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16 фотографий людей, которым не повезло


Люди, которые случайно наступили на черную полосу.

Люди, которые случайно наступили на черную полосу.

Черная полоса может случиться с каждым, и неприятности посыплются как из рога изобилия. А еще хуже то, что кто-то увидит ваш конфуз и выставит в социальные сети. Что ж остается только мужественно сносить смешки окружающих и постараться больше не оказываться в подобной ситуации.

1. Грустно даже не то, что парен упал, а то, что решил:это удачное фото для сайта знакомств


Грустно, что это его лучшее фото. | Фото: Lemonim.

Грустно, что это его лучшее фото. | Фото: Lemonim.

 

2. «Если это вино, я слижу его с пола!»


16 фотографий людей, которым не повезло

«Лучше бы это была моя кровь», - подумал грузчик…| Фото: Onedio.ru.

 

3. Кто победитель? Я победитель!


Пусть победитель поднимет руки! | Фото: Клуб - Юмора..

Пусть победитель поднимет руки! | Фото: Клуб - Юмора..

 

4. «Интересно, если попкорн горит, значит ли это, что он готов?»


По мнению Novate.ru, попкорн уже готов, даже более чем. | Фото: Лента приколов Коляна.

По мнению Novate.ru, попкорн уже готов, даже более чем. | Фото: Лента приколов Коляна.

 

5. Черная кошка – фигня, по сравнению с самолетом, у которого нет части крыла…


Нам на Novate.ru кажется, что лететь в самолете без куска крыла – не очень хорошая примета. | Фото: Lettera43.

Нам на Novate.ru кажется, что лететь в самолете без куска крыла – не очень хорошая примета. | Фото: Lettera43.

 

6. «Одинокая волчица» - как стиль жизни


Вечер самодостаточной женщины. | Фото: Subdivx.

Вечер самодостаточной женщины. | Фото: Subdivx.

 

7. «Дорогой, разве ты не знаешь: то, что быстро поднято, не считается упавшим»


Когда грация – твое второе имя. | Фото: theCHIVE.

Когда грация – твое второе имя.
| Фото: theCHIVE.

 

8. «Странная ситуация: я положила в машинку подушку, а получила кучу перьев…»


Превращение подушки. | Фото: pixmafia.com.

Превращение подушки. | Фото: pixmafia.com.

 

9. «Брат, ты же говорил, что это вездеход!»


16 фотографий людей, которым не повезло

«Ну-ка покажи, на каком сайте ты прочитал, что это машина может плавать?» | Фото: pixmafia.com.

 

10. «Ребята, не повторяйте моих ошибок, не пытайтесь отксерокопировать свой глаз!»


Неприятность с ксероксом. | Фото: Галерии - div.bg.

Неприятность с ксероксом. | Фото: Галерии - div.bg.

 

11. Говоришь, тебя рутина засасывает, как болото?


Что бы не случилось, не унывай! | Фото: Досенг.

Что бы не случилось, не унывай! | Фото: Досенг.

 

12. «И попила, и поела, и умылась!»


Обеденный конфуз. | Фото: Onedio.ru.

Обеденный конфуз. | Фото: Onedio.ru.

 

13. Смотрите на это фото каждый раз, когда вам кажется, что вы на дне…»


Хьюстон, у нас проблемы! | Фото: Анекдоты и приколы.

Хьюстон, у нас проблемы! | Фото: Анекдоты и приколы.

 

14. Захотелось поострее – получай!


Кому-то было мало перца… | Фото: Убойно.ру.

Кому-то было мало перца… | Фото: Убойно.ру.

 

15. «О, отлично, всегда мечтал оставить где-то свой след!»


Оставил свой след. | Фото: Reddit.

Оставил свой след. | Фото: Reddit.

 

16. «Дорогая, это не тот ужин, о котором я мечтал!»


16 фотографий людей, которым не повезло

«Та она совсем и не сгорела!» | Фото: dymontiger - LiveJournal.

 

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