Как без больших усилий сделать сад красивым

Красивый сад непрерывного цветения – мечта любого владельца земельного участка. Но тратить на это все свое время способен не каждый садовод. Спланировать ландшафт, произвести посадки и наслаждаться плодами своего труда в гамаке возможно, если воспользоваться этими потрясающими идеями.



Чтобы сделать красивую и оригинальную клумбу, не обязательно сажать капризные розы и разводить другие цветы, требующие особых забот и хлопот.Создавайте продуманные композиции, задействуя огромные камни, садовые скульптуры, шпалеры и неприхотливые растения.Даже скромная плитка или цементная дорожка будут выглядеть привлекательно, если по краям посадить буйно цветущие растения. Калифорнийские маки (эшшольции), бархатцы, петунии, ночные фиалки и анютины глазки – выбирайте по цветовой гамме или сажайте все подряд для создания веселого настроения.Собираясь на прогулку, возьмите с собой тачку или сумку-тележку. Если по пути встретится красивый камень, прихватите его с собой. Булыжники, обкатанная водоемами галька или обломки мрамора добавят саду брутальности и колорита.Даже ранней весной вечнозеленые кустарники будут радовать ваш глаз сочной листвой и красивой формой. Не бойтесь самостоятельной «стрижки», в помощь вам аккумуляторные ножницы и видео-ролики с youtube.Немного сбавить темп жизни и расслабиться вы сможете, если поставите скамью-качели с тентом. Прохлада и убаюкивающий ритм обеспечены.Расставьте в разных местах светильники, чтобы они создавали вечером таинственную и романтичную атмосферу в саду.Небольшой водоем с кувшинками и лягушками добавит ноту прохлады в знойный день, если у вас нет рядом речки или моря.Сколотите мостки из обрезков досок, покройте лаком и добавьте кашпо с цветами. На участке появится маленький красивый уголок.Если у вас нет дефицита места, посадите газон значительного размера. На ухоженной травке так приятно загорать и валяться.Используйте необычные предметы для клумб. Это могут быть купленные вазоны, старые ведра, корзины и даже корпуса телевизоров.Грамотная посадка, продуманный план, расстановка мебели потребуют, конечно, усилий, но только один раз. В дальнейшем надо будет просто придерживаться разработанных мероприятий, ухаживать за неприхотливыми растениями и поддерживать чистоту в саду.