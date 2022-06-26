Редкие исторические фотографии из частных коллекций

Сегодня мы хотим представить Вам редкие исторические фотографии, запечатлевшие знаменитых людей прошлого или важные исторические моменты.







Самые смелые декольте в 1950-х годах







Молодой Харрисон Форд







Клинт Иствуд прогуливается по Риму, 1960-е







Мухаммед Али







Молодой Шон Коннери с сигарой







Бриджит Бардо в мастерской Пабло Пикассо







Молодой Кевин Спейси







Молодой Клинт Иствуд в сопровождении двух голливудских актрис, 1954







Софи Лорен







Свидание в 1950-х







Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский наблюдают за состязаниями в конном троеборье, 1968







Фотография из паспорта Эрнеста Хэмингуэя, 1923







Фрэнк Синатра выходит из вертолёта, 1964



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