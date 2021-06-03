Что будет, если совместить тюрьму и приют для животных, и нужно ли это делать

Необычная инициатива общества защиты животных.

Заключенным нередко достаются мало социализированные животные, которые могут проводить года в приюте из-за своего нрава.

Заключенные рады общению с питомцами.

Заключенные, общающиеся с животными, также проявляют инициативу научиться чему-то новому.

Не все люди одобряют такую инициативу.

Приюты для животных часто переполнены, и уделить внимание всем питомцам не получается.

Многие считают, что преступникам нельзя доверять жизнь животных.

С котиками от заключенных требуется не только играть, а и убирать за ними и пытаться их приучить к человеческому общению.

Заключенные сами заботятся за питомцами, убирают за ними, ухаживают.

Эта инициатива получила большой отклик среди заключенных.

У программы есть сторонники и противники. Противники считают, что заключенные должны быть лишены таких льгот, как общение с кошками.

По словам директора организации по защите животных, заключенные лучше себя ведут, тщательнее следят за своей гигиеной, чтобы получить возможность общаться с питомцами.

Программа показывает положительные результаты: животные становятся более социализированы, а заключенные становятся более спокойными и ответственными.

Первый эксперимент по совмещению тюрьмы и приюта прошел в Индиане.

Для некоторых из заключенных это единственная возможность пообщаться с кем-то, кому они нужны и кто в них нуждается.

До сих пор существуют споры, можно ли всем заключенным получать доступ к общению с питомцами, или только некоторым.

Несмотря ни на что, программа имеет однозначно позитивный результат.

Вместо безделья, у заключенных появляется причины что-то делать, создавать и проявлять инициативу.

Совмещение тюрьмы и приюта для животных.