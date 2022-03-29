С камнем на дно: смертельно опасный промысел ныряльщиков за спонжами

Скафандр для ныряния за спонжами
Спонж – привычная вещь, которая часто используется в быту. Сегодня популярны синтетические губки, но издавна использовались натуральные спонжи. Их добывали в Греции, ныряя для этого на глубину до 30 метров с 15-килограммовым камнем в руках.
Натуральные губки со дна моря
Ныряльщики в Средиземном море добывали организмы, чье тельце было пористой структуры, а сами они напоминали желейную массу. Древние греки знали, как полезны такие создания для чистки и мытья, а также для личной гигиены, полировки шлемов и фильтрования воды.
Ныряльщики, которые погружались без одежды и с тяжелым весом
Греческая индустрия по добыче спонжей была сосредоточена на острове Додекан. Профессия передавалась от поколения к поколению, как правило, ныряльщики погружались без одежды, набирая воздух в легкие. Чтобы опуститься на дно для сбора спонжей, ныряльщики привязывали к телу камень весом 15 кг: так погружение проходило быстро, и дайверам хватало воздуха. Опытные ныряльщики могли погружаться на время от 3 до 5 минут на глубину до 30 метров. За это время они успевали собрать максимальное количество спонжей в сетку.
Ныряльщик за спонжами, Флорида, около 1907 года
В 19 веке с появление т.н. скафандров (костюмов для ныряния) труд дайверов частично облегчился. Возможность получать кислород, находясь под водой, стала решающей: длительность погружений росла, а с ней – и количество улова.
Внедрение новых технологий проходило постепенно, многие дайверы страдали от использования специальных костюмов, поскольку поднимались на поверхность по привычке сильно быстро, и это приводило к скачкам давления и так называемой декомпрессионной болезни. Летальные случаи были нередки. За период с 1855 по 1895 год на греческом острове Калимнос от этой болезни пострадала тысяча ныряльщиков: 800 человек умерло, 200 осталось парализованными из-за попадания кислорода в кровь.
Охотники за спонжами
В 1882 году убитые горем вдовы и матери погибших ныряльщиков обратились к правительству с просьбой запретить костюмы для ныряния. В результате производительность собирателей спонжа упала, и со временем скафандры вернулись в использование.
Ныряльщик на лодке в скафандре
Научные разыскания о декомпрессии велись с 1910 года, даже научившись бороться с болезнью при единичных погружениях, ученые не могли обезопасить тех, кто совершал серию погружений.
Ныряльщики рассматривают улов
На рубеже ХХ века бизнес по добыче губок в Греции был приостановлен. Организмы, за которыми охотились ныряльщики, умерли из-за масштабного заражения вод, а те, кто выжил, мигрировали во Флориду.
Сетки со спонжами на причале
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