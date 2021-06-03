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Что будет, если совместить тюрьму и приют для животных, и нужно ли это делать


Что будет, если совместить тюрьму и приют для животных, и нужно ли это делать

Споры о том, как именно должно проходить заключение в тюрьме, не утихают и сегодня. Одни страны предпочитают строгий режим и дисциплину, другие, как например, в Норвегии, сделали выбор в пользу реабилитации заключенных. США принадлежит к первой группе — там попасть за решетку является огромным испытанием. Однако в одной из тюрем решили проделать эксперимент и привезли в тюрьму... котиков.

Необычная инициатива общества защиты животных.

Необычная инициатива общества защиты животных.

 
Заключенным нередко достаются мало социализированные животные, которые могут проводить года в приюте из-за своего нрава.

Заключенным нередко достаются мало социализированные животные, которые могут проводить года в приюте из-за своего нрава.

 

В 2015 году в штате Индиана организация по защите животных начала программу под названием F.O.R.W.A.R.D. Суть программы заключалась в том, чтобы часть животных из приюта поместить в учреждения для исправления поведения. В приютах часто бывает слишком много животных, и им не хватает ни внимания, ни общения, ни заботы, ни ласки. Многие из них годами сидят в клетках, так и не найдя желающих забрать их домой.
Заключенные рады общению с питомцами.

Заключенные рады общению с питомцами.

 

 
Заключенные, общающиеся с животными, также проявляют инициативу научиться чему-то новому.

Заключенные, общающиеся с животными, также проявляют инициативу научиться чему-то новому.

 

Более того, многие животные, которые попадают в приюты, до этого имели крайне негативный опыт общения с людьми. Такие животные несоциализированы, и шансы, что их кто-нибудь когда-нибудь заберет из приюта, крайне малы.
В то же время заключенные могут уделить таким животным внимание, могут показать им, что людей не стоит бояться. Да и самим заключенным такое общение идет на пользу — когда есть о ком заботиться и кого любить, пребывание в тюрьме становится больше похожим на реабилитацию, которую пропагандируют страны Скандинавии.
Не все люди одобряют такую инициативу.

Не все люди одобряют такую инициативу.

 
Приюты для животных часто переполнены, и уделить внимание всем питомцам не получается.

Приюты для животных часто переполнены, и уделить внимание всем питомцам не получается.

 

В программе решили использовать кошек, так как собак следует также выгуливать, а это несколько проблематично в тюремных условиях. Заключенные кормят кошек, убирают за ними, вычесывают их и понемногу приучают их к рукам. Участие в этой программе не уменьшает срок заключения, но делает его значительно более разнообразным.
Многие считают, что преступникам нельзя доверять жизнь животных.

Многие считают, что преступникам нельзя доверять жизнь животных.

 
С котиками от заключенных требуется не только играть, а и убирать за ними и пытаться их приучить к человеческому общению.

С котиками от заключенных требуется не только играть, а и убирать за ними и пытаться их приучить к человеческому общению.

 

Директор организации по защиты животных Мелая Стрингер говорит, что заключенные лично благодарили ее за такую чудесную предоставленную возможность о ком-то позаботиться. «Заключенные не раз признавались мне, что как только у них появились кошки, это было в первый раз за очень долгое время, когда они могли беречь кого-то, окружать вниманием, любить кого-то. Это учит их ответственности. Тому, как взаимодействовать в другим живым существом без применения насилия. Как решать проблемы и как любить. Это нечто такое, что некоторые из заключенных никогда еще не испытывали в своей жизни».

 
Заключенные сами заботятся за питомцами, убирают за ними, ухаживают.

Заключенные сами заботятся за питомцами, убирают за ними, ухаживают.

 
Эта инициатива получила большой отклик среди заключенных.

Эта инициатива получила большой отклик среди заключенных.

 

После того, как этот эксперимент показал позитивные результаты, эту программу запустили и в нескольких других тюрьмах страны. «Эта программа дала возможность заключенным не страдать от безделья, научить их ответственности и повысить их самооценку. Более того, после участия в этой программе, они стали чаще откликаться и на другие инициативы — записаться на курсы, обучаться новому ремеслу или больше заботиться о самих себе. Эта программа имеет явный терапевтический эффект».
У программы есть сторонники и противники. Противники считают, что заключенные должны быть лишены таких льгот, как общение с кошками.

У программы есть сторонники и противники. Противники считают, что заключенные должны быть лишены таких льгот, как общение с кошками.

 
По словам директора организации по защите животных, заключенные лучше себя ведут, тщательнее следят за своей гигиеной, чтобы получить возможность общаться с питомцами.

По словам директора организации по защите животных, заключенные лучше себя ведут, тщательнее следят за своей гигиеной, чтобы получить возможность общаться с питомцами.

 

Однако, не все разделяют оптимизм Мелаи Стрингер. Многие жители США уверены, что отдельным правонарушителям нельзя позволять заботиться о животных — им нельзя доверять заботу вообще ни о ком. Если человек заключен в тюрьму за серьезное преступление, считают они, то у него не должно быть таких привилегий, как общение с кошками.
Программа показывает положительные результаты: животные становятся более социализированы, а заключенные становятся более спокойными и ответственными.

Программа показывает положительные результаты: животные становятся более социализированы, а заключенные становятся более спокойными и ответственными.

 
Первый эксперимент по совмещению тюрьмы и приюта прошел в Индиане.

Первый эксперимент по совмещению тюрьмы и приюта прошел в Индиане.

 
Для некоторых из заключенных это единственная возможность пообщаться с кем-то, кому они нужны и кто в них нуждается.

Для некоторых из заключенных это единственная возможность пообщаться с кем-то, кому они нужны и кто в них нуждается.

 
До сих пор существуют споры, можно ли всем заключенным получать доступ к общению с питомцами, или только некоторым.

До сих пор существуют споры, можно ли всем заключенным получать доступ к общению с питомцами, или только некоторым.

 
Несмотря ни на что, программа имеет однозначно позитивный результат.

Несмотря ни на что, программа имеет однозначно позитивный результат.

 
Вместо безделья, у заключенных появляется причины что-то делать, создавать и проявлять инициативу.

Вместо безделья, у заключенных появляется причины что-то делать, создавать и проявлять инициативу.

 
Совмещение тюрьмы и приюта для животных.

Совмещение тюрьмы и приюта для животных.

 

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Что будет, если совместить тюрьму и приют для животных, и нужно ли это делать

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Что будет, если совместить тюрьму и приют для животных, и нужно ли это делатьПодписаться на мой Instagram
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