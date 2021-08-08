16 фотографий людей, которым не повезло

Люди, которые случайно наступили на черную полосу.

1. Грустно даже не то, что парен упал, а то, что решил:это удачное фото для сайта знакомств

Грустно, что это его лучшее фото. | Фото: Lemonim.

2. «Если это вино, я слижу его с пола!»

«Лучше бы это была моя кровь», - подумал грузчик…| Фото: Onedio.ru.

3. Кто победитель? Я победитель!

Пусть победитель поднимет руки! | Фото: Клуб - Юмора..

4. «Интересно, если попкорн горит, значит ли это, что он готов?»

По мнению Novate.ru, попкорн уже готов, даже более чем. | Фото: Лента приколов Коляна.

5. Черная кошка – фигня, по сравнению с самолетом, у которого нет части крыла…

Нам на Novate.ru кажется, что лететь в самолете без куска крыла – не очень хорошая примета. | Фото: Lettera43.

6. «Одинокая волчица» - как стиль жизни

Вечер самодостаточной женщины. | Фото: Subdivx.

7. «Дорогой, разве ты не знаешь: то, что быстро поднято, не считается упавшим»

| Фото: theCHIVE. Когда грация – твое второе имя.| Фото: theCHIVE.

8. «Странная ситуация: я положила в машинку подушку, а получила кучу перьев…»

Превращение подушки. | Фото: pixmafia.com.

9. «Брат, ты же говорил, что это вездеход!»

«Ну-ка покажи, на каком сайте ты прочитал, что это машина может плавать?» | Фото: pixmafia.com.

10. «Ребята, не повторяйте моих ошибок, не пытайтесь отксерокопировать свой глаз!»

Неприятность с ксероксом. | Фото: Галерии - div.bg.

11. Говоришь, тебя рутина засасывает, как болото?

Что бы не случилось, не унывай! | Фото: Досенг.

12. «И попила, и поела, и умылась!»

Обеденный конфуз. | Фото: Onedio.ru.

13. Смотрите на это фото каждый раз, когда вам кажется, что вы на дне…»

Хьюстон, у нас проблемы! | Фото: Анекдоты и приколы.

14. Захотелось поострее – получай!

Кому-то было мало перца… | Фото: Убойно.ру.

15. «О, отлично, всегда мечтал оставить где-то свой след!»

Оставил свой след. | Фото: Reddit.

16. «Дорогая, это не тот ужин, о котором я мечтал!»

«Та она совсем и не сгорела!» | Фото: dymontiger - LiveJournal.

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