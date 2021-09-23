Какие вещи для современной молодежи стали важной составляющей, а раньше людям было на них плевать

Меняются времена, а вместе с ними - сознание людей. Некоторые вещи, которые были очень важны 50 лет назад, кажутся совершенно неважными сегодня. Но бывает и с точностью до наоборот. Материал расскажет о вещах, которые ничуть не волновали наших бабушек и прабабушек, но могут стать поводом для волнений и переживаний во втором десятилетии 21 века.
1. Пропустить любимое телешоу
Телешоу стали частью жизни. / Фото: mk.ru
50 лет назад телевизор еще считался роскошью, поэтому сам факт его наличия и функционирования делал семью абсолютно счастливой. Самыми важными программами считались новости и прогноз погоды. Но даже если получалось так, что тот или иной телевыпуск был пропущен, это не заставляло наших бабушек и дедушек унывать. А вот современное поколение, выросшее на реалити-шоу и всевозможных конкурсах талантов, может всерьез расстроиться, если не получилось успеть посмотреть новый выпуск любимого шоу, поскольку подобные программы очень плотно вошли в нашу жизнь. Правда, у представителей современного поколения есть решение и для этого - посмотреть заветный выпуск онлайн.
2. Мнение незнакомцев
Жми на follow, лайкни меня... (с) / Фото: rbc.ua
Представим себе гипотетическую сцену из фантастического фильма о путешествиях во времени. Допустим, современный подросток отправляется в прошлое и беседует с пенсионером 1970-х годов, показывая последнему свой аккаунт в Фейсбук с выложенными фото. Подросток хвастается: «Мне поставили 200 лайков!» Пенсионер из прошлого удивляется: «Это у тебя столько друзей?» Подросток пожимает плечами: «Нет, я лично знаком только с пятью из них!»
Важность мнения незнакомцев - удивительная черта жителей 21 века. Хорошо, если в результате лайкозависимости никто не пострадает. Но уже известны случаи подростковых самоубийств из-за малого количества лайков и даже угасание чувств молодых матерей к новорожденным из-за отсутствия большого фидбэка к фото малыша. Поэтому отношение к лайкам - то есть к мнению мало- или незнакомых людей - удивительным образом отличает наше поколение от предыдущих.
3. Как ты получился на фото
Эпоха селфи и соцсетей - болезнь общества или норма?
Полвека назад фотография воспринималась как способ запечатлеть себя для семейного альбома. У среднестатистической семьи обычно была только одна попытка запечатлеться на семейном фото, после чего люди довольствовались той единственной версией, которая получилась после проявки. Фото пополняло альбом для того, чтобы члены семьи могли вспомнить, как выглядели в тот или иной период. Теперь же на дворе эпоха селфи, у каждого человека в кармане смартфон, который позволит сделать десятки попыток до того, как получить нужный снимок. И поскольку крайне важно выложить его в соцсеть, то получиться на снимке нужно идеально.
4. Кариес
Золотые зубы. / Фото: napensii.ua
Попробуйте подсчитать количество золотых коронок во рту ваших родственников, которым за 60. В редакции Novate.Ru убеждены, что вы собьетесь со счета. 50 лет назад стоматология не была развита, а походы к стоматологу приравнивались к добровольному заходу на эшафот. Поэтому в каждом втором случае кариес приводил к удалению зуба. А вот в 2019 году можно сиять белоснежной голливудской улыбкой, вызывая зависть окружающих, имея при этом современную фотопломбу в каждом зубе.
Интересный факт: самая озабоченная на посещении стоматолога нация - США. Но при этом она же - лидер по употреблению фастфуда. Действительно непонятно, почему ровные зубы на десятки порядков приоритетнее, чем поддержание здорового веса.
5. Кредиты
Окошко кабалы. Уж лучше бы почитали каББалу. / Фото: myfin.by
Спросите ваших родителей и дедов, в каком году они взяли свой первый кредит. Скорее всего, ответ не превысит порог последних 20 лет. Полвека назад в городе среднего размера едва ли находилось более двух банков. И они, разумеется, были государственными. Кредитная кабала была неведома нашим ближайшим предкам, и в этом, конечно, было их счастье. Сейчас же кредиты - это с одной стороны подспорье для любой семьи, но с другой - кабала и беда при неразумном с ними обращении. Лидирующую позицию среди кредитов на абсурдные цели в 2019 году занимает, само собой, кредит на летний отдых.
6. Рост волос на теле
Как вам этот кустик? / Фото: mysonnik.com
Как вам сей очаровательный сексуальный кустик подмышкой у секс-символа прошлых поколений Софи Лорен? Культура удаления волос на теле у женщин развилась относительно недавно. Первыми под счастливый удар попали волосы на голенях и подмышках. Чуть позже когорту обязательных процедур по уходу за телом пополнил уход за интимной зоной. Еще пару десятилетий назад гинеколог окрестил бы вас на приеме продажной женщиной, завидев даже так называемую мексиканскую депиляцию. К счастью, современные гинекологи в наши дни открыто заявляют: полная депиляция зоны бикини - единственная гарантия полной гигиены.
7. Выбор более полезных продуктов в магазине
Полезный йогурт. / Фото: domosed.vl.ru
Поколение сегодняшнего дня максимально осведомлено в вопросах здорового питания. Более не нужно заканчивать медуниверситет и получать специальность диетолога или гастроэнтеролога, чтобы быть в курсе того, что сладкое, соленое и мучное наносят устрашающий удар по организму. 50 лет назад люди покупали то, что стояло на полках в местном магазине, - выбора не было. Теперь же каждый может выбрать продукты питания согласно своим пристрастиям и взглядам на здоровое питание.
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