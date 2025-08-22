Циркулярная пила и стеклоочистители: 16 изобретений, авторами которых были женщины

В мире на протяжении тысячелетий существовал стереотип, что изобретателями практически всех важных в истории вещей или технологий были именно мужчины. Вот только в реальности это далеко не так: огромное количество того, без чего не был бы возможен ни научно-технический прогресс в общем, ни повседневная жизнь современного человека, создали именно представительницы прекрасной половины человечества.
1. Циркулярная пила
Оказывается, ткачихе вполне по силам создать пилу. /Фото: teletype.in
Казалось бы, что такой инструмент как циркулярная пила должен был придумать именно мужчина, причём тот, который явно имел отношение к столярному делу. И, пожалуй, поэтому так сложно будет поверить в то, что на самом деле её изобретателем была женщина. Более того, по профессии она и вовсе была ткачихой. Речь идёт о Табите Бэббитт, которая в далёком 1810 году наблюдала за распилом брёвен ручной пилой. Вот только увлёк её не столько сам процесс, сколько мысль, что бревно реально пилится только тогда, когда пила двигается вперёд: то есть, энергия на обратное движение затрачивается напрасно. Именно этот вывод и натолкнул Бэббитт на начало разработки прототипа привычной нам циркулярной пилы.
Интересный факт: Табита Бэббитт отказалась от оформления патента на своё изобретение из религиозных побуждений - она входила в протестантскую секту, а такой шаг противоречил бы их заповедям.
2. Непромокаемые подгузники
Автором изделия, за которое возносят благодарности, наверное, все родители на планете - непромокаемых подгузников - стала американка по имени Мэрион Донован. К слову, её на создание этого изобретения побудил собственный опыт: когда она стала матерью во второй раз, то буквально не знала куда деться от бесконечного круга запачканных вещей в доме: от пелёнок и своей одежды до мебели. Вот тогда-то она и решила придумать такие трусики, которые были бы способны не просто впитывать влагу, но также не раздражать кожу ребёнка. Известно, что поначалу в своих экспериментах Мэрион Донован использовала ткань для душевых занавесок, позднее - нейлоновую парашютную ткань. В результате у неё получился многоразовый, герметичный и при этом дышащий чехол для подгузников, имеющий мешочек для впитывания – Boater. К слову, поверили в её изобретение далеко не сразу, однако, когда производство согласилась взять на себя знаменитая корпорация Procter & Gamble, дело пошло.
3. «Дворники»-стеклоочистители
Неудобство поездки на машине побудило американку создать дворники. /Фото: nitro.pe
Американка Мэри Андерсон после поездки в 1903 году в зимний снежный день по Нью-Йорку на троллейбусе, сильно замёрзла из-за открытого лобового окна в транспорте: осадки были настолько сильными, что водителю пришлось убрать стекло для улучшения обзора. После неудобного передвижения Мэри Андерсон задумалась, как можно решить такую проблему. И ей пришло в голову создать устройство, которое позволяло бы чистить стекло, не выходя из автомобиля? В итоге она запатентовала механическое приспособление, получившее название «дворники». Справедливости ради, следует уточнить, что история знает ещё несколько случаев, когда другие изобретатели, даже раньше, чем Мэри, патентовали подобные механизмы. Например, среди них называют даже пианиста Иосифа Гофмана. Однако считается, что именно первые безуспешные попытки Андерсон продвинуть своё изобретение в итоге привлекли внимание к технологии.
4. Кевлар
Миллионам военных спасла жизнь женщина и её ткань. /Фото: peoples.ru, zlotystudent.com.ua
Сегодня очень многие знают, что бронежилеты и каски, имеющие в своём составе волокно под названием «кевлар» является залогом спасения жизни многих военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Этот удивительный материал намного прочнее стали, но при этом отличается относительно небольшим весом. Но самое поразительное в том, что разработала его женщина, американка Стефани Кволек. К слову, она является автором целого ряда изобретений в области полимеров, которые, в частности, были отмечены множеством наград. Но именно кевлар она получила в 1964 году. Правда, сама Кволек планировала, что этот материал будут применять для изготовления прочных автомобильных шин, а вот сотрудничество с военными для неё было нежеланным. Однако в результате именно производство защитных средств стало основной сферой использования кевлара, причём началось оно без согласия самой изобретательницы.
5. Пожарная лестница
Предложение одной женщины продолжает спасать жизни людей в случае пожара. /Фото: pulse.mail.ru, naminteresno.com
Пожарный всегда считалась сложной, даже суровой и исконно мужской профессия. Более того, по данным редакции Novate.ru, большинство стран мира вообще ввели запрет на получение женщинами квалификацию пожарного на законодательном уровне. Впрочем, это совершенно не помешало 145 лет назад создать пожарную лестницу, которая закрепляется снаружи к стенам здания, именно представительнице прекрасной половины человечества. Произошло это в 1887 году, когда в одно из американских патентных бюро пришла некая Анна Коннели, предложившая оригинальное решение, как пожарные могут быстро добираться до очага пожара, а жильцы горящего дома наоборот - перебираться в безопасное место. Суть её задумки состояла в том, чтобы соединять соседние здания железными мостами. Идея в бюро понравилась, патент Коннели получила, а со временем мосты заменили на открытые лестницы, которые широко применяются и по сей день.
