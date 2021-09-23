Какие вещи для современной молодежи стали важной составляющей, а раньше людям было на них плевать

1. Пропустить любимое телешоу

Телешоу стали частью жизни. / Фото: mk.ru

2. Мнение незнакомцев

Жми на follow, лайкни меня... (с) / Фото: rbc.ua

3. Как ты получился на фото

Эпоха селфи и соцсетей - болезнь общества или норма?

4. Кариес

Золотые зубы. / Фото: napensii.ua

5. Кредиты

Окошко кабалы. Уж лучше бы почитали каББалу. / Фото: myfin.by

6. Рост волос на теле

Как вам этот кустик? / Фото: mysonnik.com

7. Выбор более полезных продуктов в магазине

Полезный йогурт. / Фото: domosed.vl.ru