Переключаем и не знаем: 4 худшие механические коробки передач на рынке



 

Механическая коробка передач традиционно воспринимается в среде автомобилистов как что-то простое, проверенное десятилетиями и вместе с тем очень надежное. Нужно ли говорить о том, что в действительности дела обстоят далеко не так однозначно. Более того, на рынке существуют и откровенные аутсайдеры, от которых порядочному водителю следует держаться как можно дальше.
Сейчас о таких представителях и пойдет речь.

1. VOLKSWAGEN 02T


Плохая коробка. |Фото: kiwimotors.ru.

Плохая коробка. |Фото: kiwimotors.ru.

 

Увидеть данную коробку передач можно на Volkswagen Polo и Skoda Fabia. Чаще всего она встречается с 105-сильным 1.6-литровым силовым агрегатом. Главная проблема оказалась в том, что установка получилась слишком легкой. Магниевый корпус с облегченными валами очень часто выходит из строя при существенных нагрузках, особенно если машина начинает пробуксовывать. Первые проблему к «коробочки» появляются уже на 60 тысячах пробега.

2. HYUNDAI M56CF


Очень слабая. |Фото: aredi.ru.

Очень слабая. |Фото: aredi.ru.

 

Еще один пример крайне неудачного использования относительно старой коробки с новыми, более мощными агрегатами. Попытка корейцев сэкономить не увенчалась ничем хорошим для автомобилистов. Чаще всего увидеть ее можно на автомобилях KIA Ceed и Rio 2005-2011 годов, а также на Hyundai i20 и Solaris 2005-2014 годов. Проблем у МКПП очень много – от шумов и вибраций до течи в сальниках.

3. OPEL M32


С ней много проблем. |Фото: poznex.pl.

С ней много проблем. |Фото: poznex.pl.

 

Эту неудачную коробку передач можно встретить на автомобилях Opel, FIAT, Alfa Romeo очень многих моделей. Единственный положительный момент М32 заключается в том, что нарваться на нее на первичном рынке уже нельзя.
Выведена МКПП из употребления была в 2017 году. Однако на вторичном рынке, коробка все еще часто встречается. Главная проблема износ подшипников и их роликов.

4. OPEL F17


Все еще попадется на рынке. ¦Фото: kiwimotors.ru.

Все еще попадется на рынке. ¦Фото: kiwimotors.ru.

 

В заключение еще одна старая коробка передач, которая появилась в 1990-е годы, однако, несмотря на это, попадается на вторичном рынке с завидной регулярностью. Данная МКПП очень часто попадается в самых разных «возрастных» автомобилях Opel с двигателями от 100 до 140 лошадиных сил. Как это часто бывает, главной проблем описываемого агрегата является разрушение подшипников. Кроме того, F17 часто страдает от повреждения шестерней и валов.

