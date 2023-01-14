Как правильно ухаживать за курткой

Ухаживайте за курткой правильно, и тогда стирать её нужно будет не чаще 2 раз в год! Небольшие советы ниже подскажут, как удалить неприятные запахи без стирки, а также освежить засаленные места и стереть пятна, в т. ч. от косметики.







Засаленные, жирные пятна лучше всего удаляются обычным фейри. Нанесите немного на губку и протрите засаленные участки на сухой куртке. Затем отправьте в стирку.







Чтобы поддерживать куртку в хорошем состоянии, сделайте чистящие салфетки. Для этого в упаковку влажных салфеток влейте 2 ст. л. мицеллярной воды. Такие салфетки можно носить с собой в сумочке и чистить ими даже замшевую обувь, когда это необходимо.







Чтобы удалить неприятные запахи без стирки, просто перелейте пузырёк хлоргексидина в любую бутылочку с распылителем и распределите немного средства внутри куртки, дайте ей высохнуть естественным путём. Неприятные запахи исчезнут!







Наконец, если вы решили постирать куртку, делать это лучше всего с жидким средством для стирки или пастой. Когда стирка закончится, воспользуйтесь небольшим лайфхаком для быстрой сушки: положите в стиралку пару сухих махровых полотенец. Включите только режим отжима. Когда машинка закончит, вы достанете влажные полотенца и слегка влажную куртку, которая высохнет буквально за пару часов!







Подробнее о том, как ухаживать за курткой, смотрите в видео ниже:



