С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 589 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Их закупали централизованно в 70-80е гг., через МВЭС СССР, Джинсы Montana — это немецкий бренд, созданный в Гамбурге ...Почему самые попу...
  • Сергей
    Москвич с двигателем 1.4 - это откуда?7 машин из 1980-х...
  • Evgeni Velesik
    Сейчас надо с Германией решать вопросы по недопущению возраждения производства ядерного оружия!Почему нацисты не...

Как без больших усилий сделать сад красивым

Красивый сад непрерывного цветения – мечта любого владельца земельного участка. Но тратить на это все свое время способен не каждый садовод. Спланировать ландшафт, произвести посадки и наслаждаться плодами своего труда в гамаке возможно, если воспользоваться этими потрясающими идеями.

1. Цветочная композиция с элементами декора

Чтобы сделать красивую и оригинальную клумбу, не обязательно сажать капризные розы и разводить другие цветы, требующие особых забот и хлопот.
Создавайте продуманные композиции, задействуя огромные камни, садовые скульптуры, шпалеры и неприхотливые растения.

Как без больших усилий сделать сад красивым

2. Цветы вдоль дорожки

Даже скромная плитка или цементная дорожка будут выглядеть привлекательно, если по краям посадить буйно цветущие растения. Калифорнийские маки (эшшольции), бархатцы, петунии, ночные фиалки и анютины глазки – выбирайте по цветовой гамме или сажайте все подряд для создания веселого настроения.

Как без больших усилий сделать сад красивым

3. Всевозможные камни

Собираясь на прогулку, возьмите с собой тачку или сумку-тележку. Если по пути встретится красивый камень, прихватите его с собой. Булыжники, обкатанная водоемами галька или обломки мрамора добавят саду брутальности и колорита.
Как без больших усилий сделать сад красивым

4. Вечнозелёные кустарники со «стрижкой»

Даже ранней весной вечнозеленые кустарники будут радовать ваш глаз сочной листвой и красивой формой. Не бойтесь самостоятельной «стрижки», в помощь вам аккумуляторные ножницы и видео-ролики с youtube.
Как без больших усилий сделать сад красивым

5. Скамья-качели

Немного сбавить темп жизни и расслабиться вы сможете, если поставите скамью-качели с тентом. Прохлада и убаюкивающий ритм обеспечены.
Как без больших усилий сделать сад красивым

6. Садовые светильники

Расставьте в разных местах светильники, чтобы они создавали вечером таинственную и романтичную атмосферу в саду.

Как без больших усилий сделать сад красивым

7. Искусственный пруд

Небольшой водоем с кувшинками и лягушками добавит ноту прохлады в знойный день, если у вас нет рядом речки или моря.
Как без больших усилий сделать сад красивым

8. Маленький мост

Сколотите мостки из обрезков досок, покройте лаком и добавьте кашпо с цветами. На участке появится маленький красивый уголок.
Как без больших усилий сделать сад красивым

9. Свободная площадь с опрятным газоном

Если у вас нет дефицита места, посадите газон значительного размера. На ухоженной травке так приятно загорать и валяться.
Как без больших усилий сделать сад красивым

10. Цветы в необычных уличных вазонах

Используйте необычные предметы для клумб. Это могут быть купленные вазоны, старые ведра, корзины и даже корпуса телевизоров.
Как без больших усилий сделать сад красивым

Грамотная посадка, продуманный план, расстановка мебели потребуют, конечно, усилий, но только один раз. В дальнейшем надо будет просто придерживаться разработанных мероприятий, ухаживать за неприхотливыми растениями и поддерживать чистоту в саду.
Ссылка на первоисточник
Сад
наверх