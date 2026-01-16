8 вещей, которые важно помнить, когда всё идет не так

Жизненные перипетии и неурядицы заставляют многих опускать руки. Мы перестаем верить в себя, в свою удачу и в будущий успех. Но к мечте приходят только те, кто до конца верил и знал, что это все равно будет так, как надо. Даже если не совсем по плану. Ведь главное — результат. За него-то мы и боремся.

1. Боль является частью роста.

2. Всё в жизни является временным.

3. Волнение и жалобы ничего не изменят.

4. Ваши шрамы являются символами вашей силы.

5. Каждая маленькая битва — это шаг вперед.

6. Негативная реакция других людей — это не ваша проблема.

7. То, что должно произойти, произойдет.

8. Просто продолжайте движение.