10 вредных кулинарных привычек, которые все равно передаются из поколения в поколение

Рецепты, привычки и кулинарные хитрости зачастую передаются из поколения в поколение. Мамы хранят тетради с советами от бабушек, а позже – делятся ими с собственными дочерями. Такая преемственность замечательна, однако всегда нужно помнить о том, что это все может устареть. И действия, которые мы совершаем на автомате, могут приносить не пользу, а вред. Подробнее о том, какие привычные приемы отрицательно сказываются на здоровье – в статье Novate.ru.
Привычка 1: Пробовать сырые блюда
Нужно дождаться пока продукты пройдут термическую обработку, а затем пробовать. / Фото: 7sisters.ru
Врачи считают, что пробовать еду, которая не до конца приготовилась, категорически нельзя. Подобная пища может содержать бактерии, которые обычно уничтожаются под воздействием высоких температур. Если не дождаться момента, пока это произойдет, есть риск заразиться различными инфекциями. Особенно это правило касается любителей фарша (нужно ведь попробовать, хватает ли специй) и сырого теста: подхватит сальмонеллу из яиц ли кишечную палочку из муки очень просто.
Привычка 2: Есть горячую выпечку
Хлебу нужно дать остыть. / Фото: zhenskietainy.ru
Продолжая тему выпечки, стоит упомянуть о привычке хватать булочки или пирожки с противня, не дожидаясь, пока они остынут. В этом случае состояние «с пылу с жару» – не самое лучшее. Медики утверждают, что даже кусочек горбушки, отломанный от еще не остывшей булки хлеба, может отрицательно сказаться на здоровье. Горячая и теплая выпечка провоцирует процесс брожения в желудке, и если злоупотреблять подобными блюдами, могут начаться воспалительные процессы. Еще один важный нюанс касается того, что наш желудок в целом с трудом переваривает хлебобулочные изделия, поэтому, чтобы не усиливать нагрузку на него, лучше все же есть остывшую выпечку.
Привычка 3: Гасить соду
Соду нужно гасить прямо в тесте. / Фото: lozhka-povarezhka.ru
Здесь дело не столько во вреде, сколько в бесполезности процедуры. Как нас учили бабушки: набрать в чайную ложку соды, добавить небольшое количество уксуса и, дождавшись образования пенки, положить смесь в тесто. Считается, что от этого оно лучше поднимется, станет более воздушным и нежным.
По факту, гасить соду бесполезно. Чтобы она выполнила свои функции разрыхлителя, ее нужно смешивать с мукой, а уже после – добавлять уксус или лимонный сок. В ином случае тесто прост нечем будет насыщать, так как газ выделится в момент соединения щелочи и кислоты.
Привычка 4: Слишком долго готовить овощи
Если овощи будут долго тушиться, они потеряют полезные свойства. / Фото: instacook.me
Нет ничего плохого в том, чтобы тушить или варить овощи до мягкости – вредными для здоровья они от этого не станут. Однако пользы тоже не принесут. Чем дольше овощи поддаются термообработке, тем бледнее становятся и тем больше теряют витаминов и питательных веществ. Максимально полезными для организма будут продукты, которые после приготовления останутся чуть упругими и хрустящими. Имейте это ввиду, когда будете варить морковь, брокколи и прочие овощи.
Привычка 5: Размораживать мясо при комнатной температуре
Комнатная температура способствует размножению бактерий. / Фото: fb.ru
Вспомните, как наши мамы и бабушки обычно размораживают мясо: достают его из морозилки, кладут в глубокую емкость и оставляют на несколько часов или даже на ночь на столе. Возможно, это самый простой способ, но отнюдь не самый полезный. Если надолго оставить мясо при комнатной температуре, есть риск, что бактерии, которые начнут размножаться с огромной скоростью, попадут на посуду, руки, разделочную доску.
Намного безопаснее вытащить вечером мясо из морозильной камеры и переложить его на полку холодильника. За ночь оно должно разморозиться, при этом никакой опасности в виде бактерий не будет. Если нужно ускорить процесс, заверните свинину или курицу в несколько полиэтиленовых пакетов и положите в миску с холодной водой.
