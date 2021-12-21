С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Иванова
    Они причесывались и одевались по моде того времени и вовсе они не были менее симпатичными, чем сейчас, тем более, что...Как дорогой конья...
  • Ингерман Ланская
    камуноидный режим отменив "сухой закон" целенаправленно спаивал народ, в совдепии строго выполнялся лозунг - пойла (д...Правда жизни: ост...
  • Анатолий Уложенко
    Если судить по представленной картинке, Автор - очередной теоретический советчик. Мил человек, ты сначала попробуй, о...Как надежно закре...

Оригинальные идеи для дома

Оригинальные идеи для дома

Дорогие читательницы, в этом топике я решила собрать самые креативные и полезные, на мой взгляд, идеи, которые способны облегчить нам, замечательным хозяйкам, быт. Я постоянно нахожусь в поисках подобных секретов и очень радуюсь, когда нахожу то, что мне действительно подходит. 

Мне всегда мало времени. У меня двое детей, я работаю дома. И порою мне не хватает времени на самые простые и необходимые вещи. Поэтому постоянно приходится что-то придумывать, подстраивать под себя и совершенствовать. 

А еще ведь хочется, чтобы квартира была уютной! Тут простой уборкой не обойтись. Я стараюсь найти время на поделки для дома, но стараюсь делать только те, на создание которых требуется минимум времени.

Оригинальные идеи для дома

Например, недавно, когда моя бижутерия перестала помещаться в шкатулку, я сделала очень полезную вещь — держатель для серьг. Это элементарно! Я взяла пластиковые пяльцы, которые оказались не слишком удобными для вышивания, и натянула в них сетчатую ткань. Повесила на стену. Все. Теперь я просто цепляю серьги за ткань и они всегда на своем месте.
А еще мне нужна была подставка для кистей для макияжа. Покупать специальную не хотелось, я решила приспособить для этого дела овальную прозрачную вазу.

Чтобы кисти не падали и их было удобно доставать, я насыпала в нее фасоль и теперь просто вставляю кисти. Они отлично держатся, пользоваться ими стало гораздо удобнее.
Дорогие читательницы, расскажите, какие советы из предложенных мною вам понравились?

Оригинальные идеи для дома

 

Оригинальные идеи для дома

 

Оригинальные идеи для дома

 

Оригинальные идеи для дома

 

Оригинальные идеи для дома

 

Оригинальные идеи для дома

 

Оригинальные идеи для дома

 

Оригинальные идеи для дома

 

Оригинальные идеи для дома

 

Оригинальные идеи для дома

 

Оригинальные идеи для дома

 

Оригинальные идеи для дома

 

Оригинальные идеи для дома

 

Оригинальные идеи для дома

 

Оригинальные идеи для дома

 

Оригинальные идеи для дома

 

Оригинальные идеи для дома

 

Оригинальные идеи для дома

 

Оригинальные идеи для дома

 

Оригинальные идеи для дома

 

Оригинальные идеи для дома

 

Оригинальные идеи для дома

 

Оригинальные идеи для дома

 

Оригинальные идеи для дома

 

Оригинальные идеи для дома

Источник

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх