Необдуманные слова, которые не стоит говорить, дабы избежать ссоры и конфликта

«Слово – не воробей» – известное всем высказывание, о котором частенько забываешь. Ведь зачастую, в большинстве своих случаев мы говорим не думая, а потом кусаем локти, пытаясь загладить свою вину перед родным и близкими, друзьям и коллегами, и просто людьми, попавшими под горячую руку. Поэтому, если вы хотите сохранить свои личные и профессиональные отношения счастливыми и здоровыми, то постарайтесь никогда не произносить эти слова.
1. Что не стоит говорить начальнику
Ну нет уж! Это не входит в мои обязанности! \ Фото: imena.guru.
Не стоит рассчитывать на повышение или продвижение по службе, если вы с порога заявляете о том, что это не входит в ваши должностные обязанности. Негативный настрой лишь отпугнёт работодателя, а подобное высказывание раз и навсегда перечеркнёт все попытки быть на шаг ближе к заветной мечте, ведущей вверх по карьерной лестнице. Ведь задача, которая выходит за рамки ваших повседневных обязанностей, может стать ценной возможностью показать руководству то, насколько вы универсальный и компетентный сотрудник.
Будет сделано. \ Фото: heaclub.ru.
Также не стоит говорить о том, что у вас нет времени. Поскольку такие слова настораживают и весьма негативно отражаются на вашей трудовой этике. Стоит помнить о том, что в дальнейшем подобное может обернуться далеко не в вашу пользу. Поэтому, чтобы избежать подобных казусов и не показаться слабым звеном, чувствуя себя при этом козлом отпущения, достаточно тактично сказать о том, что вы можете помочь разобраться с делами в сложившейся ситуации и как бы невзначай намекнуть о том, что хотите попробовать себя в новом направлении. Поверьте, такой ход окажется более удачным, нежели категоричное «нет, не могу и не хочу».
2. Что не стоит говорить свекрови
Когда невестка и свекровь под одной крышей. \ Фото: psychologos.ru.
Наверняка каждый слышал фразу «я знаю лучше». Так-то оно так, но далеко не так, когда речь заходит об отношениях между ребёнком и его бабушкой (вашей мамой, а тем более свекровью). Стоит помнить о том, что в подобной ситуации такое заявление может вызвать обиду и негодование со стороны близкого человека. Ведь ни для кого не секрет, что вы действительно гораздо лучше ладите со своим чадом и знаете, что ему нравится больше и как будет лучше, но трубить об этом во всеуслышание – первый признак невежества, который может сыграть не в вашу пользу.
Всегда можно найти общий язык. \ Фото: prelest.com.
И вместо того, чтобы меряться знаниями и силой в воспитании, стоит просто тактично сказать нечто подобное «я очень ценю ваше мнение и заботу, но как насчёт того, чтобы спросить у Маши, Миши, Коли…» или же «Марья Ивановна, вы конечно женщина компетентная и я вам несказанно благодарна за помощь и советы, но поверьте, и я далеко не глупая девочка, ведь у меня были отличные учителя…»
3. Что не стоит говорить своему ребёнку
Никогда не сравнивайте своего ребёнка с другими. \ Фото: georgiatimes.info.
Никогда и ни при каких обстоятельствах не сравнивайте своего ребёнка с другими детьми – это первое и главное правило в воспитании вашего чада. Ведь на первый взгляд простая фраза «а вот Коля читает лучше, чем ты» или не дай бог «Господи, ну почему такой никакой в отличие от своей сестры / брата…» заставит почувствовать себя никчемно, что значительно понизит его самооценку.
Станьте другом своему ребёнку. \ Фото: skarvit.ru.
Поймите и запомните, что сравнения не приносят пользы никому, независимо от возраста. Также, не стоит пытаться навязать свою помощь, заявляя о том, что вы сделаете лучше и быстрее. Такой подход к решению проблемы лишь усугубит ваши отношения с малышом. Достаточно предложить попробовать разобраться вместе с тем, что не получается. И помните о том, что именно маленькая похвала, а не лесть и ущемление, способны окрылить вашего ребёнка на новые свершения. Говорите о том, какой он молодец и что он обязательно со всем справится, потому что вы в него верите и всегда поможете/поддержите.
4. Что не стоит говорить своему супругу/супруге
Что за чушь ты несёшь?! Я тебе не верю! \ Фото: google.ru.
Нет ничего хуже, чем сказать своему любимому человеку «я тебе не верю», особенно когда доверие является одним из многих признаков здоровых отношений. Такие слова звучат обвинительно, что всегда приводит к обратному результату, несмотря ни на что. Вместо этого смягчите свой скептицизм фразами типа «давай поговорим, чтобы лучше понять друг друга, я же вижу, что тебя что-то беспокоит и поэтому ты молчишь, недоговаривая до конца». Зачастую, такие разговоры действительно помогают разобраться в сложившейся ситуации и расставить все точки над «i». Поверьте, обвинения и прессинг не доведут до добра, а лишь усугубят и без того зыбкую почву под ногами. Будьте мудрее, ищите компромисс и берегите доверие.