Привычка 6: Забивать холодильник до отказа
Продукты в заполненном холодильнике быстрее портятся. / Фото: fishki.net
Бабушки всегда учат быть запасливыми и покупать еду на месяц вперед. Возможно, в этом и есть смысл, особенно когда каждый день поздно возвращаешься с работы и не хочешь подходить к плите, однако нужно учитывать ряд нюансов. В частности, когда мы наполняем холодильник, словно он «резиновый», это неминуемо приводит к возникновению опасного «соседства», в частности, сырого мяса с готовыми блюдами. Последствия сложившейся ситуации не самые приятные – бактерии, которые находятся в мясе, могут перенестись на другие продукты. Однако это еще не все.
Если в холодильнике совсем не осталось свободного места, холодный воздух не может циркулировать внутри. Как результат – температура растет, что в свою очередь запускает процессы размножения бактерий. Вот и получается, что еда портится прямо в холодильнике и становится небезопасной для здоровья.
Привычка 7: Мыть мясо и курицу перед приготовлением
Если мыть мясо, бактерии могут попасть на посуду, руки, раковину. / Фото: remont.boltai.com
Да-да, эта процедура тоже находится в списке запрещенных, хотя и воспринимается нами как вполне привычная. Дело в том, что в сыром мясе находится большое количество бактерий, которые после термической обработки не представляют никакой угрозы. Но если его помыть, то бактерии моментально смоются с водой и осядут на руках, раковине, посуде, что впоследствии может стать причиной пищевого отравления.
На заметку: Если для вас принципиально важно мыть курицу и мясо перед началом процесса готовки, делайте это максимально аккуратно. Возьмите отдельную миску и тщательно проследите, чтобы брызги не распространились по всей кухне. Использованную воду слейте тонкой струйкой, стараясь не запачкать раковину, а потом хорошо помойте руки и посуду.
Привычка 8: Резать немытые фрукты и овощи
Помойте банан, а затем нарезайте. / Фото: uainfo.org
Даже если в ваши планы не входит есть фрукты или овощи вместе с кожурой, все равно их нужно хорошо помыть перед нарезкой, желательно потерев щеткой, чтобы не осталось никаких загрязнений и бактерий. Это касается бананов, арбузов, дынь, киви и пр. Если же вы проигнорируете данный момент, подумав, что и так сойдет, бактерии и микробы с ножа легко могут попасть в мякоть плода, спровоцировав отравление или другие пищевые проблемы.
Привычка 9: Шинковать лук заранее
Лук нужно нарезать и сразу класть на сковороду, а не ждать два часа
Нарезать лук задолго до приготовления блюда не нужно. Рассказываем, почему. Во-первых, луковый запах распространяется по кухне со скоростью света, особенно, если нет вытяжки или закрыто окно, а избавиться от него очень сложно. Во-вторых, нарезанный овощ скорее всего будет горчить после приготовления, что может испортить вкус блюда. Поэтому шинкуйте лук непосредственно перед тем, как отправить его в фарш, салат или на сковороду.
Привычка 10: Сильно нагревать масло на сковороде
Не стоит ждать, пока масло на сковороде задымит. / Фото: goodfon.ru
«Дождись, пока задымит». Слышали такую фразу от мамы или бабушки? Многие хозяйки ждут, пока сковорода с маслом накалится до предела, а уже потом начинают жарить на ней нужные продукты. Несмотря на то, что эта привычка стара как мир, она является небезопасной для здоровья. Регулярное употребление еды, приготовленной на раскаленном масле, может увеличить рак онкологии – чрезмерная термическая обработка разрушает антиоксиданты и в то же время провоцирует образование канцерогенов. По этой же причине масло нужно менять после каждого использования (кстати, в ресторанах фастфуда данным правилом часто пренебрегают).
Технология жарки в целом не является слишком полезной, поэтому по возможности ее следует заменить на более здоровые и полезные варианты. Мы говорим о запекании, тушении, жарке на антипригарной сковороде без масла, приготовлении на пару и пр.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии