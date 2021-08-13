Как сделать печь-мангал для дачи из старых колесных дисков

Имеются в распоряжении старые колесные диски? Не стоит спешить и выбрасывать такое сокровище. Дело в том, что они как нельзя лучше подходят для реализации целого ряда любопытных проектов у себя на дачном участке. Например, из колес можно сделать простой и одновременно с этим действенный коптильный мангал. Впоследствии его можно будет использовать для готовки деликатесов.
Понадобятся старые колесные диски. /Фото: drive2.ru.
Главным достоинством мангала из колесных дисков является то, что для ее создания нужно приложить абсолютный минимум трудозатрат. Много времени на создания аппарата также не потребуется. Металл колесных дисков достаточно толстый и прочный, способный гарантировать, что коптильная будет служить верой и правдой не один год. Диски не деформируются от высокой температуры. Кроме того, самодельная печка будет достаточно мобильной. Она также сможет совмещать в себе функции казана, гриля, жаровни и даже коптильного аппарата.
Тонкости рабочего процесса
Делаем ножки, прорезь-дверцу и держатели. /Фото: drive2.ru.
Для того, чтобы сделать печной агрегат для личного пользования нужно иметь в хозяйстве сварочный аппарат и болгарку, а также уметь ими пользоваться. Для реализации проекта в первую очередь нужны старые колесные диски. Также пригодится дрель, молоток, напильник, болты и гайки. Стоит раздобыть и профилированные трубы.
Проще всего сделать мангал из одного колесного диска, приделав к нему ножки.
Можно сделать из одного колеса, но лучше сразу из двух. /Фото: handskill.ru.
Сначала в обязательном порядке диск следует почистить от грязи, краски и ржавчины. При помощи болгарки нужно вырезать перегородку с одной из сторон, так, чтобы получилась конструкция напоминающая котелок. Больше половины имеющихся в нижней части отверстий следует заварить. Для ножек подойдут профилированные трубы или стальная арматура. Покрасить мангал можно термокраской.
Ножки важнейшая часть конструкции. /Фото: stroy-podskazka.ru.
Важно: если мангал делается из нескольких колес, то перегородка срезается только на одном колесе. Два колеса свариваются между собой, после чего делается отверстие для доступа в топку. Верхняя часть у такой конструкции может использоваться, как варочная панель.
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