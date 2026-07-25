Чёрная лава и дом для акул: 6 занятных, но малоизвестных фактов о вулканах



Сколько интересного скрывают вулканы. /Фото: swisseduc.ch, tripadvisor.co.id Сколько интересного скрывают вулканы. /Фото: swisseduc.ch, tripadvisor.co.id

Трудно найти более впечатляющее детище природы, чем вулканы. Однако часто они воспринимаются только как источник выброса лавы и пепла в воздух или причину катаклизмов. В реальности вулканы — это нечто большее, чем просто кипящие горы, и в истории этого геологического явления есть ещё немало интересных страниц. Трудно найти более впечатляющее детище природы, чем вулканы. Однако часто они воспринимаются только как источник выброса лавы и пепла в воздух или причину катаклизмов. В реальности вулканы — это нечто большее, чем просто кипящие горы, и в истории этого геологического явления есть ещё немало интересных страниц.

1. По действующему вулкану можно спускаться на санях и досках



Сёрферы спускаются по склону Серро-Негро. /Фото: mybestplace.com Сёрферы спускаются по склону Серро-Негро. /Фото: mybestplace.com

Справедливости ради, такое можно провернуть только на одном вулкане, который расположен в Никарагуа и называется Серро-Негро. Несмотря на то, что он в последний раз извергался в 1999 году, он остаётся действующим, но достаточно тихим, чтобы по нему можно было... прокатиться. Называют это действо вулканбординг или «сёрфинг по вулкану», и работает развлечение так: сначала, вооружившись спецодеждой и очками необходимо час подниматься по склону наверх, а потом можно оттуда спуститься на санях по чёрному песку с такой скоростью, что даже заядлые сёрферы позавидуют - до подножия домчаться можно всего за 60 секунд.

2. Существуют вулканы, которые извергают алмазы



Оказывается, не только лаву и пепел вулканы выбрасывать умеют. /Фото: unilad.com Оказывается, не только лаву и пепел вулканы выбрасывать умеют. /Фото: unilad.com

Вулканы обычно при извержении выбрасывают наружу магму, пепел и газ. Вот только это не единственный набор веществ, что способен выдать геологический феномен. Тем более неожиданно, что среди этих, более редких вулканов, есть такие, которые извергали не что-нибудь, а алмазы. На такой ювелирный подвиг способны лишь единицы из вулканов, так называемые кимберлитовые вулканы, которые обладают необычной формой, сужающейся под поверхностью Земли.

3. Вулкан стал тренировочной площадкой для будущих колонизаторов Марса



Исследовательский центр HI-SEAS на склоне вулкана Мауна-Лоа. /Фото: space.com Исследовательский центр HI-SEAS на склоне вулкана Мауна-Лоа. /Фото: space.com

Многим известно, что НАСА использует некоторые места на Земле, чтобы получать знания для будущего изучения и колонизации других планет, но обычно это просторы суровых пустынь. Но оказалось, что и вулканы для этой цели тоже пригодились, например, Гора Мауна-Лоа на Гавайях. Будучи действующим, так называемым щитовым вулканом, Мауна-Лоа стал местом размещения исследовательского центра HI-SEAS, где проживают люди по нескольку месяцев, чтобы проводить высокоточные геологические и астробиологические полевые работы и повышать реалистичность моделирования будущие миссии на Марс.

4. Подводный вулкан стал домом для акул



Акулы, запечатлённые внутри подводного вулкана. Фото: techeblog.com Акулы, запечатлённые внутри подводного вулкана. Фото: techeblog.com

Некоторые вулканы отличаются тем, что они находятся, например, под водой, но и среди них есть ещё более необычные. Так, вулкан Кавачи, расположенный около побережья Соломоновых островов, будучи одним из самых активных среди своих подводных аналогов, поразил учёных тем, что внутри его кратера нашлись постоянные жители. И, что самое поразительное, это были не просто какие-то микроскопические организмы, а вполне себе реальные, большие акулы. Учёным ещё предстоит выяснить, как живётся в кислой, забитой пеплом воде этим рыбам, но сама находка такого дома для рыб было настоящим прорывом.

5. Синяя лава вулкана Кавах Иджен - это не лава



Вулкан, который извергал лаву, которая на самом деле не лава. /Фото: bryk.pl, tripadvisor.co.id Вулкан, который извергал лаву, которая на самом деле не лава. /Фото: bryk.pl, tripadvisor.co.id

Среди известных достопримечательностей, связанных с вулканами, очень известен тот, что стоит в Индонезии - это Кавах-Иджен, которые выделяется ярко-голубой лавы. Вот только на самом деле из вулкана извергается совсем не лава. В реальности это впечатляющее свечение является конденсацией горячих сернистых газов, просочившихся из трещин в вулкане, и именно они вспыхивают этим ярким светом, соприкасаясь с воздухом.

6. Ол-Дойньо-Ленгаи - вулкан с чёрной лавой



Есть такой вулкан, который чёрную лаву извергает. /Фото: swisseduc.ch, blogger.googleusercontent.com Есть такой вулкан, который чёрную лаву извергает. /Фото: swisseduc.ch, blogger.googleusercontent.com

Есть и другой необычный вулкан, который извергает нетривиальное вещество. Речь идёт об Ол-Дойньо-Ленгаи в Танзании - единственном на планете, который извергающий лаву чёрного цвета. Причина оттенка магмы в её составе: по информации редакции novate.ru, если в большинстве лав высокое содержание кремнезема, своего рода загустителя, то магма в Ол-Дойньо-Ленгаи отличается малым содержанием кремнезема, зато в ней очень много карбоната натрия и кальция - этот же состав делает лаву такой жидкой.