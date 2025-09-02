Священные пространства: модернистские церкви мира во всей красе

Не только великие зодчие прошлых веков могли создавать восхитительные религиозные объекты. Современники не перестают удивлять неординарными проектами, которые удалось воплотить в жизнь несмотря на то, что нынешнее поколение людей не очень-то спешит следовать канонам. Хотя, если заглянуть в модернистские церкви, в интерьерах которых нет банального подражания старинному величию соборов, то даже атеистам захочется посетить храмы, чтобы в полной мере ощутить святую атмосферу впечатляющих пространств.
1. Храм Notre-Dame du Raincy в Рейнси (Франция)
Церковь Notre-Dame du Raincy – икона модернистского стиля в храмовом строительстве (Рейнси, Франция).
Церковь Notre-Dame du Raincy в Рейнси, иногда называемая «Святая часовня из железобетона», отличается тем, что является первым местом поклонения, построенным во Франции с использованием инновационного для 20-х годов прошлого века материала.
Интересный факт: Огюст Перре – известный архитектор современности, который по праву считается пионером применения железобетона в архитектуре. Его проекты отличались сдержанностью, элегантностью, воплощением органических фантазий модерна в сером бетоне. Несмотря на внешнюю простоту материала он очень быстро стал воплощением современности. Огюсту Перре удалось рационализировать структуру своих зданий так, чтобы они выглядели эффектно и впечатляюще без вычурного декора, мраморных колонн и позолоты.
Интерьер главного зала храма Notre-Dame du Raincy (Франция). | Фото: © Thibaud Poirier.
Витражи, созданные Маргаритой Хюре стали эффектным украшением всего внутреннего пространства. | Фото: en.wikipedia.org.
Используя технические возможности железобетона, Перре вместе со своим братом Гюставом использовали стандартизированные элементы, тонкие опоры и мембраны, щедрое остекление, чтобы придать церкви новой формации высоту и яркость настоящего собора.
2. Церковь Saint-Jacques-le-Majeur в Монруже (Франция)
Saint-Jacques-le-Majeur – одно из трех культовых мест прихода Святой Жозефины Бахиты в Монруже (Франция). | Фото: mi3ch.livejournal.com.
Церковь Сен-Жак-Ле-мажор, является памятником исторического наследия Монружа, французской коммуны в регионе Иль-де-Франс. Современный храм появился на месте старинной часовни (XIII в.) в период с 1934 по 1940 г. благодаря стараниям Ассоциации кардинальных дворов, профинансировавшим строительство и проекту архитектора Эрика Багжа.
Убранство церкви после реконструкции 2013-2016 гг. (Saint-Jacques-le-Majeur, Франция).
Конструкционной основой религиозного объекта стал железобетон с шарнирным порталом (новаторское внедрение инженера Эжена Фрейсине), что, впоследствии, принесло немало проблем, ведь бетон подвержен карбонизации (процесс нейтрализации свойств пористого материала под воздействием углекислого газа и влаги). По этой причине в 2013 году церковь закрыли на полную реставрацию, которая продлилась чуть более 3 лет.
3. Реформистская церковь De Kruiskerk te Amstelveen в Амстердаме (Нидерланды)
Церковь De Kruiskerk te Amstelveen – яркий пример раннего послевоенного строительства, в котором отражены архитектурные новации, история и культура города.
Церковь De Kruiskerk te Amstelveen («Крестообразная церковь Амстелвена») появилась в Амстердаме в первые шесть послевоенных лет. Ее строительство инициировала ассоциация голландских реформатских церквей. Автором неординарного проекта стал известный архитектор, а позже профессор гражданского строительства Вагенингенского университета – Мариус Дуйнтьер. При проектировании культового сооружения были привлечены специалисты в области организации проведения литургий, а также инженеры, специализирующиеся на акустике, использовании стальных конструкций в строительстве, теплотехники и высококлассные мастера изобразительного искусства. Если говорить о конструкционных особенностях, то при возведении фасада и опор использовали стальной каркас, который был покрыт красным кирпичом во фламандском стиле.
Благодаря тысячам окон и специальному освещению внутреннее пространство может похвастаться завораживающей игрой света и тени. | Фото: © Thibaud Poirier.
Наиболее поразительными чертами «Крестообразной церкви Амстелвена» является контраст между довольно простыми хозяйственными постройками (по обе стороны внутреннего двора) и высоким фасадом необычной часовни в задней части церкви с зигзагообразным остеклением, позволившим создать «тысячу окон».
4. Церковь Saint Moritz в Аугсбурге (Германия)
Церковь Saint Moritz в Аугсбурге после реконструкции Джоном Поусоном (Германия).
История старинной романской церкви Saint Moritz Augsburg («Санкт-Мориц») в немецком городке Аугсбург началась еще в 1019 г. За это время ее несколько раз реконструировали и даже полностью перестраивали. В XVIII веке она приобрела барочные и готические формы, а вот после тотальных разрушений Второй мировой войны ее пришлось построить заново.
Белоснежный интерьер с некоторыми вкраплениями контрастных элементов создают особенную обстановку, настраивающую на общение с высшими силами.
