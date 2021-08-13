Как сделать печь-мангал для дачи из старых колесных дисков

Понадобятся старые колесные диски. /Фото: drive2.ru.

Тонкости рабочего процесса

Делаем ножки, прорезь-дверцу и держатели. /Фото: drive2.ru.

Можно сделать из одного колеса, но лучше сразу из двух. /Фото: handskill.ru.

Ножки важнейшая часть конструкции. /Фото: stroy-podskazka.ru.

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