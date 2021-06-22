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Продумано все до мелочей: самодельный листогибочный станок для домашней мастерской

Продумано все до мелочей: самодельный листогибочный станок для домашней мастерской

Продумано все до мелочей: самодельный листогибочный станок для домашней мастерской

Когда необходимо изготовить какое-либо изделие из листового металла, будь то элементы кровли (отлив, ендова и т.д.) или коробочки для всяко-разного, легче всего это сделать на листогибочном станке. 

В статье мы расскажем, как изготовить листогиб для мастерской. Причем конструкция самоделки очень грамотная — все продумано до мелочей.

Необходимые материалы для сборки листогиба:

  • металлический уголок;
  • швеллер;
  • круглая труба (стальная);
  • металлическая полоса;
  • крепежные элементы. 

Пошаговый процесс изготовления листогибочного станка

Отрезаем четыре отрезка металлического уголка длиной по 85 см. На одной из сторон каждого уголка отрезаем часть полки под углом 20 градусов. 

Продумано все до мелочей: самодельный листогибочный станок для домашней мастерской

После этого отрезаем кусок металлического уголка длиной 69 см, и уже с двух сторон отрезаем часть полки под углом 20 градусов. 

Берем три заготовки (две заготовки — по 85 см и одну — 69 см), и выкладываем их треугольником на рабочем столе. Нижние части длинных заготовок привариваем по краям третьей заготовки. Верхние части пока не надо приваривать. 

Продумано все до мелочей: самодельный листогибочный станок для домашней мастерской

Из листового металла вырезаем две одинаковых заготовки. По центру каждой из них нужно будет просверлить отверстия диаметром 20 мм. 

Продумано все до мелочей: самодельный листогибочный станок для домашней мастерской

Берем одну из заготовок, и привариваем ее к верхней части длинных уголков.

В торец усеченного треугольника ввариваем металлическую пластину. 

Продумано все до мелочей: самодельный листогибочный станок для домашней мастерской

Дальше нам потребуется две круглых трубы длиной по 101 см. С одной из сторон каждой заготовки ввариваем в торец гайку. Вкручиваем в них болты. 

Продумано все до мелочей: самодельный листогибочный станок для домашней мастерской

«По образу и подобию» изготавливается вторая треугольная рамка. В уголках сверлим отверстия, и при помощи болтов крепим к ним круглые трубы. В итоге получилась рама. 

Продумано все до мелочей: самодельный листогибочный станок для домашней мастерской

Отрезаем кусок швеллера (ширина — 10 см, высота полки — 4 см) и кусок металлического уголка (обе заготовки длиной по 1 метру). 

Продумано все до мелочей: самодельный листогибочный станок для домашней мастерской

Уголок привариваем к швеллеру. По торцам швеллера привариваются металлические пластины с отверстиями — по два отверстия в каждой заготовке. 

Продумано все до мелочей: самодельный листогибочный станок для домашней мастерской

После этого швеллер с уголком крепятся в верхней части рамы. В качестве крепежа используются болты и гайки. 

Продумано все до мелочей: самодельный листогибочный станок для домашней мастерской

Продумано все до мелочей: самодельный листогибочный станок для домашней мастерской

Дальше отрезаем еще один металлический уголок длиной 1 метр, и крепим его к швеллеру, как показано на фото ниже. 

Продумано все до мелочей: самодельный листогибочный станок для домашней мастерской

Продумано все до мелочей: самодельный листогибочный станок для домашней мастерской

Отрезаем кусок трубы длиной 60 см и два отрезка уголка длиной по 24 см. Свариваем три детали вместе. 

Продумано все до мелочей: самодельный листогибочный станок для домашней мастерской

Получившуюся ручку необходимо будет приварить к подвижному уголку (предварительно края уголков нужно немного согнуть). 

Продумано все до мелочей: самодельный листогибочный станок для домашней мастерской

Из металлического уголка изготавливаем прижим со съемными элементами. Устанавливаем его на свое место. 

Продумано все до мелочей: самодельный листогибочный станок для домашней мастерской

Продумано все до мелочей: самодельный листогибочный станок для домашней мастерской

Продумано все до мелочей: самодельный листогибочный станок для домашней мастерской

В завершении останется только изготовить два рычага, с помощью которых будет подниматься и опускаться прижим. Крепятся рычаги к стойкам рамы. 

Продумано все до мелочей: самодельный листогибочный станок для домашней мастерской

Продумано все до мелочей: самодельный листогибочный станок для домашней мастерской

Подробно о том, как изготовить листогиб, можно посмотреть в видеоролике ниже — данной идеей поделился автор YouTube канала Rescatando Chatarra.



Источник: https://sdelairukami.ru/produmano-vse-do-melochej-samodelnyj...

 

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