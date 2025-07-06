На какое расстояние стреляли средневековые лучники

Селим 3 был рекордсменом. /Фото: kainatingunesi.com.

Тюркский составной лук. /Фото: sotymarket.ru.

Длинный лук. /Фото: ВКонтакте.

Лук может выстрелить очень далеко. Но зачем? /Фото: rusdarpa.ru.

Современные лучки куда лучше. /Фото: svetali.ru.

Сила не в дальности, как это странно не прозвучит. /Фото: darminaopel.ru.