Компромисс. \ Фото: archive.smiruponitke.info.
5. Что не стоит говорить своим друзьям
Не стоит печалиться, всё обязательно наладится. \ Фото: psiholog.mirtesen.ru.
Если кто-то из ваших друзей только что расстался со своей второй половинкой или потерял работу, постарайтесь не говорить им «эй, не волнуйся, у тебя ещё много времени, ведь вся жизнь впереди». Зачастую, такая фраза означает лишь то, что где-то есть тикающие часы, которые незамедлительно, или же наоборот слишком медленно отсчитывают дни и время до новых отношений, а также поиска идеальной работы. На самом деле нет никакого срока для встречи с правильным человеком и свалившейся внезапно на голову работой. Так что, не стоит оказывать такого рода давление, даже если это из благих побуждений.
Кажется, жизнь налаживается. \ Фото: google.ru.
6. Что не стоит говорить своему доктору
Всё по списку. \ Фото: news.ivest.kz.
Разумеется, ваша мама с лёгкостью может определить, когда вы говорите неправду, чего не скажешь о вашем лечащем враче. Ведь задача вашего врача заключается в том, чтобы правильно поставить диагноз и назначить лекарство, которое поможет вам как можно быстрее справиться недугом, будь то простуда или угревая сыпь. Однако, если вы не будете следовать врачебным указаниям и принимать лекарства в соответствии с назначением, у вас возникнут проблемы с преодолением болезни или состояния. И врать врачу о приёме медикаментов и препаратов, которые вы прекратили принимать ещё две недели назад, может стать потенциально опасным для вашего здоровья. И не приём лекарственных средств – не единственная вещь, о которой стоит умалчивать при разговоре с вашим врачом.
Вы действительно принимали всё то, что я вам прописал? \ Фото: time56.ru.
7. Что не стоить говорить учителю вашего ребёнка
Да что ты в этом вообще понимаешь!? \ Фото: badschool.ru.
Есть много вещей, которые не стоить говорить перед своим ребёнком, и обвинение их учителя в том, что он не прав, также стоит включить в данный список. Своим поведением вы подсознательно даёте одобрение на то, чтобы ваш ребёнок, глядя на вас, вёл себя неподобающим образом, разговаривая с его или её учителем в грубой и неуважительной манере. Так что не стоит кричать о том, что учитель не знает, что делает, ибо преподаватели подготовлены к дисциплине в классе и у них есть степень магистра в области образования. Но стоит также учитывать тот факт, что в большинстве случаев учебная программа составляется Министерством образования, а не непосредственно учителями. Поэтому прежде, чем наброситься на человека с беспочвенными обвинениями, трижды подумайте о том, что со стороны это выглядит как минимум нетактично, а как максимум глупо и ничем неоправданно.
Будьте более рассудительными. \ Фото: colta.ru.
8. Что не стоит говорить своему механику
В общем так, я сказал... \ Фото: google.ru.
Ни один опытный, уважаемый механик никогда не захочет услышать слова «Я знаю, в чём проблема, просто исправьте то, что я вам говорю». Зачастую такие фразы выбивают из колеи, лишая возможности правильно диагностировать и устранить неполадки. Стоит помнить о том, что специалисты практически всегда прислушиваются к тому, что говорит владелец машины для того, чтобы понять, как именно ведёт себя авто, а после поставить точный диагноз, проверив перед этим огромное количество вещей, отыскав и устранив проблему. Поэтому не стоит кричать с порога о своих догадках и предположениях, если вы не уверены в них на все сто процентов. Зачастую, так происходит по одной простой причине. Ведь большинство автовладельцев думают о том, что механики пытаются их обмануть, каждый раз находя новые проблемы, но правда в том, что они действительно есть и их необходимо решать.
Когда каждый делает своё дело. \ Фото: kolesa.ru.
9. Что не стоит говорить своим родителям
Ненавижу тебя! \ Фото: ellegirl.ru.
Слово «ненависть» определяет крайнюю неприязнь или отвращение. Помните о том, что даже в пылу злости, не стоит кричать своему отцу или матери «я тебя ненавижу!». Такие слова имеют огромную силу, больно раня и задевая чувства родных и близких людей, да и вы со временем пожалеете о сказанном. Уйдите, стисните зубы или сделайте глубокий вдох, вместо того, чтобы наброситься, распыляя злобу и ненависть. Но это не единственные слова, которые стоит избегать во время ссоры с родителями. Будьте обходительнее и тактичнее, ведь слово – не воробей, вылетев не вернётся, а неприятный осадок и чувство вины ещё долгое время будут оставаться внутри.
Не обижайте тех, кого любите. \ Фото: google.ru.
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