По сведениям авторов Novate.ru, разработкой проекта старинной культовой святыни в 1944 г. занимался крупнейший архитектор, специализирующийся на строительстве культовых объектов – Доминик Бём. Со временем его сдержанный, но более чем выразительный стиль был несколько раз изменен, но после последней реконструкции (2013 г.), за которую взялся Джон Поусон.
Справка: Именитый архитектор Джон Поусон (John Pawson ) является автором проекта одного из самых удивительных храмовых комплексов начала XXI века – монастыря Нови Двур в Чехии.
Благодаря белому цвету старинные статуи и арочные пролеты выглядят более впечатляюще.
Для обновления старейшей святыни города, Джон Поусон выбрал белый цвет, который как нельзя лучше подчеркивает величие строения. Арочные пролеты, поддерживающие высокий свод, алтарь и напольное покрытие из португальского известняка, окна, покрытые тончайшими пластинами искусственного оникса, контрастного цвета скамьи для прихожан, экспрессивные статуи – все это помогло создать особенную обстановку возвышенности, которой не смогли добиться во времена даже тогда, когда святыня была пышно украшена позолотой.
5. Храм Notre-Dame-de-la-Salette в Париже (Франция)
Современный дизайн церкви является примером обновления церковных канонов и экспериментальных архитектурных внедрений (Notre-Dame-de-la-Salette, Париж). | Фото: mi3ch.livejournal.com.
Первым культовым объектом, построенном на месте модернисткой церкви была часовня Notre-Dame-de-la-Salette при приюте для сирот, основанной в 1845 году католической конгрегацией. Спустя 40 лет ее перестроили и расширили, но это никак не спасло святыню. Вначале снесли часовню, состоящую сразу из двух храмовых объектов – Notre-Dame-de-la-Salette и Sacred Hearts of Jesus and Mary. Ну а вместо детского дома построили новое 10-здание для молодых людей (сирот), не достигших совершеннолетия.
Необычные формы здания повлекли за собой создание утонченного интерьера храма Notre-Dame-de-la-Salette (Париж). | Фото: © Thibaud Poirier.
Алтарь и фрагмент витража, созданного Полем Мартино и Джозефом Архепелем (Notre-Dame-de-la-Salette, Париж).
В 1963-1965 гг., чтобы удовлетворить духовные потребности растущего местного населения, была построена новая церковь по проекту архитекторов Анри Кольбока и Жана Диониса дю Сежура. Им удалось создать необычное, как для религиозного объекта, строение снаружи напоминающие круглый ажурный конус из грубого бетона. Несмотря на такую массивность внутри помещения круговая организация пространства позволила обеспечить максимальную видимость. Конусообразный свод поддерживается 16 колоннами, а наклонных стенах, лишенных какого-либо декора, красуется 16 витражей с геометрическими узорами и библейскими сюжетами. Их создателями являются Поль Мартино и Джозеф Архепел. Стоит отметить, что дизайн основного пространства более чем минималистичен, единственным украшением стали разноцветные витражи, которые улавливают солнечные лучи и создают причудливые градации.
Примечательно: При обустройстве новой церкви использовали святыни, колокола, скамьи и алтарь из старой часовни Святых Сердец Иисуса и Марии и основной часовни Notre-Dame-de-la-Salette.
6. «Священные пространства»: галерея снимков интерьеров современных модернистских церквей мира
Завораживающий интерьер церкви Saint Mary's Cathedral в Токио от архитектора Kenzo Tange, 1964 (Япония). | Фото: © Thibaud Poirier.
Церковь St. Johann von Capistran в Мюнхене от Сепа Руфа, 1960 г. (Германия). | Фото: © Thibaud Poirier.
Фотограф Тибо Пуарье потратил годы на то, чтобы посетить каждую из современных модернистских церквей, построенных в XX-XXI и запечатлеть их воодушевленное величие. Ему удалось собрать целую коллекцию фотоснимков, подчеркивающих неординарность оформления интерьеров, поражающих минимализмом и величием одновременно. Недавно известный парижский фотограф Thibaud Poirier (Тибо Пуарье) представил широкой публике серию фотографий «Sacred Spaces» («Священные пространства»), на которых можно увидеть поражающую красоту современных храмовых сооружений.
Благодаря отходу от канонов храмового строительства, стараниями архитектора Жана Дориана мир увидел удивительной красоты церковь Saint-Martin, 1957 (Донж, Франция). | Фото: © Thibaud Poirier.
Кадетская часовня Военно-воздушной академии США в Колорадо-Спрингс (архитектор Уолтер Нетш, 1962 г.). | Фото: © Thibaud Poirier.
Величественный храм Sainte my de Baccarat в Баккаре от архитектора Николя Казиса, 1957 год (Франция). | Фото: © Thibaud Poirier.
Фантастическое убранство церкви Saint Ignatius в Токио (архитектор Sakakura Associates, 1999 г.). | Фото: © Thibaud Poirier.
Модернистский собор Notre Dame du Royan в Руайяне от архитектора Гийома Жилле 1958 год (Франция). | Фото: © Thibaud Poirier.
