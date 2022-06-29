Тайланд: загадочная земля свободных людей

Тайскому государству уже почти 800 лет. Оно знало периоды расцвета и спада. Новейшая история началась в 1946 году с воцарением на троне короля Рамы XI. По его воле королевство Сиам получило название Таиланд — «земля свободных людей» (это единственная страна Юго-Восточной Азии, которая никогда не была колонизирована).







На фото: Тайские танцы кхон — наиболее зрелищная часть традиционного тайского театра.



Рамаха IX умер в 2016 году. За свою жизнь этот человек успел поднять тайскую экономику на новый уровень, кроме того, он был инженером и конструктором: разрабатывал объективы для фотоаппаратов Canon, сконструировал собственный парусник, написал книгу, увлекался радио, был уважаем и почитаем своим народом.



Сейчас Таиланд известен как популярный курорт. По составленному Ассоциацией туроператоров России рейтингу самых посещаемых российскими туристами стран Таиланд в 2016 году оказался на первом месте. Здесь можно найти отдых на любой вкус: шумные вечеринки в ночных клубах, чистые пляжи с белым песком и теплой водой, оригинальная архитектура. Тай любят за низкие цены, удобный визовый режим и приятный климат.



Любопытный факт: массовый туризм зародился в стране лишь в 60-х годах прошлого века, когда США вели войну во Вьетнаме. Большой популярностью у военнослужащих пользовался город Паттайя, с тех пор он считается секс-столицей страны. Официальной же столицей является единственный город-миллионник в Таиланде — Бангкок. Его называют городом контрастов, потому что здесь монструозные небоскребы и роскошные гостиницы соседствуют с трущобами.



А еще в Таиланде около 30 000 монастырей и в десять раз больше монахов и послушников. Все потому, что 95% населения страны исповедуют буддизм (остальные 5% — ислам.) Поэтому здесь мало преступников, люди очень вежливы и часто улыбаются, так как последователи буддизма верят в перерождение и заботятся о чистоте кармы.







Остров Пхипхи. Название архипелага буквально переводится как «пылающий остров» или «остров огней»







Если перефразировать русскую пословицу, то можно сказать, что в Таиланде «рис всему голова». Рис едят на завтрак, обед и ужин. Различные блюда, которые подаются к рису, так и называются «кап кхао» — «к рису»







Женщины на фестивале «Море красного лотоса»







Плавучий рынок в Паттайе. Этот рынок был построен около трех лет назад и является одним из самых популярных мест для туристов







Еда здесь отличается от уличной, ведь сюда приходят отдыхать тайцы, а значит, и блюда здесь должны быть особенные







Тайские петушиные бои считаются самыми миролюбивыми по сравнению с другими странами. Так как здесь на птиц не одевают металлические доспехи с шипами, дабы увеличить зрелищность боя. Но король Таиланда все же посчитал это достаточно жестоким видом спорта и законодательно их запретил







Статуя гигантского Ганеши в тайском храме Ват-Санам-Ратанарам







Можно смело утверждать, что в Таиланде культ еды. Мало того что сами тайцы совершенно не стесняются есть абсолютно везде, так еще и шагу невозможно ступить, чтобы не натолкнуться на продающуюся еду — она тут повсюду







Храм на территории Большого дворца в Бангкоке. Строительство этого комплекса зданий началось в 1782 году







Легендарное шоу Альказар широко известно во всём мире как крупнейшее представление в Азии, и как одно из самых ярких выступлений трансвеститов в мире.







