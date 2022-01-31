Загадочный язык жестов бортпроводников

Если вы когда-нибудь заметите во время полета, что стюардессы и стюарды общаются между собой при помощи определенного набора жестов, малопонятного пассажирам, не пугайтесь.









Оказывается, у многих крупных авиакомпаний действительно существует свой «язык жестов», которым пользуются для быстрого и эффективного обслуживания пассажиров. Например, чтобы не кричать через весь салон самолета, кому разогревать обед с курицей, а кому — с рыбой.



Британская авиакомпания EasyJet опубликовала забавное обучающее видео, в котором рассказала, что означают те или иные смешные жесты.







В основном язык жестов бортпроводников авиакомпании EasyJet включает в себя обозначения блюд в меню.







Если бортпроводник неожиданно начинает махать согнутыми в локтях руками, подозрительно напоминая курицу, то вам не показалось. Этот жест означает курицу или что-то в меню с курицей.







Жест с поднятой рукой и открывающейся и закрывающейся ладонью, словно кто-то говорит, обозначает крок-месье, французский бутерброд с колбасой и сыром.







Томатный суп — руки буквой «Т», а потом помешивающие движения.







Бутерброд c беконом — изображаем пятачок.







Также существует набор для особых случаев, когда опять же не стоит на весь салон самолета оглашать, что происходит.





