Загадочный язык жестов бортпроводников

Если вы когда-нибудь заметите во время полета, что стюардессы и стюарды общаются между собой при помощи определенного набора жестов, малопонятного пассажирам, не пугайтесь.
Оказывается, у многих крупных авиакомпаний действительно существует свой «язык жестов», которым пользуются для быстрого и эффективного обслуживания пассажиров. Например, чтобы не кричать через весь салон самолета, кому разогревать обед с курицей, а кому — с рыбой.
Британская авиакомпания EasyJet опубликовала забавное обучающее видео, в котором рассказала, что означают те или иные смешные жесты.
В основном язык жестов бортпроводников авиакомпании EasyJet включает в себя обозначения блюд в меню.
Если бортпроводник неожиданно начинает махать согнутыми в локтях руками, подозрительно напоминая курицу, то вам не показалось. Этот жест означает курицу или что-то в меню с курицей.
Жест с поднятой рукой и открывающейся и закрывающейся ладонью, словно кто-то говорит, обозначает крок-месье, французский бутерброд с колбасой и сыром.
Томатный суп — руки буквой «Т», а потом помешивающие движения.
Бутерброд c беконом — изображаем пятачок.
Также существует набор для особых случаев, когда опять же не стоит на весь салон самолета оглашать, что происходит.
Усталое лицо стюардессы и ушки как у кролика — мальчишник в том ряду.
Укачивающие движения — нужно подогреть бутылку молока для ребенка.
Стюардесса вдруг изображает мима — не слишком веселая ситуация, означающая, что кто-то застрял в туалете.
Движение, напоминающее кручение шарманки…
…и вполне понятный жест, означающий, что стюард чего-то не знает. Все вместе это означает, что бортпроводник заметил актера кино, но не может вспомнить его имя.
И как это выглядит в жизни.
Так что не пугайтесь, если бортпроводники вдруг начинают выдавать странные движения руками. Они всего лишь хотят принести вам курицу.
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