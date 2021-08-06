Что скрывает 4000-летняя гробница священника, обнаруженная недавно в Египте

Египетские археологи сделали сенсационное открытие: в 30 километрах к югу от Каира они обнаружили место последнего упокоения первосвященника, нетронутое в течение 4400 лет. Гробница украшена любопытными иероглифами. Рисунки же рассказывают о том, чем занимался древний египтянин в быту.
Гробница рассказала о священнике всё
Гробница была спрятана в горном хребте в древнем некрополе Саккара. Она обильно украшена рисунком – древний художник запечатлел различные сцены из жизни царского священника, в том числе взаимоотношения с его матерью, женой и другими членами его семьи. Судя по рисункам, в свободное время титулованный египтянин занимался охотой, производством изделий из керамики и ходил на парусных судах.
Общий вид обнаруженной гробницы. /Фото: Khaled Desouki/ AFP
«О том, что первосвященник был очень предан своей матери, свидетельствует то, что он упоминает ее имя почти везде», – пояснил представитель министерства древностей Египта, указывая на десятки иероглифов, статуй и рисунков, обнаруженных в гробнице. Он отметил, что хотя захоронению и несколько тысяч лет, цвет изображений почти не поврежден.
На рисунках изображена повседневная жизнь священника и членов его семьи. /Фото: Khaled Desouki/ AFP
Как выяснили ученые, первосвященник носил имя Вахтье и служил в период правления пятой династии царя Нефериркара (между 2500–2300 гг. до н. э.). Эта династия правила Египтом вскоре после того, как была построена Великая Пирамида в Гизе.
Пирамида в Гизе. /Фото:Ricardo Liberato
В дополнение к имени покойного иероглифы, вырезанные на камне над дверью гробницы, перечисляют его многочисленные титулы.
Всё больше и больше находок
Саккара служила некрополем для Мемфиса, столицы Древнего Египта, на протяжении более чем двух тысячелетий. Древние египтяне мумифицировали людей, чтобы (как они верили) сохранить их тела для загробной жизни, а мумии животных использовали в качестве религиозных жертвоприношений.
Саккара пирамида Джосера в Египте. /Фото:Charles J Sharp
Вообще же скорость и масштабы открытий в Египте, похоже, растут. Так, в ноябре прошлого года археологи раскопали в 25 милях к югу от Каира восемь новых известняковых саркофагов с мумиями.
Министерство древностей Египта заявило, что мумии датированы поздним периодом (664-332 до н. э.) и имеют внешний слой, напоминающий картон – папирус или полотно, покрытое штукатуркой и украшенное рисунком. Три мумии из этих восьми очень неплохо сохранились.
Более того, за несколько дней до того, как были найдены восемь мумий, археологи обнаружили мумию женщины, возраст которой ориентировочно не менее 3000 лет. Эта находка также отлично сохранилась.
Поиски будут продолжены. /Фото:thevintagenews.com
Что же касается гробницы священника, то археологи уверены: в этом же месте можно обнаружить много еще более масштабных древних находок. Так что поиски продолжаются.
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