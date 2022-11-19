Готовим ирисы к зиме

Вопреки достаточно распространенному мнению, ирисы не самая капризная цветочная культура. На самом деле эти очаровательные нежные растения не требуют от цветовода постоянных «танцев с бубнами», чтобы чувствовать себя хорошо.

Для нормального самочувствия эти цветы просто нужно высадить в подходящем месте, а затем лишь регулярно поливать, пару раз за сезон подкормить, да обработать от болезней и вредителей. Но это все процедуры весенне-летнего сезона, а вот осенью стоит уделить любимым ирисам чуть больше внимания – период подготовки к зиме очень важен для всех растений, особенно если это хрупкие цветы.

Итак, что необходимо сделать с ирисами в сентябре-октябре-ноябре?



Подкормка ирисов осенью

Обрезка ирисов осенью

Укрытие ирисов осенью

Удобрять ирисы во время бутонизации и цветения категорически не рекомендуется, а вот по осени можете внести под них минеральные удобрения (без азота!) в жидком виде, чтобы помочь накопить силы к зимовке. Особенно это рекомендовано для бедных почв.Процедуру обычно проводят в конце сентября – начале октября. Под корень вносят раствор суперфосфата и сульфата калия (по 1 ст.л. на 10 л воды). Это повысит устойчивость ирисов к будущим морозам, подпитает и укрепит корневую систему, что особенно актуально в бесснежную зиму.Надеемся, вы помните, что первую обрезку ирисов следует провести сразу после цветения (обычно это происходит еще в летний период) – цветоносы растений срезают на высоте около 2-2,5 см от земли, а затем удаляют все сухие и поврежденные листья, дабы не допускать гниения и распространения возможных заболеваний. Здоровые же зеленые листья ирисов оставляют нетронутыми до наступления холода – они продолжают вегетировать и помогают растению накопить нужный объем питательных веществ для благополучной зимовки.Окончательно обрезать ирисы рекомендуется с наступлением первых заморозков. В средней полосе это, как правило, начало ноября, но, разумеется, ориентироваться стоит на текущий прогноз погоды в вашем регионе.Листья ирисов обрезают остро заточенным секатором на высоту около 10-15 см от грунта. Эта процедура нужна для того, чтобы на растении не развились бактериоз и фузариоз, а весной молодые листья быстрее тронулись в рост.Заодно перед укрытием цветов на зиму выберите с грядок последние сорняки. Срезанные листья и выполотые растения уничтожьте или отправьте в компостную кучу.Под зиму большинство садовых многолетников нуждаются в укрытии. И ирисы не исключение – даже самые морозостойкие их сорта и виды (например, ирисы сибирские, кроваво-красные, болотные, гладкие, гибридные формы английских луковичных ирисов) при подмерзании корневищ в суровые бесснежные зимы могут потерять способность к цветению в следующем сезоне. Особенно это касается молодых растений в первый год жизни и растений старых, у которых корневища могут выступать из земли.Даже если корневища останутся в сохранности, без защитного укрытия на зиму у ирисов могут сильно пострадать от холода цветковые почки. Причем в этом случае следующей весной и летом само растение может развиваться как обычно, и вы не сразу поймете, что оно плохо себя чувствует после неудачной зимовки – об этом вы узнаете только когда не дождетесь цветения.Самые «беззащитные» перед холодами – высокорослые сорта бородатых ирисов, а также луковичный ирис ксифитум. У последнего даже советуют осенью после полного высыхания листьев выкапывать луковицы и отправлять их на хранение в сухое прохладное место до весны – климат средней полосы считается для этих цветов не слишком благоприятным.В выкопанном виде можно сохранить и корневища других ирисов, если вы беспокоитесь об их сохранности в почве. Корневища бородатых ирисов нужно просушить, завернуть в бумагу и вынести в сухое холодное помещение. Корневища безбородых ирисов желательно продезинфицировать и посадить в горшок, не забывая регулярно поливать, а весной высадить в грунт на постоянное место.Если вы все же оставляете свои ирисы зимовать под открытым небом, вам стоит знать, как, чем и когда правильно укрывать их под зиму? Осеннее мульчирование ирисов перед наступлением настоящих холодов проводят обычно после первых заморозков – примерно в середине – второй половине ноября. Раньше этого делать не стоит, иначе есть риск, что растения запреют и также не зацветут в будущем году – по статистике ирисы чаще именно выпревают под неправильно подобранным укрытием, чем вымерзают.В качестве укрывного материала подойдут торф, перегной, солома – их укладывают слоем не менее 10-15 см толщиной, а затем прикрывают еловым лапником. Перед укрытием опрыскайте обрезанные растения Бактофитом, Алирином-Б, Гамаиром или другими фунгицидными препаратами, чтобы предотвратить возможное гниение.Можно также использовать для укрытия ирисов спанбонд, но обязательно натянутый на невысокие дуги, а не уложенный прямо поверх растений – в последнем случае зимой их надземные части в местах соприкосновения с материалом могут вымерзнуть.Как видите, ничего сложного в осеннем уходе за ирисами нет. Потратьте небольшое количество времени, чтобы грамотно подготовить растения к зимовке и тогда в следующем сезоне они дружно проснутся и обязательно будут радовать вас здоровым видом и пышным цветением.