Секреты «малыша Педро»: Как нашли, изучили и потеряли мумию «маленького человека» из индейских преда

Почти девяносто лет назад в горной скале на западе США была обнаружена мумия маленького человека. Спустя менее чем полвека она исчезла - как раз тогда, когда технологии достигли того уровня, что могли бы объяснить тайну ее происхождения. Кто такой «малыш Педро» и почему его связывают с мифическим народом карликов, скрывающихся в горах от «большого человека»?
Находка из Вайоминга – золотая жила?
Легенды о маленьких людях – почти непременная составляющая любой мифологии, и верования коренных жителей Северной Америки – индейцев – не исключение. У разных племен свои представления о том, что несет встреча с карликом – не то золото и исцеление от болезней, не то смерть и несчастья. Порой миниатюрные герои индейских легенд наделялись особой силой и мудростью, как, например, карлик из Ушмаля, герой легенд индейцев Юкатана.
Трудно сказать, что принесла неожиданная находка в 1932 году двум золотоискателям – но в копилку загадок на несколько десятилетий была подкинута удивительная история.
Во время работ по добыче золота было сделано удивительное открытие
Сесил Майн и Фрэнк Карр разрабатывали золотоносный участок в горах Педро в Вайоминге, США. Одна из скал показалась им многообещающей, а чтобы проверить, принесет ли она желанную добычу, было решено прибегнуть к помощи динамита. Раздался взрыв, который обнажил полость в породе – чуть больше четырех метров в глубину и около метра в высоту. Там, внутри, находилось тело маленького человека. В сидячем положении, со скрещенными руками и скрещенными ногами, эта неизвестная фигура провела в недрах скал горной гряды Педро неизвестно сколько времени. Находку извлекли и отправили в ближайший город, после чего ее купил некий Айвэн Гудмен, бизнесмен.
Высота мумии в сидячем положении не превышала нескольких дюймов или 18 сантиметров
Это была мумия существа мужского пола, в сидячем положении, в котором ее нашли, ее высота составляла 18 сантиметров, предполагаемый рост в выпрямленном состоянии был меньше 40 сантиметров. Весила мумия 340 граммов. Плоский нос, выпученные глаза, деформированный череп, кожа темного цвета – таким предстало существо перед первыми исследователями. Оказалось, что на пальцах его сохранились ногти, во рту был полный набор зубов. Несмотря на свой странный вид, найденная мумия, прозванная «Педро» или «малыш Педро», казалась поначалу мистификацией, куклой, а может, результатом работы умелого таксидермиста.
Исследования мумии и версии ее происхождения
Вероятно, долгое время найденная фигура использовалась владельцем как источник легкого заработка – и, по всей видимости, множество якобы древних легенд индейцев было создано чтобы подогреть интерес публики к странному маленькому человеку, навеки застывшему в сидячей позе.
Реклама, рассказывающая про мумию
Лишь в 1950 году, когда Гудмен умер, артефакт был изучен учеными. Антрополог Генри Шапиро провел исследование находки, в которое входило и просвечивание рентгеновскими лучами. Оказалось, что существо настоящее – в том смысле, что когда-то оно было живым: на рентгенограмме был виден вполне человеческий скелет, несколько костей, в том числе и кости черепа, были сломаны. Очевидно, смерть карлика наступила в результате полученных травм.
Исследования 1950 года установили, что мумия настоящая
Вероятно, именно тогда и прозвучала версия, объясняющая все происходящее, но в поисках сенсации и ради легких денег за демонстрацию диковины, новые владельцы мумии объявили, что перед публикой существо возрастом около 65 лет, что желудок его полон мяса, а сам Педро – представитель нимеригаров, в которых верят индейские племена. Истоки верований о карликах, которые прячутся в горах и не любят «больших» людей, можно найти в мифологии разных племен американских индейцев, но, по всей видимости, все рассказы о «нимеригарах» упоминаются лишь в контексте истории о «малыше Педро».
Нимеригары, мифы о которых приписываются племени шошонов, жестоки и убивают жертв ударом по голове
Индейцы шошоны якобы верят, что нимеригары были вынуждены уйти в пещеры с приходом «больших людей», что это злобный и жестокий народ, стреляющий отравленными стрелами, а своих собратьев, ставших старыми и немощными, они убивают ударом камня по голове и прячут тело в скалах.
Тем не менее, исследователями мумии было выдвинуто предположение, что перед ними – мумия ребенка с анэнцефалией, пороком развития плода, при котором полностью или частично отсутствует головной мозг. Остается лишь строить предположения, насколько достоверными тогда были сведения о зубах и содержимом желудка мумии, потому что с 1980 года ее местонахождение остается неизвестным.
Исчезновение мумии
Сейчас, когда возможности исследования несравнимо шире, чем в первой половине XX века, можно было бы точно установить и национальную принадлежность, и обстоятельства жизни и смерти «малыша Педро» - но лишь при наличии самого материала для исследований, который до настоящего времени недоступен. За находку мумии из скалы Педро объявлена награда, а пока остается только гадать о судьбе пропавшей фигуры.
Ученые продолжают изучение мумии исходя из сохранившихся записей рентгенологического исследования
Предпринимались попытки провести параллель между «Педро» и так называемой «Чикитой» - мумифицированными останками человека или даже плода с анэнцефалией – эта находка была сделана в той же местности в 1929 году. В 1994 были проведены исследования, в том числе радиоуглеродным методом и методом исследования ДНК. Они показали, что и это тело принадлежит ребенку-анэнцефалу, принадлежащему к племени индейцев и умершему от трехсот до пятисот лет тому назад.
Чикита
Такое же объяснение «заочно» сделано в отношении мумии Педро. Если когда-нибудь она будет обнаружена, то в соответствии с законом о могилах и репатриации ее передадут племенам коренных американцев для захоронения согласно законам их культуры.
В отношении найденной и вновь утерянной мумии остаются открытыми слишком много вопросов. Почему тело было таким образом препарировано и захоронено? Американские индейцы владели техникой мумифицирования, и эта традиция зародилась даже раньше древнеегипетской, но возможно ли, что тело приобрело такой вид в результате воздействия местного климата, ветреного и засушливого? Известно и то, что своих покойников коренные американцы часто хоронили в сидячем положении. Но почему для этой мумии было выбрано такое странное место упокоения?
Американские индейцы хоронили умерших в сидячем положении
Разнятся и сведения относительно мифов о «маленьких людях». По некоторым данным, загадочный карликовый народ, живущий в Скалистых горах, вплоть до конца XX века порой обнаруживал себя при встрече с туристами. Миссионер Давид Цейсбергер, долгое время проживший рядом с индейцами, якобы открыл в конце XVIII века кладбище маленьких людей в Огайо. До настоящего времени оно, во всяком случае, не сохранилось.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии