Материалы будущего: 10 инновационных технологий в строительной индустрии

Строительная отрасль во все времена была главнейшим направлением в развитии любой цивилизации. По этой причине зодчие, начиная с древнейших времен, охотно экспериментировали и внедряли новые технологии, основанные на возможностях тех времен, конечно же. Современные строители также не отстают от специалистов других направлений, стараются разрабатывать самые эффективные методики и материалы, о которых сейчас и поговорим.
1. 3-D печать архитектурных объектов
Трехмерная печать уверенно завоевывает новые сферы применения, и строительство экологичных зданий не стало исключением.
Последние поколения уже знакомы с принципом работы принтеров, которые способны напечатать все что угодно, если речь идет о 3-D печати. В этом направлении преуспели и разработчики строительной индустрии, разработав уникальные принтеры, способные напечатать пригодные к жизни дома вплоть до многоэтажных и многоквартирных. Как показала практика, сложно переоценить технологию 3-D печати. Мало того, что при возведении зданий любых габаритов себестоимость снижается на 40% (уменьшаются в десятки раз временные затраты и количество рабочих), сокращается выработка строительных отходов на 90%, также появляется возможность использовать любые бросовые материалы и вторсырье.
2. Гибкая керамическая плитка Flexi Clay
Гибкая плитка – инновационный материал, изготовленный из уникальных акриловых полимеров, которые позволяют ее гнуть под любым углом и в любом направлении.
Гибкая керамическая плитка Flexi Clay – это противоречащее словосочетание плотно входит в нашу жизнь, поскольку новый отделочный материал способен решать множество проблем и помогает реализовать даже самые фантастические мечты.
Важно! Производитель предупреждает, что при укладке Flexi Clay следует использовать особо прочный клей и наносить минимум на 80% площади поверхности.
3. Самовосстанавливающийся бетон
Специалисты разработали технологию самовосстановления бетонных конструкций.
Вот уже более 100 лет бетон является основным строительным материалом, особенно если дело касается масштабных объектов, и необязательно это могут быть здания. Несмотря на все положительные характеристики этого материала у него есть существенный недостаток — под воздействием влаги и атмосферных явлений монолит способен разрушаться, что сокращает срок эксплуатации в разы. Учитывая длительный период использования материала, неудивительно, что нашлись энтузиасты, разработавшие уникальную технологию его самовосстановления.
Это не фантазии в стиле материалов будущего, а вполне реальный процесс, разработанный голландскими специалистами. Опытным путем они создали уникальный состав, в который входит присадка – молочнокислый кальций, с «заселенными» в него живыми бактериями. Невидимые труженики начинают оживать и активно размножаться лишь при попадании влаги. Поскольку отходами жизнедеятельности микроорганизмов является известняк, то сразу становится понятно, каким образом щели и трещины смогут «зарастать».
4. Гибкий бетон Concrete Canvas
Concrete Canvas можно применять практически на любых поверхностях, мягко «обволакивая» выступы и впадины, а вот после смачивания полотно затвердевает, превращаясь в армированный бетон.
Специалисты британской компании Concrete Canvas® в исследованиях, связанных с бетоном, пошли еще дальше, они создали поистине революционный материал, который предлагает неограниченные возможности для реализации даже самых безумных дизайнерских идей. Британцы разработали гибкий бетон Concrete Canvas, который по сути является бетонным полотном, свернутым в рулон. Работать с таким материалом одно удовольствие и косяков точно не будет даже у дилетантов, поскольку для того, чтобы забетонировать склон, укрепить берега, туннели, защитить трубы, обустроить рукотворный пруд/ бассейн или отремонтировать любой формы бетонную конструкцию, достаточно размотать рулон нужной длины, закрепить стыки полотнищ и залить его водой.
5. Светопроводящий бетон
Если совместить бетон, мраморную крошку и оптоволокно, пропускающее свет, можно построить дом больше похожий на эффектную инсталляцию.
В это сложно поверить, но рынок строительных материалов пополнился ...прозрачным бетоном, который неплохо пропускает свет, при этом является ультрапрочным материалом. Разработчики утверждают, что светопроводящий бетон имеет более высокие физические характеристики нежели материал, изготовленный по традиционной технологии.
Главной составляющей прозрачного бетона является оптоволокно, известное своими незаурядными возможностями. В этом случае оптоволоконные нити способны не только пропускать свет, но и отталкивать воду, а также придают особую прочность структурам, которые будут созданы.
Для сравнения: Водопроглощение прозрачного бетона составляет 1%, а вот доля водопоглощения других видов бетона составляет от 4 до 8% (по массе) и по объему - от 9 до 18%.
