы садить маленьких детей в магазинные тележки для продуктов и противниками такого поведения, обратимся за помощью к государственному стандарту. Сложно поверить, но даже у магазинных тележек есть свой собственный ГОСТ, а именно Р 58174—2018. В одном из пунктов, помимо прочего, сообщается о том, чем на самом деле является и для чего так нужна загадочная откидная стенка.
Подвижные стенки действительно для маленьких детей. |Фото: allremont59.ru.
Итак, в соответствии с пунктом 3.6 ГОСТ Р 58174—2018, данный элемент конструкции называется «откидная стенка с опорной поверхностью». Она должна находиться на задней створке тележки. При этом упомянутая опорная поверхность может использоваться для хранения продуктов, личных вещей или же быть местом посадки ребенка, но только в том случае, если в ней имеются отверстия для ног ребенка. Таким образом ГОСТ прямо указывает на то, что детей в тележку можно сажать. Единственный нюанс заключается в том, что нагрузка на откидную стенку не должна превышать 15 кг.
Телеги - вообще-то опасная штука. |Фото: yandex.tm.
Государственный стандарт стандартом, однако нельзя не отметить, что на практике все далеко не так гладко, как на бумаге. Здесь достаточно упомянуть печальную статистику из одних только Соединенных Штатов Америки. Каждый год в стране получает травмы более 24 тысяч детей из-за того, что они были посажены родителями на тележки для продуктов. В последние годы эту проблему пытаются решать, выпуская принципиально новые виды «безопасных» тележек для родителей, однако пока ситуация с травматизмом не спешит меняться. Во многом потому, что увлеченные покупками горе-родители слишком часто теряют бдительность.
Так, что если уж решил посадить ребенка на тележку, то стоит следить за его поведением и состоянием!
Лучше использовать такие. ¦Фото: livejournal.com.
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