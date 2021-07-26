Необдуманные слова, которые не стоит говорить, дабы избежать ссоры и конфликта

1. Что не стоит говорить начальнику

Ну нет уж! Это не входит в мои обязанности! \ Фото: imena.guru.

Будет сделано. \ Фото: heaclub.ru.

2. Что не стоит говорить свекрови

Когда невестка и свекровь под одной крышей. \ Фото: psychologos.ru.

Всегда можно найти общий язык. \ Фото: prelest.com.

3. Что не стоит говорить своему ребёнку

Никогда не сравнивайте своего ребёнка с другими. \ Фото: georgiatimes.info.

Станьте другом своему ребёнку. \ Фото: skarvit.ru.

4. Что не стоит говорить своему супругу/супруге

Что за чушь ты несёшь?! Я тебе не верю! \ Фото: google.ru.

Компромисс. \ Фото: archive.smiruponitke.info.

5. Что не стоит говорить своим друзьям

Не стоит печалиться, всё обязательно наладится. \ Фото: psiholog.mirtesen.ru.

Кажется, жизнь налаживается. \ Фото: google.ru.

6. Что не стоит говорить своему доктору

Всё по списку. \ Фото: news.ivest.kz.

Вы действительно принимали всё то, что я вам прописал? \ Фото: time56.ru.

7. Что не стоить говорить учителю вашего ребёнка

Да что ты в этом вообще понимаешь!? \ Фото: badschool.ru.

Будьте более рассудительными. \ Фото: colta.ru.

8. Что не стоит говорить своему механику

В общем так, я сказал... \ Фото: google.ru.

Когда каждый делает своё дело. \ Фото: kolesa.ru.

9. Что не стоит говорить своим родителям

Ненавижу тебя! \ Фото: ellegirl.ru.

Не обижайте тех, кого любите. \ Фото: google.ru.