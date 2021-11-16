СССР 1930-х на документальных фотографиях основоположника советского фоторепортажа Бориса Игнатовича

Духовой оркестр, 1930-е.
Борис Игнатович родился в белорусском городке Слуцк в 1899 году. Журналистскую курьеру он начал в 19 лет, а первым изданием, в котором он работал, была газета «Северо-Донецкий коммунист». Он снимал на фронтах гражданской войны, освещал там происходящее. После войны обосновался в Москве, а позже переехал в Ленинград, где работал в юмористических журналах. И именно в северной столице он заинтересовался фотоискусством.
1. День великого праздника рабочих всего мира
Пионеры и дети без определённого места жительства на первомайской демонстрации, 1927 год.
2. Дмитрий Шостакович
Известный советский композитор и талантливый пианист.
3. Ныряльщицы
Игра на воде для детей и взрослых, 1928 год.
4. «Вперед-назад»
Фотография Бориса Игнатовича - мастера документальной фотографии.
6. Асфальтирование дорог
Асфальтирование улицы Ленина, 1931 год.
7. Динамовцы перед матчем
Решающий футбольный матч, 1931 год.
8. Собор преподобного Исаакия Далматского
Вид на православный собор с высоты птичьего полёта, 1933 год.
9. Военнопленный
Немецкий солдат у разбитой пушки после битвы на Курской дуге в 1943 году.
10. Популярная игра в СССР
Матч за звание чемпиона района по шахматам, 1949 год.
11. Советский писатель и драматург
Русский писатель Михаил Зощенко, 1923 год.
12. Перекур
Чтение антирелигиозной литературы в обеденный перерыв, 1927 год.
13. Памятник Александру III
Памятник императору Александру III, который расположен у входа в Мраморный дворец.
14. Мероприятие, призванное пропагандировать занятие физкультурой и спортом
Поединок во время парада физкультурников, 1930 год.
15. Мамлакат Акбердыевна Нахангов и Иосиф Виссарионович Сталин
Вождь народов и основательница пионерского стахановского движения, 1935 год.
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