Словакия – живописная страна, которая может похвастаться не только природными красотами, главным ее достоянием являются историко-художественные памятники, среди них ярко выделяются средневековые архитектурные комплексы, равных которым на европейских просторах сложно сыскать. Взять, к примеру, Спишский Град – крупнейший замок-город на вершине горы, где еще можно увидеть укрепительные объекты, культовые и светские сооружения периода XII-XVII вв.
1. История появления крупнейшей цитадели Европы
Могучий Спишский Град: средневековая жемчужина Словакии. | Фото: slovenskehrady.sk.
Известняковая скала, возвышающаяся перед горным перевалом Браниско (территория современной Словакии), издревле привлекала людей. Самыми древними находками являются стоянки кроманьонцев периода верхнего палеолита. В I тысячелетии до нашей эры на этой территории обитали кельты, а в последующие века на вершине горы, на высоте 634 м над уровнем моря уже появился первый укрепленный город-крепость Ла-Тен, который относят к пуховской культуре. Об этом свидетельствуют сохранившиеся валы и некоторые находки, обнаруженные археологами в замке.
Благодаря торговому пути, проходящему по исторической Спишской области, на вершине горы появился укрепленный форт (Spissky Hrad Castle). | Фото: upload.wikimedia.org.
Вершина горы стала идеальным местом для строительства неприступного замка (Spissky Hrad Castle). | Фото: upload.wikimedia.org.
Благодаря тому, что в этом районе был проложен древний торговый путь, вдоль его следования стали образовываться небольшие поселения, перерастающие в укрепленные объекты, объединившиеся в одну историческую область, где проживали славянские племена.
2. Особенности градостроительного планирования
Мощные крепостные стены стали монолитным продолжением скалы (Spissky Hrad Castle, Словения). | Фото: slovenskehrady.sk.
Изначально замок Спишский град (Spissky Hrad Castle), именно так называется укрепленный город, ставший продолжением травертиновой горы (известковый туф), выполнял роль пограничного форта, охраняющего северные границы раннефеодального старовенгерского государства. Первые же замковые постройки стали появляться здесь между XI и XII веками, а в последующие столетия, вплоть до XVIII века, замок постоянно расширялся и рос. Очень быстро он стал административным центром исторической области Спиш, где находился королевский двор, что и наложило отпечаток на его планировку и внешний, ведь все постройки и разделение территории были призваны обеспечить максимальную безопасность и комфорт феодалу/монаршему двору. Учитывая, что крепостные стены словно вырастали из скалы, территория имеющегося плато, а это 41,4 тыс. кв. метров могла быть задействована в полном объеме.
Замковый комплекс Спишский Град занимает всю поверхность плато (Словения). | Фото: publicdomainvectors.org.
Укрепленный мост, ведущий к скрытым воротам, имел множество ловушек для врагов (Spissky Hrad Castle, Словения).
В центре образовавшегося города-крепости, уже в XII веке был построен первый замок, обнесенный двумя рядами стен, который и стал главным убежищем правителей на случай военной угрозы. Резиденция включала в себя залы для приемов, палаты для размещения приближенных, административное крыло, сокровищницу, где хранилась казна. А вот для короля и его семьи была построена башня. На остальной же территории находились военные объекты, склады, амбары, мастерские, включая монетный двор, где чеканились спишские монеты, культовые сооружения и жилые хижины, в которых обитали жители прилегающих деревень во время опасности нападения. На данный момент первые постройки и сам замок практически не сохранились, поскольку в конце XII века произошло землетрясение, в результате которого случился разлом плато как раз под королевской резиденцией.
Хитросплетения оборонительных стен, которые не раз останавливали желающих захватить город-крепость (Spissky Hrad Castle, Словения). | Фото: slovenskehrady.sk.
В XIII веке началось восстановление крепостной стены и строительство небольшого замка, который называют романским. Он имел два этажа, на первом располагались (все административно-хозяйственные помещения и замковая часовня, а на втором – покои короля и проректора капитула (глава церкви).
Спишский замок благодаря грамотной планировке и мощным укреплениям за всю свою историю ни разу не был захвачен (во время боевых действий).
Интересный факт: Спишский замок был один из немногих, который устоял во время татарского нашествия в 1241 году. И это несмотря на то, что восстановление после разрушений еще было не завершено. Осада и попытки взятия крепости хоть и не принесли успеха татарам, но оборонительные объекты потрепали основательно, что стало причиной нового строительства. На этот раз фортификационные укрепления возводились по новым технологиям, соответствующих требованиям обороны того времени, которыми лучше всего владели мастера-каменщики из северной Италии
3. Как неприступный форт превратился в элегантную резиденцию короля
Донжон и оборонительная башня Спишского замкового комплекса (Словения).
Остатки Нижнего замка, где располагались войска (Spissky Hrad Castle, Словения). | Фото: slovenskehrady.sk.
Понадобилось более 200 лет, чтобы Спишский замок приобрел те черты, которые мы можем увидеть сейчас. Наравне с сохранившимися романскими объектами стали появляться более изысканные сооружения. Вначале построили высокую башню донжон, она должна была защитить королевскую семью и сокровищницу, затем большой двор, среди которого появился новый замок и замковая часовня. Их окружали особо укрепленные два ряда крепостных стен. Также в этот период был возведен Нижний замок или Большой бейли, в котором квартировались войска Яна Йискры из Брандиса. Его разграничили с помощью крепостной стены, двух жилых и одной входной башен, центре же был предусмотрен укрепленный редут.