6. Композитный эко-материал Richlite
Richlite — невероятно прочный, универсальный, экологичный и устойчивый материал, который изготавливают из пропитанной смолой бумаги.
Специалисты строительной индустрии и архитекторы считают инновационный материал Richlite – материалом будущего. И не безосновательно. Специалистам американской компании Richlite удалось разработать невероятно прочный, универсальный и устойчивый материал из бумаги, которую пропитывают натуральной смолой, а затем прессуют. Разработанный более 70 лет назад этот материал применялся для изготовления промышленных инструментов и моделей, используемых в аэрокосмической, морской, спортивной, кулинарной, архитектурной и дизайнерской отраслях, а также в механических мастерских и автомобилестроении.
Бумажные панели Richlite идеально подходят и для отделки жилища, и для изготовления музыкальных инструментов.
Затем его заприметили дизайнеры, специализирующиеся на проектировании экологичных сооружений, ведь бумажный композит настолько прочный, что не уступает древесине твердых пород, имеющих немалую стоимость. В случае Richlite, то его изготавливают из перебоданных отходов бумажной продукции, придавая привлекательный внешний вид любых оттенков и структуры. Это обстоятельство делает производство привлекательным со всех точек зрения, а для потребителей он является более доступным аналогом черного дерева, обладающего прекрасными физическими характеристиками: водостойкостью, тепло- и огнестойкостью, гигиеничностью, низким влагопоглощением, высокой плотностью, прочностью, имеет естественный и приятный вид.
7. Аэрогель
Аэрогель – суперлегкий утеплитель, который поможет решить вопрос утепления и энергоэффективности дома.
Аэрогель, его еще называют «замороженным дымом» – это поистине чудодейственный материал, который может решить очень много проблем, начиная с утепления зданий, теплотрасс и т. д., очистки водоемов (включая море) от нефти и других загрязнений, и заканчивая покорением Марса. При фантастических показателях аэрогель является одним из самых легких в мире твердых материалов, способных противостоять взрыву 1 кг динамита, он также выдерживает пламя огнемета, температура которого превышает 1,3 тыс. градусов. Несмотря на то, что аэрогель изобрели еще 80 лет назад, он до сих считается материалом будущего (предположительно из-за цены).
8. Прозрачный алюминий
Прозрачный алюминий легко заменит бронированное стекло.
Прозрачный алюминий (оксинитрид алюминия, AlON) – это керамика, состоящая из алюминия, кислорода и азота. Эту разработку запатентовала американская компания ALON™, выпускающая бронированные стекла. Учитывая высокую прочность и прозрачность материала (прочнее закаленного стекла в 4 раза при оптической прозрачности более 80%). Уникальный сплав открывает неограниченные перспективы в оборонной промышленности, науке, сфере коммуникаций, строительстве и т. д.
9. «Умное» стекло
Изменяющаяся прозрачность смарт-стекла поможет организовать приватность или естественное освещение простым нажатием на кнопку. | Фото: oknanagoda.com.
Все мы знаем, что для создания приватной обстановки в квартире с прозрачными окнами достаточно их зашторить любым способом. Также можно нанести на стекло затеняющую или зеркальную пленку, но тогда внутри помещения будет царить полумрак. Такое положение не всегда удобно. Хотя, если использовать «умное» стекло (оно же смарт-стекло), то одним прикосновением руки можно будет затенять прозрачный материал или возвращать ему первоначальный вид.
Смарт-стекло – идеальное решение для организации рабочего места и приватной обстановки в доме с панорамным остеклением.
Как оказалось, в этом процессе нет никакого волшебства, производители стекла помещают между двумя панелями жидкокристаллическую пленку, способную пропускать электричество. Если окно обесточено, то микроскопические частицы начинают беспорядочно двигаться, затеняя его. Когда захочется впустить солнечный свет внутрь помещения, то достаточно подключить к электричеству, которое заставит кристаллы выстроиться перпендикулярно поверхности стекла, делая его прозрачным как слеза.
10. Теплый кирпич Аэробрик
Кирпичи Аэробрик, заполненные аэрогелем, не требуют дополнительного слоя изоляции.
Благодаря разработкам специалистов швейцарского исследовательского института Empa строительная отрасль получила инновационный двухкомпонентный материал – теплый кирпич Аэробрик (Aerobrick). Это поризованный кирпич из натуральной глины, имеющий полости, которые заполнены аэрогелем (похож на полупрозрачную пену), что позволяет отказаться от дополнительного утепления стен.
По сведениям редакции Novate.ru, Аэробрик выдерживать нагрузку в 2 тыс. раз больше собственного веса, при этом он устойчив к высоким температурам (до 300 градусов). Исследования показали, что теплофизические характеристики теплого кирпича почти в 8 раз выше обычного.
