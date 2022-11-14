14 уникальных натуральных подкормок для домашних цветов

Чтобы комнатные цветы, в ограниченном грунте, радовали прекрасным цветением, регулярно подкармливайте их, притом — натурально! Ниже собраны 14 полезнейших, уникальных подкормок, которые дадут вашим комнатным цветам всё, чего им не хватает.







Подкормка на дрожжах. Для неё в 1 л тёплой воды растворите 2-3 гр. сухих дрожжей и 1 ч. л. сахара. Настаивайте 3 ч., полученный концентрат разведите 1:5 с водой и поливайте цветы. Он богат большим количеством микроэлементов, а потому стимулирует пышный рост растения. Используйте 1 раз в месяц.

Подкормка на золе. 3 ст. л. древесной золы залейте 1 л кипятка, дождитесь остывания. Поливайте растения по увлажнённой почве.

Подкормка на банановой кожуре. Одну шкурку залейте 1 л чуть горячей воды, накройте и настаивайте 2 дня. Затем выньте шкурку и разведите 2 л воды. Подкармливайте растения по влажному грунту.







Подкормка на чесноке. 3 зубчика чеснока измельчите, залейте чуть горячей водой (1 л). Настаивайте сутки, затем процедите и разведите 1:3 с водой. Подкормка обладает противогрибковыми свойствами.







Подкормка на яичной скорлупе. 3-4 скорлупы от свежих яиц промойте с мылом, высушите, измельчите руками, залейте 1 л горячей воды. Накройте крышкой, оставьте в тёмном месте примерно на неделю.

Когда подкормка запенится и помутнеет, то она готова! Процедите и разведите водой 1:3. Подкормка богата кальцием, фосфором и другими важными микроэлементами. Вносите её не чаще, чем 1 раз в 2 недели.Подкормка на картофельных очистках. Возьмите кожуру от 3-6 картофелин, сварите в 1 л воды в течение 20 минут, процедите, остудите и поливайте растения под корень. Хорошо подкармливать ею цветы в период вегетативного роста (1 раз в 2 недели).Подкормка на свекле. Буряк среднего размера нарежьте на кусочки, не очищая, залейте 1 л горячей воды. Настаивайте 3-4 дня, процедите, разведите 1:3. Подкармливайте примерно раз в 10-14 дней.Подкормка на лавровом листе. 3-4 лавровых листа залейте 1 л горячей воды, настаивайте 3-4 часа, процедите и опрыскивайте растения по листу. Подкормка вернёт домашним цветам декоративный вид. Используйте не чаще раза в месяц.Подкормка на горохе. Воду, оставшуюся после замачивания гороха, не сливайте в раковину. Процедите от гороха и залейте водой, пока не получите светло-белый раствор. Поливайте растения под корень — подкормка восстанавливает даже слабые растения!Подкормка на спирулине. Возьмите 1 таблетку спирулины, растворите в 1 л воды, подождите 30 минут. Подкормкой можно опрыскивать листья, а также поливать под корень. Она крайне полезна до и после пересадки ослабленных растений, а также тем цветам, которые уже давно не радовали вас цветением!Подкормка аммиаком. 1 ч. л. нашатырного спирта 10 % разведите в 1 л воды и сразу же полейте растения, т. к. аммиак быстро выветривается. Подкормка богата азотом, а потому поможет слабым, маленьким растениям нарастить зелёную массу. Подкормка также отпугивает вредителей.Подкормка на янтарной кислоте. Растворите 2 таблетки в 1 л тёплой воды, полученным раствором поливайте и опрыскивайте растение. Оно помогает растениям пышно цвести, восстанавливает их рост.Подкормка на глюкозе. 1 ч. л. аптечной глюкозы размешивается в 1 л воды, подкормка добавляется по грунту растения. Она помогает восстанавливать комнатные цветы за считанные дни, даёт им силы на рост, развитие и цветение.Подкормка на перекиси водорода. 1 ст. л. аптечной перекиси водорода 3 % добавьте в 1 л воды, сразу же поливайте под корень. Она значительно повышает иммунитет растения, насыщает их кислородом, стимулирует цветение.Подробнее о натуральных подкормках домашних цветов смотрите в видео ниже: