Бракосочетание на Эвересте

Каждая пара хочет сделать день свадьбы уникальным, запоминающимся на всю жизнь. Джеймсу Сиссому и Эшли Шмидер из Калифорнии это удалось в полной мере! После месяцев тренировок и трех недель тяжелейшего горного восхождения они обменялись брачными клятвами на вершине мира – Эвересте. Все время путешествия жениха и невесту сопровождал специально нанятый свадебный фотограф, снимавший каждый их шаг.







35-летний Джеймс Сиссом и 32-летняя Эшли Шмидер планировали свое свадебное путешествие целый год. Им пришлось немало тренироваться, чтобы выдержать трехнедельный тяжелейший горный поход и, в конечном итоге, обменяться кольцами и супружескими клятвами в базовом альпинистском лагере на Эвересте, на высоте более 5000 метров.







Любители приключений упорно тренировались несколько месяце. Сам подъем до базового лагеря занял около трех недель. К счастью, экстремалы не стали идти к самой вершине – этот смертельно опасный поход требует куда более серьезной подготовки.







«Мы долго думали и решили, что традиционная свадьба – это не для нас, – говорит Эшли. – Мы отлично относимся к семье и друзьям, но все же решили сбежать ото всех и устроить себе невероятное свадебное путешествие. Мы оба обожаем походы, ходили в горы на высоту до 3000 метров, но мы знали, что трехнедельный путь до базового лагеря на Эвересте будет труднее, чем все, через что нам уже довелось пройти».

Несмотря на необычность церемонии, Джеймс в смокинге и Эшли в элегантном белом платье выглядели вполне традиционно для свадьбы. Съемки церемонии, как и всего путешествия, были поручены фотографу Чарлтону Черчиллю, специализирующемуся на съемках необычных свадебных церемоний.Не каждая невеста согласилась бы в день свадьбы сменить изящные туфельки на грубые горные ботинки Снега на вершине Эвереста очень гармонируют со свадебным платьем невесты.Церемония состоялась в базовом лагере, откуда группы альпинистов начинают финальный бросок к вершине Эвереста.Церемония завершилась горячим поцелуем на фоне ледяных горных вершин.Оказывается, заснеженные горные вершины – отличный фон для свадебных фотографий!«Я стремился заснять целую историю, – говорит фотограф Чарлтон Черчилль. – Свадьбу, путешествие, боль и счастье, усталость и усилия, и все это – на фоне их любви. Но более всего я стремился запечатлеть контраст между пугающей вечной красотой гор и маленьким, хрупким чувством любви, связавшим двух людей». Начало пути: после года подготовки Джеймс и Эшли летят в Непал.Чтобы добраться до намеченной точки , паре потребовалась серьезная горная экипировка.Но в день бракосочетания Джеймс и Эшли преобразились, приняв облик настоящих жениха и невесты . Суровая обстановка базового лагеря резко контрастирует с изяществом свадебных нарядов.Кадр достойный бондианы: с свадебных нарядах и с рюкзаками за плечами молодожены поднимаются к ожидающему их вертолету. Несомненно , Джеймс и Эшли будут помнить день своей свадьбы всю жизнь!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)