6. Автомобильный глушитель
Неоднозначная история делёжки авторства изобретения глушителя. /Фото: allcarz.ru
Согласно распространённой версии, и автомобильный глушитель для автомобилей был изобретён женщиной по имени Эль Долорес Джонс ещё в 1917 году. Точной причины, почему госпожа Джонс внезапно решила заняться проблемой громкости выхлопа в машине. Скорее всего, это её сильно раздражало, вот она и задумала модернизировать транспортное средство. Вот только, как и в случае со стеклоочистителями, существует множество версий что первые глушители появились значительно раньше, ещё в конце XIX столетия, а Эль Долорес Джонс не имеет к этому изобретению отношения.
7. Прообраз языков программирования
Кто бы мог подумать, что у истоков программирования стояла женщина. /Фото: uaua.info, trademark-support.ru
Пожалуй, у большинства из нас при упоминании программирования и представителей соответствующей профессии представят себе молодого парня, сидящего сутками за компьютером. Однако и девушек в этой стезе немало. Более того, представительница прекрасной половины человечества стояла у истоков этого рода деятельности, причём больше полутора столетий назад. Речь идёт о молодом математике Аде Лавлейс из Англии, которая родилась в 1815 году, дочери известного поэт эпохи романтизма лорда Джорджа Гордона Байрона. Так, во время работ по переводу с французского языка лекции другого английского математика Чарльза Бэббиджа, она давала к ним собственный комментарии. Вот именно в них они и описала алгоритм вычисления чисел Бернулли на аналитической машине. Технически речь шла о первой в истории программы для ЭВМ, хоть она на то время и существовала только в теории. Впрочем, это абсолютно не помешало применить её выводя на реальных устройствах через сто лет. Кроме того, именно Лавлейс принадлежать основополагающие термины в информатике - «цикл» и «рабочая ячейка», а её научное наследие было отмечено также тем, что в её честь назвали язык программирования Ada.
8. Прототип беспроводной связи
Голливудская красавица помогла появиться технологии Wi-Fi. /Фото: fishki.net, routerpro.ru
Кто бы мог подумать, что представительница актёрского ремесла окажется причастной к истории создания системы беспроводной связи. Речь идёт о голливудской красавице Хэди Ламар, которая в 1942 году разработала систему связи, где канал передачи сигнала способен динамически изменяться. В те времена изобретение актрисы получило название «Система скрытой связи» и фактически представляло собой технология расширенного спектра и скачкообразной перестройки частоты. Так как концепт появился в годы Второй мировой войны, то нет ничего удивительного, что данная система в то время была запущена в работу с целью осуществлять удалённое управление торпедами, чтобы их было невозможно перехватить. Однако полвека спустя именно это изобретение Хэди Ламар послужило основой для разработки современной сотовой связи и беспроводной технологии Wi-Fi.
9. Охранная система для дома
Медсестра, позаботившаяся о безопасности своего дома и не только. /Фото: imgsmail.ru
Вопрос защиты дома остро стоит, пожалуй, перед каждым человеком. Не стала исключением и медсестра по имени Мэри, которая частенько ночевала в доме одна. А на дворе тогда стояли шестидесятые годы прошлого столетия, когда уровень преступности в Америке неуклонно рос, а вот полиция быстротой приезда на вызов не отличалось. Тогда-то Мэри и решила исправить ситуацию, придумав устройство для охраны дома, чтобы действительно чувствовать себя спокойнее и безопаснее в собственном жилище. В паре со своим супругом Альбертом она разработала первую на планете охранную системы для слежения за домом. Аппарат представлял собой сложный механизм с большим количеством деталей, суть работы которого состояла в передаче информации с движущейся вверх-вниз камеры на экран, установленный в спальне владельца. А сам монитор была оснащён кнопкой тревожного вызова, что позволяло куда более оперативно вызвать полицию в случае необходимости.
10. Технология «Невидимого стекла»
Женщина-учёный, которая подарила миру множество важных изобретений. /Фото: chemistry.herzen.spb.ru, techinsider.ru
Кэтрин Блоджетт вошла в историю как первая женщина-учёный, которая была принята на работу на завод General Electric. И именно ею в 1935 году была изобретена технология переноса тонкой мономолекулярной плёнки на металл и стекло. Её открытие стало настоящим прорывом. Однако особенно известным стало появившееся в результате её экспериментов стекло, которое не отсвечивало и не искажало изображение. Изобретение Блоджетт стало новой ступенью в истории оптики и изготовления очков, телескопов, микроскопов, фотоаппаратов и многого другого. К слову, технология «Невидимого стекла» была не единственным известным открытием Кэтрин: так, её принадлежит изобретение метода адсорбционной очистки ядовитых газов, улучшение дымовой завесы, которая используется при военной маскировки, и даже противообледенительная систему для крыльев самолёта.
