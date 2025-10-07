Налог и другие приключения шаурмы

Несмотря на восточное происхождение, шаурма давно стала для российского потребителя родным, почти национальным блюдом. Мясо с овощами, завернутое в хлебную лепешку, по праву может считаться продуктовым трендом — быстро, вкусно, недорого.



1. Смертельное лакомство Диетологи из британского графства Гэмпшир нарекли шаурму «убийцей», после того как выяснили, что блюдо на четверть состоит из жира, а значит, его употребление два раза в неделю чревато резким повышением холестерина, сердечными заболеваниями и последующей смертью.

2. Армейская кормилица Сирийское правительство вводит налог на шаурму. Теперь за каждое проданное блюдо владельцы сирийских заведений должны выплачивать государству 10% от стоимости, которые пойдут на содержание государственной армии.3. Защитница прав В июле 2015 года « шаурмамобили » (не без помощи владельцев) перекрыли Крещатик в Киеве, протестуя против решения о демонтаже незаконно установленных киосков. Продовольственный митинг, к слову, ни к чему не привел — все нелегальные точки демонтировали. 4. Шаурма нон грата После известных всем событий, произошедших на границе с Турцией, с российского рынка исчез целый подвид шаурмы. Владельцев заведений мало волновало, что по составу и турецкая, и арабская шаурма очень и очень похожи. Санкции утвердили — турецкая шаурма исчезла. Зато появилась «аппетитная». 5. Лига шаурмы С 2015 года в Челябинске орудует целая Лига Шаурмы. Бравые ребята — гурманы и настоящие ценители этого блюда — проводят рейды по местным шаурмечным. Если проверяющим шаурма приходится по вкусу, заведение получает approve в виде специальной наклейки с надписью «Проверено».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: