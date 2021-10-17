Как власти относились к оружию на руках у простых граждан в царской России и Советском Союзе

Как относились к оружию в России в старые времена.
Тема огнестрельного оружия остается одной из самых горячо обсуждаемых на отечественных просторах. Споры на тему «за» и «против» похоже не утихнут никогда. Сегодня в это сложно поверить, но во времена Советского Союза, вплоть до 60-х годов, во многих домах страны имелось огнестрельное оружие. А в последующие годы граждане, которые хотели «защищать свой дом и имущество», активно находили ему замену.
Как было в Царской России
В целом оружие было в свободном обращении.
В Царской России проблем с покупкой оружия не было. Во всяком случае, в последние десятилетия страны. Наганы, маузеры, парабеллумы и многое другое продавалось в стране более, чем активно. В апрельском номере «Огонька» 1914 года было рекламное объявление о том, что "Оружейный магазин Демина и Павлова" продает недорогие образцы бельгийского оружия 1906 года производства.
Было много разных образцов.
Таким образом, малокалиберное оружие в начале XX века имели очень многие граждане России. Даже гимназисты и студенты могли иметь небольшие пистолеты. Особенно активно оружием обзаводились разномастные торговцы. Купить револьвер и 50 патронов к нему можно было примерно за 2 рубля.
Как было после революции и до войны
Все изменила революция.
Революция изменяла все. Широкое распространение огнестрельного оружия постоянно «выходило боком» новой власти, пришедшей в 1917 году. Глупо отрицать, что в самые темные дни истории России оно всегда подливало в общество криминала. Сразу после революцию право на владение оружием стало привилегией партийной элиты, силовых структур и ряда чиновников.
Простому люду подобная роскошь и «излишества» теперь не полагались. Любопытно, что сразу после введения запретов многие мужчины стали вступать в охотничьи сообщества. Члены таких организаций могли держать соответствующее оружие дома официально.
Охотники все еще могли держать арсенал.
Несмотря на то, что запрет на незаконное владение и хранение огнестрельного оружия был введен, закон работал весьма слабо и странно. В 1926 году за такое нарушение преступнику полагалось всего полгода исправительных работ. Стоит ли удивляться, что многие «свободомыслящие» граждане продолжали хранить в погребках еще дореволюционные образцы оружия. Только в 1935 году закон ужесточили, и наказание составило 5 лет лишения свободы.
Законодательная неопределенность Советского Союза
Эхо войны.
В начале 50-х годов оружейное законодательство в СССР было смягчено. Люди без судимости и психических отклонений имели право обзавестись оружием и без охотничьего билета. Многие военные без особых проблем продолжали держать у себя трофейные образцы, оставшиеся дома со времён Второй мировой войны. Вооружены были даже бригадиры колхозов.
Однако, уже в 1963 году этой свободе пришел конец. Закон снова ужесточили, запретив владеть оружием всем, кроме военных, милиции и тех, кто был официально зарегистрирован в качестве охотника.
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