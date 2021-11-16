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СССР 1930-х на документальных фотографиях основоположника советского фоторепортажа Бориса Игнатовича


Духовой оркестр, 1930-е.

Духовой оркестр, 1930-е.

Борис Игнатович родился в белорусском городке Слуцк в 1899 году. Журналистскую курьеру он начал в 19 лет, а первым изданием, в котором он работал, была газета «Северо-Донецкий коммунист». Он снимал на фронтах гражданской войны, освещал там происходящее. После войны обосновался в Москве, а позже переехал в Ленинград, где работал в юмористических журналах. И именно в северной столице он заинтересовался фотоискусством.

1. День великого праздника рабочих всего мира


Пионеры и дети без определённого места жительства на первомайской демонстрации, 1927 год.

Пионеры и дети без определённого места жительства на первомайской демонстрации, 1927 год.

 

2. Дмитрий Шостакович


Известный советский композитор и талантливый пианист.

Известный советский композитор и талантливый пианист.

 

3. Ныряльщицы


Игра на воде для детей и взрослых, 1928 год.

Игра на воде для детей и взрослых, 1928 год.

 

4. «Вперед-назад»


Фотография Бориса Игнатовича - мастера документальной фотографии.

Фотография Бориса Игнатовича - мастера документальной фотографии.

 

6. Асфальтирование дорог


Асфальтирование улицы Ленина, 1931 год.

Асфальтирование улицы Ленина, 1931 год.

 

7. Динамовцы перед матчем


Решающий футбольный матч, 1931 год.

Решающий футбольный матч, 1931 год.

 

8. Собор преподобного Исаакия Далматского


Вид на православный собор с высоты птичьего полёта, 1933 год.

Вид на православный собор с высоты птичьего полёта, 1933 год.

 

9. Военнопленный


Немецкий солдат у разбитой пушки после битвы на Курской дуге в 1943 году.

Немецкий солдат у разбитой пушки после битвы на Курской дуге в 1943 году.

 

10. Популярная игра в СССР


Матч за звание чемпиона района по шахматам, 1949 год.

Матч за звание чемпиона района по шахматам, 1949 год.

 

11. Советский писатель и драматург


Русский писатель Михаил Зощенко, 1923 год.

Русский писатель Михаил Зощенко, 1923 год.

 

12. Перекур


Чтение антирелигиозной литературы в обеденный перерыв, 1927 год.

Чтение антирелигиозной литературы в обеденный перерыв, 1927 год.

 

13. Памятник Александру III


Памятник императору Александру III, который расположен у входа в Мраморный дворец.

Памятник императору Александру III, который расположен у входа в Мраморный дворец.

 

14. Мероприятие, призванное пропагандировать занятие физкультурой и спортом


Поединок во время парада физкультурников, 1930 год.

Поединок во время парада физкультурников, 1930 год.

 

15. Мамлакат Акбердыевна Нахангов и Иосиф Виссарионович Сталин


Вождь народов и основательница пионерского стахановского движения, 1935 год.

Вождь народов и основательница пионерского стахановского движения, 1935 год.

 

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СССР 1930-х на документальных фотографиях основоположника советского фоторепортажа Бориса Игнатовича

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СССР 1930-х на документальных фотографиях основоположника советского фоторепортажа Бориса ИгнатовичаПодписаться на мой Instagram
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