Неожиданные способы применения пленки с пузырьками

Новые покупки, склад вещей в гараже или подарки от друзей на новый год — все это может содержать специальные упаковочные материалы. Они обычно сразу отправляются в мусорное ведро, но вот с пузырчатой пленкой не стоит спешить. Она может не только сработать в качестве бесплатного антистрессового увлечения, но и оказать ощутимую помощь дома, в готовке, переезде или огородных заботах.

1. Правильное хранение вещей

2. Защита ветрового стекла

3. Защита растений

4. Безопасность мебели

5. Украшение для десерта

6. Инструмент обучения

7. Подача напитков

8. Защита коленей

9. Полное уединение