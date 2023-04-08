10 вредных кулинарных привычек, которые все равно передаются из поколения в поколение

Привычка 1: Пробовать сырые блюда

Нужно дождаться пока продукты пройдут термическую обработку, а затем пробовать. / Фото: 7sisters.ru

Привычка 2: Есть горячую выпечку

Хлебу нужно дать остыть. / Фото: zhenskietainy.ru

Привычка 3: Гасить соду

Соду нужно гасить прямо в тесте. / Фото: lozhka-povarezhka.ru

Привычка 4: Слишком долго готовить овощи

Если овощи будут долго тушиться, они потеряют полезные свойства. / Фото: instacook.me

Привычка 5: Размораживать мясо при комнатной температуре

Комнатная температура способствует размножению бактерий. / Фото: fb.ru

Привычка 6: Забивать холодильник до отказа

Продукты в заполненном холодильнике быстрее портятся. / Фото: fishki.net

Привычка 7: Мыть мясо и курицу перед приготовлением

Если мыть мясо, бактерии могут попасть на посуду, руки, раковину. / Фото: remont.boltai.com

Привычка 8: Резать немытые фрукты и овощи

Помойте банан, а затем нарезайте. / Фото: uainfo.org

Привычка 9: Шинковать лук заранее

Лук нужно нарезать и сразу класть на сковороду, а не ждать два часа

Привычка 10: Сильно нагревать масло на сковороде

Не стоит ждать, пока масло на сковороде задымит. / Фото: goodfon.ru