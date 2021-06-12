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Почему перловка стала главным блюдом армии СССР, хотя ее терпеть не могли


Почему перловка стала главным блюдом армии СССР, хотя ее терпеть не могли

Далеко не каждый человек любит перловую кашу. Более того, как показывает суровая действительность, от нее не в восторге очень многие солдаты. Впрочем, с этой «особенностью» восприятия продукта питания никогда не считалось Министерство обороны Советского Союза и вовсе не потому, что ненавидело своих бойцов. Просто – кашу кушать нужно! Так почему же именно перловка была «главным блюдом»?

Каша полезна. /Фото: russian7.ru.

Каша полезна. /Фото: russian7.ru.

 

Ежедневная норма круп для советских солдат составляла 300-400 грамм. При этом какая именно это должна быть каша, в предписаниях по питанию никогда не уточнялось. Перловка стала главной кашей советской армии не просто так. Выбрана перловка была по совокупности положительных факторов. Во-первых, перловая каша очень полезная, содержит множество витаминов и минералов. Во-вторых, она достаточно сытная, способна удовлетворить голод взрослого мужчины относительно небольшой массой продукта. В-третьих, при длительном хранении перловку фактически не портят разнообразные вредители. Вишенкой на торте – цена. Стоимость перловки совсем небольшая, что опять-таки важно при обеспечении провиантом огромного количества людей на постоянной основе.
Было много каш. /Фото: smolbattle.ru.

Было много каш. /Фото: smolbattle.ru.

 

Еще одной особенностью перловой каши является то, что она достаточно долго поддерживает у человека чувство сытости. В этом отношении она значительно превосходит даже гречневую кашу. В условиях армейской службы такая «тонкость» также весьма важна, так как на голодный желудок очень сложно делать что-то хорошо, особенно, когда речь заходит о физическом и умственном труде.
В армии готовят не правильно. /Фото: photo.i.ua.

В армии готовят не правильно. /Фото: photo.i.ua.

 

Интересный факт: в армии СССР перловую кашу называли «шрапнелью» (за визуальное сходство), а также «кирзой» и «болтами».

При всем при этом, как уже было отмечено, ни солдаты, ни офицеры перловую кашу в советской армии не любили. Все потому, что есть у перловки один «страшный» недостаток. Чтобы каша была действительно вкусной, ее следует правильно готовить. В частности, перед началом варки крупу следует вымачивать в воде 5-6 часов. Это меняет ее вкусовые качества в лучшую сторону. Само собой, в абсолютном большинстве случаев армейская кухня не могла себе позволить (или просто не хотела) тратить время и силы на подобные изыски.
Кашу надо кушать. /Фото: twitter.com.

Кашу надо кушать. /Фото: twitter.com.

 

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Почему перловка стала главным блюдом армии СССР, хотя ее терпеть не могли

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Почему перловка стала главным блюдом армии СССР, хотя ее терпеть не моглиПодписаться на мой Instagram
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