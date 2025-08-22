Циркулярная пила и стеклоочистители: 16 изобретений, авторами которых были женщины

1. Циркулярная пила

Оказывается, ткачихе вполне по силам создать пилу. /Фото: teletype.in

2. Непромокаемые подгузники

Одна из самых известных изобретательниц ХХ века. /Фото: invent.org, techinsider.ru

3. «Дворники»-стеклоочистители

Неудобство поездки на машине побудило американку создать дворники. /Фото: nitro.pe

4. Кевлар

Миллионам военных спасла жизнь женщина и её ткань. /Фото: peoples.ru, zlotystudent.com.ua

5. Пожарная лестница

Предложение одной женщины продолжает спасать жизни людей в случае пожара. /Фото: pulse.mail.ru, naminteresno.com

6. Автомобильный глушитель

Неоднозначная история делёжки авторства изобретения глушителя. /Фото: allcarz.ru

7. Прообраз языков программирования

Кто бы мог подумать, что у истоков программирования стояла женщина. /Фото: uaua.info, trademark-support.ru

8. Прототип беспроводной связи

Голливудская красавица помогла появиться технологии Wi-Fi. /Фото: fishki.net, routerpro.ru

9. Охранная система для дома

Медсестра, позаботившаяся о безопасности своего дома и не только. /Фото: imgsmail.ru

10. Технология «Невидимого стекла»

Женщина-учёный, которая подарила миру множество важных изобретений. /Фото: chemistry.herzen.spb.ru, techinsider.ru

11. Астролябия

Изобретательницы известны даже с античности. /Фото: uaua.info, elementy.ru

12. Комплектация железнодорожных вагонов

Вагоны стали комфортными тоже благодаря женщине. /Фото: wikipedia.org, designschool.ru

13. Высокооктановый бензин

Советская женщина-химик изменила практику потребления топлива. /Фото: hsmedia.ru, neftregion.ru

14. Фильтры для кофе

Женщина, которой не нравилось пить кофе с гущей. /Фото: fishki.net

15. Утюжок для выпрямления волос

Женщина, которая заботилась о волосах. /Фото: wikipedia.org, vplate.ru

16. Корректор

Простая домохозяйка, ставшая миллионером. /Фото: businessman.ru, uaua.info