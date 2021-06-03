Что будет, если совместить тюрьму и приют для животных, и нужно ли это делать

Споры о том, как именно должно проходить заключение в тюрьме, не утихают и сегодня. Одни страны предпочитают строгий режим и дисциплину, другие, как например, в Норвегии, сделали выбор в пользу реабилитации заключенных. США принадлежит к первой группе — там попасть за решетку является огромным испытанием. Однако в одной из тюрем решили проделать эксперимент и привезли в тюрьму... котиков.
Необычная инициатива общества защиты животных.
Заключенным нередко достаются мало социализированные животные, которые могут проводить года в приюте из-за своего нрава.
В 2015 году в штате Индиана организация по защите животных начала программу под названием F.O.R.W.A.R.D. Суть программы заключалась в том, чтобы часть животных из приюта поместить в учреждения для исправления поведения. В приютах часто бывает слишком много животных, и им не хватает ни внимания, ни общения, ни заботы, ни ласки. Многие из них годами сидят в клетках, так и не найдя желающих забрать их домой.
Заключенные рады общению с питомцами.
Заключенные, общающиеся с животными, также проявляют инициативу научиться чему-то новому.
Более того, многие животные, которые попадают в приюты, до этого имели крайне негативный опыт общения с людьми. Такие животные несоциализированы, и шансы, что их кто-нибудь когда-нибудь заберет из приюта, крайне малы. В то же время заключенные могут уделить таким животным внимание, могут показать им, что людей не стоит бояться. Да и самим заключенным такое общение идет на пользу — когда есть о ком заботиться и кого любить, пребывание в тюрьме становится больше похожим на реабилитацию, которую пропагандируют страны Скандинавии.
Не все люди одобряют такую инициативу.
Приюты для животных часто переполнены, и уделить внимание всем питомцам не получается.
В программе решили использовать кошек, так как собак следует также выгуливать, а это несколько проблематично в тюремных условиях. Заключенные кормят кошек, убирают за ними, вычесывают их и понемногу приучают их к рукам. Участие в этой программе не уменьшает срок заключения, но делает его значительно более разнообразным.
Многие считают, что преступникам нельзя доверять жизнь животных.
С котиками от заключенных требуется не только играть, а и убирать за ними и пытаться их приучить к человеческому общению.
Директор организации по защиты животных Мелая Стрингер говорит, что заключенные лично благодарили ее за такую чудесную предоставленную возможность о ком-то позаботиться. «Заключенные не раз признавались мне, что как только у них появились кошки, это было в первый раз за очень долгое время, когда они могли беречь кого-то, окружать вниманием, любить кого-то. Это учит их ответственности. Тому, как взаимодействовать в другим живым существом без применения насилия. Как решать проблемы и как любить. Это нечто такое, что некоторые из заключенных никогда еще не испытывали в своей жизни».
Заключенные сами заботятся за питомцами, убирают за ними, ухаживают.
Эта инициатива получила большой отклик среди заключенных.
После того, как этот эксперимент показал позитивные результаты, эту программу запустили и в нескольких других тюрьмах страны. «Эта программа дала возможность заключенным не страдать от безделья, научить их ответственности и повысить их самооценку. Более того, после участия в этой программе, они стали чаще откликаться и на другие инициативы — записаться на курсы, обучаться новому ремеслу или больше заботиться о самих себе. Эта программа имеет явный терапевтический эффект».
У программы есть сторонники и противники. Противники считают, что заключенные должны быть лишены таких льгот, как общение с кошками.
По словам директора организации по защите животных, заключенные лучше себя ведут, тщательнее следят за своей гигиеной, чтобы получить возможность общаться с питомцами.
Однако, не все разделяют оптимизм Мелаи Стрингер. Многие жители США уверены, что отдельным правонарушителям нельзя позволять заботиться о животных — им нельзя доверять заботу вообще ни о ком. Если человек заключен в тюрьму за серьезное преступление, считают они, то у него не должно быть таких привилегий, как общение с кошками.
Программа показывает положительные результаты: животные становятся более социализированы, а заключенные становятся более спокойными и ответственными.
Первый эксперимент по совмещению тюрьмы и приюта прошел в Индиане.
Для некоторых из заключенных это единственная возможность пообщаться с кем-то, кому они нужны и кто в них нуждается.
До сих пор существуют споры, можно ли всем заключенным получать доступ к общению с питомцами, или только некоторым.
Несмотря ни на что, программа имеет однозначно позитивный результат.
Вместо безделья, у заключенных появляется причины что-то делать, создавать и проявлять инициативу.
Совмещение тюрьмы и приюта для животных.
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