Оборонительные сооружения не раз трансформировались, чтобы применять новое оружие и защищаться от него (Spissky Hrad Castle, Словения).
Стоит отметить, что за этот период на замок Спишский Град (Spiš Castle) не раз посягали во время междоусобных войн, проверяя его оборонительную способность. Крепость выстояла во всех случаях кроме одного, когда в 1443 году, в разгар очередной междоусобицы, войска королевы Эржебет, отстаивавшей свои права на венгерский трон у польского короля Владислава, проявили благоразумие и вместо изнурительного противостояния (с наскока замок взять не удалось) сумели убедить коменданта Спишского Града без боя перейти на сторону королевы. После чего сменился и владелец земель, Спишкий Град достался Штефану Запольскому (из старинного рода Запольяи), затеявший новую реконструкцию, целью которой стала переделка массивного защитного объекта в более привлекательную и комфортную аристократическую резиденцию.
Жилая башня и внутренний двор с аркадой, считающиеся жилой резиденцией короля или владельца (Spissky Hrad Castle, Словения). | Фото: upload.wikimedia.org.
По его приказу в городе-крепости появился настоящий дворец, рыцарский зал, часовня Святой Елизаветы, расширили и преобразовали старый замок, в обличье которого появились готические детали, укрепили оборонительные стены, усилили жилые башни и оборонительные объекты комплекса, начали строить родовой мавзолей. Кстати сказать, в последствии, Штефан Запольский станет отцом последнего национального короля Венгрии – Яна, который в этом замке и родился.
Один из залов королевского дворца, расположенного на вершине горы (Spissky Hrad Castle, Словения). | Фото: wikiway.com.
Некоторые помещения отреставрированы и являются площадкой для экспозиций местных музеев (Spissky Hrad Castle, Словения).
После семейства Запольяи стратегически важной территорией, где и расположен Спишский Град, владели Габсбурги, Турзо и Чаки, представители которых внесли свою лепту в развитие и изменение облика замкового комплекса, остававшегося главной резиденций правителей вплоть до начала XVIII века. После чего дворянство уже не использовало его в качестве защитной резиденции в период военных угроз, ведь жизнь в холодном и не очень-то комфортном замке не прельщала изнеженных аристократов. Вплоть до 1780 года, за порядком в неприступном замке следил лишь скромный военный гарнизон, а после пожара, случившегося в этот год, огромный военно-архитектурный комплекс был покинут навсегда.
В одном из замков есть пыточное подземелье, которое оформлено так, каким оно было в Средние века (Spissky Hrad Castle, Словения).
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что с пожаром связано немало темных историй, породивших множество легенд и предположений. Одни называли вполне привычный для тех времен фактор – удар молнии, но мало верится, что каменные сооружения могли загореться все разом и выгореть дотла. Более вероятными считаются два варианта развития событий. Возможен поджег если не изрядно подвыпившими солдатами, так владельцем замка, ведь у него мотив был более чем весомым. Оказывается, в те времена существовал грабительский налог на крыши, которых в замковом комплексе было не сосчитать.
4. Крупнейший замок Центральной Европы стал современной достопримечательностью
Палаты именитых и богатых владельцев хоть и были оформлены подобающим образом, но оставались холодными и неуютными (Spissky Hrad Castle, Словения).
После того, как в 1780 году замковый комплекс был уничтожен пожаром, неприступный Спишский Град постепенно превращался в руины. Вплоть до 1970-х годов величественный архитектурный комплекс, по сути, являющийся небольшим укрепленным городом, только лишь разрушался и приходил в упадок. Благодаря вмешательству защитников природы и культурного наследия на проблему обратили внимание, руины были признаны археологическим памятником одной из самых обширных групп военных и укрепительных сооружений, городского планирования, религиозных, жилых и хозяйственных зданий позднего Средневековья, и раннего Возрождения Европы, где сохранились образцы романской и готической архитектуры.
В первую очередь провели укрепительные работы, чтобы не допустить обрушений остатков сооружений и задний (Spissky Hrad Castle, Словения).
В тот период были проведены масштабные работы по сохранению крепостных стен и дворцов, которым угрожала нестабильность скалистого основания, погодные условия и природа, активно отвоевывавшая пустующие территории. В 1993 году Спишский Град вместе с прилегающими историческими населенными пунктами был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, после чего более активно начались проводить исследования и восстановительные работы.
Замковая часовня в Спишском Граде (Словения). | Фото: wikiway.com.
Спишский Град стал туристической меккой для тех, кто увлекается историей и замковой архитектурой (Словения).
В настоящее время обширная территория постепенно реконструируется, некоторые здания адаптируются под размещение обширной экспозиции Восточно-Словацкого музея (Кошици). Сейчас к посещению доступны: фрагменты укрепительных стен и башен, аркадный коридор эпохи Возрождения, королевский дворец Верхнего замка (организованы выставки, повествующие историю и культурное развитие замкового поселения, его военную мощь и политическую значимость), там же хранятся коллекции Спишского музея, где можно увидеть средневековый уклад жизни, герб и феодальную юрисдикцию. Все это открыто для осмотра, остается лишь спланировать поездку и записаться на экскурсию, проходящие в строго отведенные часы (самостоятельные прогулки в другое время возбраняются), которую проведут опытные гиды.
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