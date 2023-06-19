Около 10 тысяч лет назад Сибирь населяли лохматые гиганты.



Новый вид золотой лихорадки вернул к жизни одну из самых древних профессий — охотников за мамонтами. В удаленных нищих деревнях России вдруг появились долларовые миллионеры.



Вместе с журналистом Amos Chapple мы побываем в секретном лагере искателей бивней мамонтов.







1. Причины секретности этого места очевидны: оборот слоновой кости тщательно контролируется, методы добычи нелегальны, а сами искатели то скрываются от полицейских патрулей, то пьянствуют.



Охотники за мамонтами активизировались несколько лет назад. Пошли слухи о том, что некие агенты готовы платить фантастические суммы за бивни мамонтов. Главный рынок — Китай.







2. Легко доступные кости быстро кончились, и для добычи сибирского «белого золота» разработали новые методы.







3. Раньше охотники за мамонтами пользовались лишь заостренными палками, чтобы протыкать почву. Теперь они предпочитают водяные насосы.







4. Мощная струя речной воды размывает почву. Начинают появляться фрагменты костей… В теплой почве кости разложились бы за десять лет.







5. С помощью мощной струи можно даже пробурить подземные туннели и даже сделать пещеры.







6. В теплой почве кости разложились бы за десять лет. Однако в вечной мерзлоте бивни и кости вроде этой сохраняются тысячелетиями.







7. Можно сказать, вечная мерзлота — это подземный грязевой айсберг размером с Якутию.







8. Богатый улов охотника за мамонтами. Это территория вечной мерзлоты, поэтому скелеты мамонтов находятся в идеальной сохранности.







9. Здесь можно отыскать не только останки мамонтов. Череп, подпирающий перекладину для чайника, принадлежит вымершему шерстистому носорогу.







10. Места здесь суровые. От комаров спасенья нет.







11. Кроме поисков мамонтов в этих краях популярно еще одно развлечение — пьянство.







12. На следующий день пьянство продолжается.







13. Живут охотники за мамонтами в таким невзрачных палатках.







14. За-за комаров люди часто выглядят так, будто занимаются пчеловодством, а не поиском бивней.







15. Рог шерстистого носорога, скорее всего, отправится во Вьетнам, где его сотрут в порошок, якобы обладающий целебными свойствами. Этот рог весом 2,4 кг был продан за 14 000 долларов. Во Вьетнаме считается, что порошок из рога носорога излечивает рак. Когда этот рог попадет во Вьетнам, он будет стоить больше, чем если бы он был из чистого золота.







16. Место раскопок. Находится в 5 часах на лодке от ближайшего населенного пункта.







17. Охотники за мамонтами отказались называть точную сумму, но вероятнее всего, они заработали около 100 тыс долл. за 8 дней.







18. Одна бригада тратит до 5 тонн топлива за три недели, но большинство искателей не найдут ничего. Только 20-30% искателей находят что-то существенное. И многие из них берут кредиты в банке, чтобы поехать в такие экспедиции.







19. Чтобы сэкономить, этот молодой искатель сделал насос из двигателя снегохода «Буран».







20. И вот приходит сообщение, что приближается «зеленый патруль» — лодка с инспекторами природоохраны и полицейскими. В одно мгновение вся долина замирает, мужчины прячутся в кустах. Этот сторожевой стоит на возвышении и передает по рации, что неопознанная лодка проходит участок, на котором идут работы.



Штраф за незаконный промысел бивней мамонта — всего 45 долларов.







21. Изрытая земля — наглядный результат работы охотников за мамонтами, однако последствия для водной системы Якутии еще более разрушительны. Потоки грязной воды стекают в реки, когда-то богатые рыбой. Уже несколько лет сюда не берут удочки.







22. Тем временем, работы продолжаются, и искатели костей вымывают целые холмы.







23. С каждым годом растет число охотников за мамонтами в Якутии, которая по площади в восемь раз больше Германии. Только на этом 120-километровом участке одной из рек находятся три лагеря искателей.







24. Этот 65-киллограмовый бивень только что извлекли из вечной мерзлоты. Впоследствии его продали за 34 тыс. долларов. Два человека, которые нашли этот бивень, в течение недели отыскали еще три, один из которых весил 72 кг. Но как только кости попадают за рубеж, начинаются другие цены.







25. В Китае бивни мамонта стали статусным товаром. Образцы резьбы по кости мамонта, как эти бивни на витрине в Гонконге, регулярно продаются более чем за 1 млн долларов.







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