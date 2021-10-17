С нами не соскучишься!

7 996 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aнатолий Райков
    Плохой учитель оказался автор советов.Самое мудрое решение надо пригласить для этого специалиста не ниже второё групп...Рабочие хитрости ...
  • Сергей
    Был у меня учитель математики в школе такой себе по фамилии Дорфман, кучерявый губашлепистый еврей, ох и презирал он ...Антисемитизм в СС...
  • Людмила Isakova
    Был эскперимент в истории, и не один, сделать всех людей одинаковыми. Которые очень высовывались - тех уничтожали или...Чрево Парижа: как...

Как власти относились к оружию на руках у простых граждан в царской России и Советском Союзе


Как относились к оружию в России в старые времена.

Как относились к оружию в России в старые времена.

Тема огнестрельного оружия остается одной из самых горячо обсуждаемых на отечественных просторах. Споры на тему «за» и «против» похоже не утихнут никогда. Сегодня в это сложно поверить, но во времена Советского Союза, вплоть до 60-х годов, во многих домах страны имелось огнестрельное оружие. А в последующие годы граждане, которые хотели «защищать свой дом и имущество», активно находили ему замену.

Как было в Царской России


В целом оружие было в свободном обращении.

В целом оружие было в свободном обращении.

 

В Царской России проблем с покупкой оружия не было. Во всяком случае, в последние десятилетия страны. Наганы, маузеры, парабеллумы и многое другое продавалось в стране более, чем активно. В апрельском номере «Огонька» 1914 года было рекламное объявление о том, что "Оружейный магазин Демина и Павлова" продает недорогие образцы бельгийского оружия 1906 года производства.
Было много разных образцов.

Было много разных образцов.

 

Таким образом, малокалиберное оружие в начале XX века имели очень многие граждане России. Даже гимназисты и студенты могли иметь небольшие пистолеты. Особенно активно оружием обзаводились разномастные торговцы. Купить револьвер и 50 патронов к нему можно было примерно за 2 рубля.

Как было после революции и до войны


Все изменила революция.

Все изменила революция.

 

Революция изменяла все. Широкое распространение огнестрельного оружия постоянно «выходило боком» новой власти, пришедшей в 1917 году. Глупо отрицать, что в самые темные дни истории России оно всегда подливало в общество криминала. Сразу после революцию право на владение оружием стало привилегией партийной элиты, силовых структур и ряда чиновников.

Простому люду подобная роскошь и «излишества» теперь не полагались. Любопытно, что сразу после введения запретов многие мужчины стали вступать в охотничьи сообщества. Члены таких организаций могли держать соответствующее оружие дома официально.
Охотники все еще могли держать арсенал.

Охотники все еще могли держать арсенал.

 

Несмотря на то, что запрет на незаконное владение и хранение огнестрельного оружия был введен, закон работал весьма слабо и странно. В 1926 году за такое нарушение преступнику полагалось всего полгода исправительных работ. Стоит ли удивляться, что многие «свободомыслящие» граждане продолжали хранить в погребках еще дореволюционные образцы оружия. Только в 1935 году закон ужесточили, и наказание составило 5 лет лишения свободы.

Законодательная неопределенность Советского Союза


Эхо войны.

Эхо войны.

 

В начале 50-х годов оружейное законодательство в СССР было смягчено. Люди без судимости и психических отклонений имели право обзавестись оружием и без охотничьего билета. Многие военные без особых проблем продолжали держать у себя трофейные образцы, оставшиеся дома со времён Второй мировой войны. Вооружены были даже бригадиры колхозов.

Однако, уже в 1963 году этой свободе пришел конец. Закон снова ужесточили, запретив владеть оружием всем, кроме военных, милиции и тех, кто был официально зарегистрирован в качестве охотника.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как власти относились к оружию на руках у простых граждан в царской России и Советском Союзе

И не забудьте:
Как власти относились к оружию на руках у простых граждан в царской России и Советском СоюзеПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх