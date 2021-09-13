10 уроков жизни и стиля от Дольче и Габбана

Итальянский дуэт Доменико Дольче и Стефано Габбана вот уже более 30 лет создает одежду и аксессуары, вдохновляясь женской чувственностью и сексуальностью. Они ввели в моду платья-бюстье, разодранные джинсы и бельевой стиль. Их коллекции тут же становятся предметом вожделения женщин по всему миру. Ведь кто, как не Дольче и Габбана, может рассказать о том, как стильно одеваться и красиво подавать себя.
Мы уверены, что советы признанных законодателей моды пригодятся каждой женщине.
«Наше первое правило: никаких правил».
«Прежде всего, выбирайте свободу. Каждый должен носить то, что делает его счастливым. Все, чего мы хотим, — сделать так, чтобы женщина чувствовала себя красавицей, чтобы ей было легко с самой собой».
«Образ делает вещь. Кто помнит, с какой сумкой ходила Софи Лорен? Зато ее декольте помнят все!»
«Найдите какую-нибудь особенную деталь, которая покажет вашу индивидуальность через одежду. Это может быть мелочь, но такая, которая будет неизменно отличать именно вас».
«Одежда влияет на все: начиная от чувства юмора человека и заканчивая его восприятием себя».
«Женщины хотят жить в сказке, быть принцессами, носить красные платья и короны, — уверен Доменико. — Мы хотим, чтобы люди всегда выглядели соблазнительно, потому что, когда ты получаешь комплименты по поводу своей внешности, ты ощущаешь себя более уверенным. Пусть это ощущение всегда будет с вами».
«Красивое белье — залог сексуальности. Это вопрос уважения к своему телу».
«Когда мы одеваем модель для выхода, первым делом мы даем ей бюстгальтер, атлас, кружево. Вы никогда не увидите женщину с юга Италии без бюстгальтера. Никогда».
«У каждой женщины должно быть маленькое черное платье и сногсшибательные аксессуары, чтобы превратить каждый лук в нечто особенное».
«Например, пара шпилек, украшенный камнями клатч для вечера и сумка Miss Sicily для дневного образа».
«Не ищите тренды — ищите то, что вам идет».
«Гораздо важнее найти то, что на самом деле тебе нужно, а не то, что в моде. Когда ты любишь то, что на тебе надето, одежда обретает жизнь. Мода часто искусственна. А вот стильным может оказаться и рыбак».
«Обратите внимание на корсет — символ женственности и чувственности. Возьмите свои изгибы на вооружение».
«Если на вас корсет, вы теряете один размер. Он поднимает все, что нужно, вверх, и тело становится идеальным», — говорит Дольче. Неудивительно, что знаковыми вещами дуэта стали черные платья «сицилийской вдовы», которые создают тонкую талию, высокую грудь и округлые бедра всем, кто их носит.
«Вы никогда не вырастите, если будете завидовать. Надо уметь восхищаться и уступать».
«Бывает, смотришь на свои старые фотографии и не недолюбливаешь себя прошлого. И слава богу, что так происходит! Это значит, что мы развиваемся».
«Главное — ощущать себя уверенно и естественно».
«Сексуально можно выглядеть и в простой белой рубашке. Дело в манере поведения, взгляде, жестах, но никак не в одежде. Нужно учиться нести себя а-ля Наоми, Жизель, Клаудия. Именно взаимоотношения разума и тела являются основополагающими. Все дело в разуме».
«Чтобы быть красивой, не нужно быть идеальной».
«По-настоящему сексуальной может быть всего одна черта вашего образа. Лично мне нравятся женщины, которые неидеальны. Например, я обожаю женщин с крупным носом. Нос — это характер. Многие женщины хотят исправить свои носы, но что до меня — я очарован».
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