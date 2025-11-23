Дедовские хитрости на каждый день

Старые дедовские хитрости не стоит списывать со счетов. Они могут быть полезными хоть каждый день — можно и еду с их помощью подогреть, и кроссовки разносить как следует.



Хитрость с кроссовками (во времена дедов никаких кроссовок, конечно не было, но это работает и с другой обувью) элементарна и очень интересна.

Она помогает решить проблему маленького размера: нужно наполнить водой полиэтиленовый пакет, плотно засунуть его в обувь, а саму обувь поставить в морозильник.Вода при замораживании имеет свойства расширяться. Уже на следующий день обувь прибавит половину размера, а то и целый. Другая хитрость тоже берет за основу элементарную физику. Она пригодиться для быстрого разогревания пищи, когда под рукой больше ничего нет. Нужно только положить еду в обычный целлофановый пакет, плотно завязать и направить внутрь поток горячего воздуха феном . Еда согреется очень быстро.