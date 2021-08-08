16 фотографий людей, которым не повезло

Люди, которые случайно наступили на черную полосу.
Черная полоса может случиться с каждым, и неприятности посыплются как из рога изобилия. А еще хуже то, что кто-то увидит ваш конфуз и выставит в социальные сети. Что ж остается только мужественно сносить смешки окружающих и постараться больше не оказываться в подобной ситуации.
1. Грустно даже не то, что парен упал, а то, что решил:это удачное фото для сайта знакомств
Грустно, что это его лучшее фото. | Фото: Lemonim.
2. «Если это вино, я слижу его с пола!»
«Лучше бы это была моя кровь», - подумал грузчик…| Фото: Onedio.ru.
3. Кто победитель? Я победитель!
Пусть победитель поднимет руки! | Фото: Клуб - Юмора..
4. «Интересно, если попкорн горит, значит ли это, что он готов?»
По мнению Novate.ru, попкорн уже готов, даже более чем. | Фото: Лента приколов Коляна.
5. Черная кошка – фигня, по сравнению с самолетом, у которого нет части крыла…
Нам на Novate.ru кажется, что лететь в самолете без куска крыла – не очень хорошая примета. | Фото: Lettera43.
6. «Одинокая волчица» - как стиль жизни
Вечер самодостаточной женщины. | Фото: Subdivx.
7. «Дорогой, разве ты не знаешь: то, что быстро поднято, не считается упавшим»
Когда грация – твое второе имя. | Фото: theCHIVE.
8. «Странная ситуация: я положила в машинку подушку, а получила кучу перьев…»
Превращение подушки. | Фото: pixmafia.com.
9. «Брат, ты же говорил, что это вездеход!»
«Ну-ка покажи, на каком сайте ты прочитал, что это машина может плавать?» | Фото: pixmafia.com.
10. «Ребята, не повторяйте моих ошибок, не пытайтесь отксерокопировать свой глаз!»
Неприятность с ксероксом. | Фото: Галерии - div.bg.
11. Говоришь, тебя рутина засасывает, как болото?
Что бы не случилось, не унывай! | Фото: Досенг.
12. «И попила, и поела, и умылась!»
Обеденный конфуз. | Фото: Onedio.ru.
13. Смотрите на это фото каждый раз, когда вам кажется, что вы на дне…»
Хьюстон, у нас проблемы! | Фото: Анекдоты и приколы.
14. Захотелось поострее – получай!
Кому-то было мало перца… | Фото: Убойно.ру.
15. «О, отлично, всегда мечтал оставить где-то свой след!»
Оставил свой след. | Фото: Reddit.
16. «Дорогая, это не тот ужин, о котором я мечтал!»
«Та она совсем и не сгорела!» | Фото: dymontiger - LiveJournal.
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