Секреты «малыша Педро»: Как нашли, изучили и потеряли мумию «маленького человека» из индейских преда

Находка из Вайоминга – золотая жила?

Во время работ по добыче золота было сделано удивительное открытие

Высота мумии в сидячем положении не превышала нескольких дюймов или 18 сантиметров

Исследования мумии и версии ее происхождения

Реклама, рассказывающая про мумию

Исследования 1950 года установили, что мумия настоящая

Нимеригары, мифы о которых приписываются племени шошонов, жестоки и убивают жертв ударом по голове

Исчезновение мумии

Ученые продолжают изучение мумии исходя из сохранившихся записей рентгенологического исследования

Чикита

Американские индейцы хоронили умерших в сидячем положении