Шоу крокодилов – завораживающее, леденящее кровь зрелище. Тайские юноши-дрессировщики выполняют сложные, захватывающие и очень опасные трюки







Вид на буддийский храм Ват-Пхракэу и Большой дворец в Бангкоке







Роль слонов в истории страны очень велика. С самых древних времен эти животные были неотъемлемой частью жизни народа и государства. Их использовали в религиозных обрядах, в качестве транспорта, рабочей и военной силы. Сегодня они стали частью туристического бизнеса. Неудивительно, что слонов в Таиланде любят, уважают и почитают как священное животное







Юные буддийские монахи. Они, так же как и взрослые монахи, пользуются всеобщим уважением и почитанием







Голова Будды, оплетенная корнями дерева. Существует несколько преданий о том, как голова Будды попала под дерево: когда бирманцы громили Аюттайю, то отсекали мечами головы у статуй Будды. Для унижения тайцев головы статуй закапывали в землю, чтобы они находились под ногами и по ним ходили; вор пытался унести голову Будды уже из разрушенного храма, но не смог этого сделать, так как она оказалась слишком тяжелая. Он положил голову под дерево и ушел за помощниками, но так и не смог вернуться; тайские монахи решили спрятать отрубленную голову Будды от бирманцев и засунули ее под корни ближайшего дерева. Конец этих легенд практически одинаков: корни растущего дерева подняли голову Будды над поверхностью земли







Падаунг — народ группы каренов, проживающий в Таиланде. По сути, длинные шеи уже превратились в своеобразный бизнес по привлечению туристов







Рынок в районе станции Маеклонг — один из крупнейших рынков Таиланда со свежими морепродуктами. На тайском рынок называют Талад-Ром-Хуп («рынок со сворачивающимися зонтами»). В определенный момент по громкой связи звучит объявление о приближении поезда. Рынок сворачивается всего на пару минут, пока проезжает состав







Руины города Аюттайи. Когда-то в центре города располагались 375 храмов!







Ко-Пани — рыбацкая деревня. Она построена на сваях индонезийскими рыбаками. Население состоит примерно из 200 семей







Ват Плай Лаем часто называют храмом многорукого Будды. Это неправильно, ибо одна из центральных скульптур монастыря — Гуаньинь, 18-рукая богиня милосердия, защитница слабых, покровительница женской половины дома и женского начала







Буддийский храм Ват-Сакет. В конце XIX века использовался для кремации — в основном бедного населения







Статуя лежащего Будды. Храм Ват-Локая-Суттха, Аюттайя







Монахи молятся в храме Пан-Тао на фестивале Лойкратхонг







Помимо невероятно красивых шествий и представлений на суше и на воде, а также фейерверков, ближе к полуночи в небо запускают бумажные фонарики кхом-лой







Ват-Ронг-Кхун, также известный как Белый храм, — буддистский храм, расположенный недалеко от города Чианграй. Построен в 1997 году по проекту тайского художника Чалермчаю Коситпипат. Храм выполнен в нетрадиционной буддийской манере и отличается тем, что его убранство выполнено преимущественно материалами белого цвета







Сакурой можно любоваться не только в Японии, но и в Таиланде







Ват-Прахат-Дой-Сутхеп. По одной из легенд, место для храма выбирали так: на спину слона положили священные буддийские реликвии, и в этом месте слон стал трубить и ходить кругами, что сочли хорошим предзнаменованием для строительства храма







Дойинтанон — гора в провинции Чиангмай, высшая точка Таиланда. Сложена из гранита и батолита







Каньон Сам-Пхан-Бок (в переводе с тайского — «3000 отверстий»). На протяжении большей части года он находится под водой, так что такими пейзажами можно наслаждаться лишь в сухой сезон, когда уровень реки падает







Ночной рынок Бангкока — рай для туриста-шопоголика







Ват-Арун — храм солнечного восхода в Бангкоке







Улыбающийся Будда на острове Самуи определенно поднимает настроение







Тропический парк Нонг-Нуч — это 600 акров (2,4 км2) ботанических садов и местных достопримечательностей







Ват-Ратчанадда в Бангкоке. Наиболее примечательное — Лоха-Прасат (справа на фото), сделанное из металла. Это единственное металлическое храмовое здание Бангкока







Исторический парк Сукхотай. Туда обязательно стоит поехать, если вы любите древние храмы с их энергетикой







Ват-Пхо. Наибольшую известность храму принесло изваяние Будды в ожидании достижения нирваны. Его длина достигает 46 м, а высота — 15 м. Ступни статуи покрыты 108-ю перламутровыми орнаментами, передающими индивидуальные черты самого Будды



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