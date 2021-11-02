Комнатные цветы, что увлажняют воздух

Сухой воздух в помещении несет с собой множество различных опасностей. Даже если ты не чувствуешь дискомфорта, твой организм будет получать пассивный ущерб, уж поверь. Страдает кожа лица, глаза, дыхательная система. Как увлажнить комнату быстрее всего?

Конечно же, обзавестись хотя бы небольшим увлажнителем. Но и этого может быть недостаточно.







Некоторые домашние растения в одиночку могут справиться с сухой атмосферой в комнате. С одной стороны, им для этого нужен уход. Но еще они украшают интерьер, справляются со своей работой максимально натурально и просто поднимают настроение всем цветоводам-любителям. Это очень актуально именно сейчас, ведь центральное отопление отбирает всю влагу из квартиры, и с этим нужно что-то делать.



КАК УВЛАЖНИТЬ КОМНАТУ

Растения — увлажнители воздухаАглаонема (Aglaonema)

Сансевиерия (Sansevieria)

Драцена Маргината (Dracaena marginata)

Бамбуковая пальма (Chamaedorea)

Спармания (Sparmania)

Симптомы сухого воздухаЕсли человек носит контактные линзы, влияние сухого воздуха может привести к раздражению, покраснению глаз, постоянной утомляемости. Появляется ощущение «запыленности» в глазах, а сама роговица при этом страдает неимоверно. При особенно запущенных случаях появляется «синдром сухого глаза». Становится сложно сидеть за компьютером, ТВ или просто читать газеты.Начинается быстрый процесс старения кожи. Она теряет свою эластичность, начинает шелушиться и может краснеть в уголках глаз и рта.Возникает постоянное чувство затянутости, которое можно спутать с тем чувством, когда происходит внезапное похудение. Больше всего от шелушения страдает внешняя часть носа, иногда виски.Есть шанс пересыхания слизистой носоглотки. Дышать становится тяжелее, возможно начало хронического насморка и в особенно запущенном случае постоянное носовое кровотечение. Падает иммунитет. Организм становится более подвержен вирусам и респираторным заболеваниям. Есть шансы появления астмы или аллергии.Не только хорошо борется с сухостью в помещениях, но и уменьшает количество вредного бензола, который выделяется из различного пластика, лакокрасочных покрытий и дешевой мебели. Очень живучее растение, выживает при длительной засухе и совсем не требует длительного наличия солнечного света. Прекрасный вариант для людей с длинным рабочим днем или частыми командировками.Интересна не только своими увлажняющими воздух способностями, но еще и выделением кислорода в темную часть суток. Это вечнозеленое многолетнее травянистое растение. Любит солнце и частый полив, вместе с тем не требует какого-то ухода сверх меры. Если забыть полить его пару раз подряд, оно может даже не показать виду. Отличный компаньон, хорошо переносит путешествия в обыкновенной сумке.Декоративное красивое растение. Напоминает маленькую пальмочку и создает уют в комнате. Увлажняет и очищает воздух. Любит рассеянный солнечный свет, так что лучше всего, чтобы горшок с растением стоял за занавесками. Умеренный полив и температура от 15 до 28 градусов — вот и всё что, по сути, нужно драцене.Достаточно большой вазон, идеально подходящий для частного дома. Например, для просторного зала хватит двух объемных горшков с бамбуковыми пальмами. Они любят теплую атмосферу и не чураются пониженной освещенности. Растение предполагает медленный рост и небольшие изменения на протяжении года. Так что проблем с обрезкой у нее не будет. Для того чтобы бамбуковая пальма росла симметрично, ее горшок нужно время от времени поворачивать вокруг своей оси.Или комнатная липа. Быстрорастущее растение может вымахать до 1,5 метра в высоту. Тоже любит рассеянный свет. Большие листья привносят свежесть и кислород в жилище. А необычные цветы порадуют всех ценителей в зимнее время. Это самое привередливое растение из нашей подборки. Яркое, но рассеянное освещение и довольно низкая температура в 15 градусов под силу не всем цветоводам. Но оно того стоит. Настоящее дерево (судя по листьям) прямо у тебя в доме!