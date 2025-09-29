С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 576 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Деревянный мост в Дагестане, построенный без единого гвоздя, стоит более 200 лет



Сегодня каждый год возводятся десятки и сотни инфраструктурных объектов. Железобетонные мосты для автомобилей и поездов вырастают подобно грибам после дождя. Современный мост - конструкция достаточно сложная. Впрочем, строить их люди научились еще в незапамятные времена. Отдельные старинные мосты сохранились по сей день.
Сложно поверить, но простоять несколько сотен лет может даже мост из дерева.

Мост возведен без единого гвоздя. |Фото: porosenka.net.

Мост возведен без единого гвоздя. |Фото: porosenka.net.

 

Уникальный по своей сути и конструкции деревянный мост, построенный без единого гвоздя, до сих пор стоит в Дагестане рядом с селом Гумли. Специалисты утверждают, что данной инженерной конструкции не менее 200 лет. При этом большинство местных жителей склонно утверждать, что в действительности мост еще более древний и его возраст составляет от 600 до 800 лет. Однако, даже если он стоит «всего» два столетия, то все равно вызывает восхищение.
Мост делался для тележек. |Фото: sirius-s.ru.net.

Мост делался для тележек. |Фото: sirius-s.ru.net.


 

ЕСЛИ ВАМ НАДОЕЛО ЧИТАТЬ, МОЖНО ПРОСМОТРЕТЬ СТАТЬЮ ЗДЕСЬ:

Построен мост по достаточно примитивной технологии. Собран он из деревянных балок, которые соединены друг с другом при помощи нагелей. Технология строительства такого моста чем-то напоминает создание деревенской хаты из сруба. При этом в основании моста стоит каменный фундамент, соединенный древним цементным раствором. В конструкции моста есть одна единственная металлическая деталь – железная скоба. Однако, назначение ее совершенно непонятно. Есть основания полагать, что забили ее намного позже момента строительства какие-то шутники.


 
Стоит два столетия. |Фото: ya.ru.

Стоит два столетия. |Фото: ya.ru.

 

При всей своей старости и кажущейся хлипкости мост в Гумли все еще очень надежный. В стародавние времена устанавливался он для проезда повозок. Однако, прочность моста позволяет ему выдержать сегодня в том числе легковой автомобиль. Хотя конструкция давно стала местной достопримечательностью и даже претендует на звание культурной ценности, мост продолжают использовать по прямому назначению.

 
Прочнее, чем кажется. |Фото: trollno.com.

Прочнее, чем кажется. |Фото: trollno.com.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
респ. Дагестан
наверх