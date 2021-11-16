СССР 1930-х на документальных фотографиях основоположника советского фоторепортажа Бориса Игнатовича

Духовой оркестр, 1930-е.

1. День великого праздника рабочих всего мира

Пионеры и дети без определённого места жительства на первомайской демонстрации, 1927 год.

2. Дмитрий Шостакович

Известный советский композитор и талантливый пианист.

3. Ныряльщицы

Игра на воде для детей и взрослых, 1928 год.

4. «Вперед-назад»

Фотография Бориса Игнатовича - мастера документальной фотографии.

6. Асфальтирование дорог

Асфальтирование улицы Ленина , 1931 год.

7. Динамовцы перед матчем

Решающий футбольный матч, 1931 год.

8. Собор преподобного Исаакия Далматского

Вид на православный собор с высоты птичьего полёта, 1933 год.

9. Военнопленный

Немецкий солдат у разбитой пушки после битвы на Курской дуге в 1943 году.

10. Популярная игра в СССР

Матч за звание чемпиона района по шахматам, 1949 год.

11. Советский писатель и драматург

Русский писатель Михаил Зощенко, 1923 год.

12. Перекур

Чтение антирелигиозной литературы в обеденный перерыв, 1927 год.

13. Памятник Александру III

Памятник императору Александру III, который расположен у входа в Мраморный дворец.

14. Мероприятие, призванное пропагандировать занятие физкультурой и спортом

Поединок во время парада физкультурников, 1930 год.

15. Мамлакат Акбердыевна Нахангов и Иосиф Виссарионович Сталин

Вождь народов и основательница пионерского стахановского движения , 1935 год.