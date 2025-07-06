На какое расстояние стреляли средневековые лучники

Благодаря произведениям художественной культуры образ античного и средневекового лучника сильно романтизирован, а значение людей с метательным оружием этого типа на поле боя сильно преувеличено, так же как и эффективность луков. Впрочем, точно так же было бы ошибкой думать, что стрелки из лука не представляли какой-либо серьезной опасности., конечно же, остается оценка максимальной и среднестатистической дальности стрельбы.
Селим 3 был рекордсменом. /Фото: kainatingunesi.com.
Абсолютный рекорд дальности стрельбы из аутентичного «средневекового» лука до сих пор принадлежит султану Османской империи Селиму III, правившему Турцией на рубеже XVIII и XIX веков. Турецкий султан смог забросить стрелу на баснословные 766.3 метра. Правда, в рекорде Селима III есть сразу несколько нюансов. Так, стрельба производилась по ветру и главное – с использованием специальных облегченных стрел. Другим запомнившимся истории «монархом-лучником» был английский король Генрих VIII, который уверенно попадал в неподвижную цель из английского длинного лука на расстоянии в 220 метров. Увлекались в свое время стрельбой и другие аристократы, многие из которых уверенно отправляли стрелы на 500-600 метров. При этом, как и в случае с Селимом III, во всех этих случаях использовались специфические облегченные снаряды, имеющие мало общего с настоящими боевыми стрелами.
Тюркский составной лук. /Фото: sotymarket.ru.
Таким образом важно отметить, что какой-либо «средней» дальности стрельбы для лука попросту нет и быть не может, так как результаты выстрела в первую очередь зависят характеристик метательного оружия и используемых снарядов.натяжения лука – все это оказывает драматическое воздействие на результаты стрельбы. Так же серьезное влияние на дальность выстрела оказывает длина и масса стрелы, качество и конструкция оперения, форма и масса наконечника. Кроме того, на дальность выстрела оказывает влияние физическая подготовка человека, техника стрельбы, а также многочисленные внешние условия будь то наличие возвышенности, направление ветра и даже влажность воздуха.
Длинный лук. /Фото: ВКонтакте.
Если говорить о каких-то «средних» значениях для каждого из типов конструкции, то для качественно выполненных составных луков дальность выстрела варьируется от 150-250 длин оружия. Длина составного лука тюркского образца составляет 120-140 см. Таким образом в лучшем случае такое оружие смогло бы отправить стрелу на 350 метров. В свою очередь обычные деревянные луки, как, например, «классический» английский длинный лук, забрасывали стрелу в среднем на 90-100 собственных длин. Учитывая, что максимальная длина английского лука составляла около 2.1 метра (хотя большинство луков имело длину 1.7-1.8 метра), такой смог бы отправить стрелу в лучшем случае на 210 метров. И это значения близкие к предельным при тогдашних технологиях.
Лук может выстрелить очень далеко. Но зачем? /Фото: rusdarpa.ru.
Так, например, в Англии времен уже упомянутого Генриха VIII считалось, что опытный лучник должен уметь уверенно поражать неподвижную ростовую мишень на расстоянии в 80-90 метров при стрельбе навесом. Очевидно, что в данном случае речь идет в первую очередь о точности стрельбы. Однако, из этого «требования» можно сделать вывод о том, какими в принципе дистанциями оперировали средневековые лучники. При этом важно понимать, что для «крепкого средника» эти нормативы были заметно ниже и составляли всего 50-70 метров. Для прицельной прямой стрельбы хорошим результатом считалось поражение мишени и вовсе лишь на удалении в 30 метров от лучника. На фоне абсолютных рекордов достигнутых с использованием мастерски изготовленных образцов оружия и специфических снарядов, такие показатель могут показаться тривиальными, но это не так.http://funhere.ru/?p=26023
Современные лучки куда лучше. /Фото: svetali.ru.
Применительно к охоте дистанций стрельбы в 25-50 метров было более, чем достаточно. Более того, даже современные охотники со специальными луками, изготовленными из современных материалов, чаще всего не способны поразить дичь на дистанции более 40-50 выстрелов. И это притом, что чисто технически стрельба из такого лука позволяет поражать мишень практически прямым выстрелом на удалении до 200 метров. Однако, добиться таких результатов можно только в условиях стрельбища и после продолжительной пристрелки. Вообще, качество материала из которых изготовлено оружие и снаряды оказывает решающее воздействие на возможности стрельбы. Достаточно упомянуть, что современный рекорд стрельбы из спортивного лука составляет 1 222 метров для мужчин и 950 метров для женщин. Рекорды дальности стрельбы из ножных луков еще выше! Однако, достичь таких результатов помогает в первую очередь не подготовка стрелков, а характеристики материалов, из которых изготовлено оружие.http://funhere.ru/?p=26023
Сила не в дальности, как это странно не прозвучит. /Фото: darminaopel.ru.
Возвращаясь в прошлое, важно еще раз отметить, что в среднем стрельба из аутентичных старинных луков по всей видимости велась на дистанциях 50-150 метров. Главным достоинством лука была не столько его точность или дальность, сколько сама возможность поражать противника или добычу, не вступая в ближний бой. Позитивный же результат достигался в первую очередь не мастерством отдельного стрелка (хотя, и оно было необходимо), а интенсивностью и продолжительностью обстрела.
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