11. Астролябия
Изобретательницы известны даже с античности. /Фото: uaua.info, elementy.ru
Женщины-изобретательницы были известны ещё в древние времена. Так, античная эпоха оставила информацию о девушке по имени Гипатия из Александрии, которая приблизительно в 370 г. до нашей эры сконструировала прибор, позволяющий определять положение планет, именуемый астролябия. Среди других известных открытий гения Гипатии - античного математика, астронома и философа - можно также отметить часто приписываемое ей изобретение (в других источниках - усовершенствование) устройства для получения дистиллированной воды и измерения её плотности.
12. Комплектация железнодорожных вагонов
Вагоны стали комфортными тоже благодаря женщине. /Фото: wikipedia.org, designschool.ru
Сегодняшнее путешествие по железной дороге отличается комфортабельностью и удобством. Однако это стало возможным именно благодаря женщине. Речь идёт об Олив Деннис, которая в начале двадцатых годов прошлого столетия коренным образом изменила комплектацию железнодорожных поездов того времени. Ею была разработана целая система различных механизмов, а также предметов, которые, по её мнению, обязательно должны присутствовать в вагоне. В числе её открытий было откидывающиеся полки, грязеотталкивающая мебельная обивка, индивидуальные светильники и даже вентиляционная систему поездов. Более того, именно Олив первая разложила в уборных поездов одноразовые полотенца и разместила возле умывальников ёмкости с жидким мылом.
13. Высокооктановый бензин
Советская женщина-химик изменила практику потребления топлива. /Фото: hsmedia.ru, neftregion.ru
Современные автозаправки невозможно представить без высокооктанового бензина в них. А вот появился он так благодаря гению одной советской женщины, химика Анны Межлумовой. Именно ей принадлежит открытие в 1945 году высокоактанового бензина. Под её руководством группа учёных-сотрудников лаборатории Грозненского научно-исследовательского института нефтяной промышленности сумела вывести формулу нового типа топлива. В результате их экспериментов удалось из нефти получить бензин с октановым числом 76, 95 и даже 100.
14. Фильтры для кофе
Женщина, которой не нравилось пить кофе с гущей. /Фото: fishki.net
Как и огромное количество людей по всему миру, немецкая домохозяйка Мелитта Бенц терпеть не могла допивать кофе до конца по причине гущи, которая оставалась на дне чашки. В какой-то момент Мелитте это настолько надоело, что она задумалась, как можно решить эту проблему. Выход был один - убрать гущу из напитка, и для этого её пришло в голову использовать обыкновенную школьную промокашку: она просто положила её на дно продырявленной латунной кастрюли и процедила бодрящий напиток. Эксперимент оказался удачным, и в 1908 году Бену получила патент на своё изобретение. Однако даже на этом она не остановилась: для того, чтобы доказать обществу, что её фильтр не только работает, но и не меняет вкус кофе, она вместе со своей семьёй проводили настоящую просветительскую работу, попросту демонстрируя процесс фильтрации через окно домов и квартир обычных людей.
15. Утюжок для выпрямления волос
Женщина, которая заботилась о волосах. /Фото: wikipedia.org, vplate.ru
Пожалуй, нет такого человека, который не заметил бы странной тенденции в отношении причёсок: те, кто имеет прямые волосы, любит их завивать, а вот обладатели кудрей частенько их выпрямляют. Как раз к последним относилась и Сара Уокер. Будучи обладательницей курчавой шевелюры, она всегда хотела выпрямить свои волосы, вот и решила придумать такой аппарат, который бы сумел решить эту проблему. Тем более, что на тот момент она была признанным экспертом по уходу за волосами: её средства были настолько популярны, что для их производства была построена целая фабрика. Получилось у неё придумать и утюжок для выпрямления волос - как-то она причесалась гребешком, который лежал рядом с печкой и заметила, что под воздействием тепла волосы выпрямляются, но далеко не сразу завиваются снова. Результатом дальнейших экспериментом стала запатентованная в 1906 году первая технология для выпрямления волос.
16. Корректор
Простая домохозяйка, ставшая миллионером. /Фото: businessman.ru, uaua.info
Бетти Несмит Грэм была в середине прошлого столетия была рядовым исполнительным секретарём Техасского банка, основная работа которой заключалась в создании документов на печатной машинке. И, как у большинства людей, без ошибок в бумагах было не обойтись, но перепечатывать их заново всегда было дополнительным трудом. Тогда-то Грэм и посетила гениальная идея изобрести такую эмульсию, которая бы могла зарисовать неправильный символ на документе и аккуратно набить на его место нужный. Эксперименты над составом вещества собственном гараже заняли у Бетти много времени, однако своего она всё-таки добилась, получив известный сегодня на всю планету корректор.
