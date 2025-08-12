Материалы будущего: 10 инновационных технологий в строительной индустрии

1. 3-D печать архитектурных объектов

Трехмерная печать уверенно завоевывает новые сферы применения, и строительство экологичных зданий не стало исключением.

2. Гибкая керамическая плитка Flexi Clay

Гибкая плитка – инновационный материал, изготовленный из уникальных акриловых полимеров, которые позволяют ее гнуть под любым углом и в любом направлении.

3. Самовосстанавливающийся бетон

Специалисты разработали технологию самовосстановления бетонных конструкций.

4. Гибкий бетон Concrete Canvas

Concrete Canvas можно применять практически на любых поверхностях, мягко «обволакивая» выступы и впадины, а вот после смачивания полотно затвердевает, превращаясь в армированный бетон.

5. Светопроводящий бетон

Если совместить бетон, мраморную крошку и оптоволокно, пропускающее свет, можно построить дом больше похожий на эффектную инсталляцию.

6. Композитный эко-материал Richlite

Richlite — невероятно прочный, универсальный, экологичный и устойчивый материал, который изготавливают из пропитанной смолой бумаги.

Бумажные панели Richlite идеально подходят и для отделки жилища, и для изготовления музыкальных инструментов.

7. Аэрогель

Аэрогель – суперлегкий утеплитель, который поможет решить вопрос утепления и энергоэффективности дома.

8. Прозрачный алюминий

Прозрачный алюминий легко заменит бронированное стекло.

9. «Умное» стекло

Изменяющаяся прозрачность смарт-стекла поможет организовать приватность или естественное освещение простым нажатием на кнопку. | Фото: oknanagoda.com.

Смарт-стекло – идеальное решение для организации рабочего места и приватной обстановки в доме с панорамным остеклением.

10. Теплый кирпич Аэробрик

Кирпичи Аэробрик, заполненные аэрогелем, не требуют дополнительного слоя изоляции.