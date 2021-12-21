Оригинальные идеи для дома

Дорогие читательницы, в этом топике я решила собрать самые креативные и полезные, на мой взгляд, идеи, которые способны облегчить нам, замечательным хозяйкам, быт. Я постоянно нахожусь в поисках подобных секретов и очень радуюсь, когда нахожу то, что мне действительно подходит.

Мне всегда мало времени. У меня двое детей, я работаю дома. И порою мне не хватает времени на самые простые и необходимые вещи. Поэтому постоянно приходится что-то придумывать, подстраивать под себя и совершенствовать.

А еще ведь хочется, чтобы квартира была уютной! Тут простой уборкой не обойтись. Я стараюсь найти время на поделки для дома, но стараюсь делать только те, на создание которых требуется минимум времени.

Например, недавно, когда моя бижутерия перестала помещаться в шкатулку, я сделала очень полезную вещь — держатель для серьг. Это элементарно! Я взяла пластиковые пяльцы, которые оказались не слишком удобными для вышивания, и натянула в них сетчатую ткань. Повесила на стену. Все. Теперь я просто цепляю серьги за ткань и они всегда на своем месте.

А еще мне нужна была подставка для кистей для макияжа. Покупать специальную не хотелось, я решила приспособить для этого дела овальную прозрачную вазу.

Чтобы кисти не падали и их было удобно доставать, я насыпала в нее фасоль и теперь просто вставляю кисти. Они отлично держатся, пользоваться ими стало гораздо удобнее.Дорогие читательницы, расскажите, какие советы из предложенных мною вам понравились?

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