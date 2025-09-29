Деревянный мост в Дагестане, построенный без единого гвоздя, стоит более 200 лет

Сегодня каждый год возводятся десятки и сотни инфраструктурных объектов. Железобетонные мосты для автомобилей и поездов вырастают подобно грибам после дождя. Современный мост - конструкция достаточно сложная. Впрочем, строить их люди научились еще в незапамятные времена. Отдельные старинные мосты сохранились по сей день.
Мост возведен без единого гвоздя. |Фото: porosenka.net.
Уникальный по своей сути и конструкции деревянный мост, построенный без единого гвоздя, до сих пор стоит в Дагестане рядом с селом Гумли. Специалисты утверждают, что данной инженерной конструкции не менее 200 лет. При этом большинство местных жителей склонно утверждать, что в действительности мост еще более древний и его возраст составляет от 600 до 800 лет. Однако, даже если он стоит «всего» два столетия, то все равно вызывает восхищение.
Мост делался для тележек. |Фото: sirius-s.ru.net.
Стоит два столетия. |Фото: ya.ru.
При всей своей старости и кажущейся хлипкости мост в Гумли все еще очень надежный. В стародавние времена устанавливался он для проезда повозок. Однако, прочность моста позволяет ему выдержать сегодня в том числе легковой автомобиль. Хотя конструкция давно стала местной достопримечательностью и даже претендует на звание культурной ценности, мост продолжают использовать по прямому назначению.
Прочнее, чем кажется. |Фото: trollno.com.
