Полезные лайфхаки с пищевой плёнкой

Вокруг нас есть предметы и материалы, которые можно применять не совсем по назначению. Владея этими хитростями можно очень существенно облегчить и упростить себе жизнь. К примеру, возьмем пищевую пленку. Ее обычно используют только для оборачивания продуктов, чтобы их поверхность не заветрилась.







Еще, как максимум, ею оборачивают тарелки с едой, чтобы сохранить свежесть блюда.

Продлеваем срок хранения бананов

Защищаем смартфон

Не пачкайте посуду

Стакан непроливайка

Упаковка для мелких вещей

Бутылек больше не откроется

Защита для украшений

Упаковка для обуви

Сегодня я покажу вам восемь, не совсем стандартных, но очень полезных способа применения пищевой пленки.Чтобы максимально защитить бананы от гниения, тем самым продлив срок их хранения, достаточно обернуть их хвостик кусочком пленки.Если вы боитесь испачкать свой смартфон во время приготовления или употребления пищи, то просто оберните его слоем пищевой пленки и пользуйтесь наздоровье.А как все закончится, то пленку можно просто снять и выбросить. Так же такой способ защиты защищает смартфон от влаги и им можно пользоваться в ванной комнате.Нет желания мыть посуду? Нет ничего проще: оберните тарелку пленкой.А после как поели, просто снимите и выбросите в урну.Хотите в дороге наслаждаться напитком? — Оберните стакан пленкой и вставьте в него трубочку для коктейля.Такой стакан не прольется, даже если опрокинется набок.Чтобы мелкие предметы не потерялись и не рассыпались по сумке, просто оберните их в пленку.В таком аккуратном брикетике они будут себя отлично чувствовать.Чтобы бутылек с шампунем или гелем случайно не открылся в сумке, оберните горлышко пленкой и завинтите крышку наместо.Теперь протечки не будет. Такой способ можно также использовать когда крышка протекает.Если вы боитесь за свои украшения при транспортировке, то просто оберните их пищевой пленкой.В таком положении они не спутаются и не поцарапаются.Просто так кидать в сумку обувь бывшую в употреблении не совсем эстетично, пусть даже она будет чистая.Чтобы ее упаковать — оберните пленкой. Так ее можно класть куда угодно.Теперь все не боясь можно сложить в одну сумку. И ни украшения, ни косметика, ни обувь не будут мешать друг другу.