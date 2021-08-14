Сломался саморез: как удалить обломок своими руками

Опытные мастера знают о том, что когда используешь саморезы, может случиться крайне неприятная ситуация. Саморез ломается при излишнем усилии, что делает невозможным дальнейшие действия с ним. Чаще всего слом происходит у самой головки метиза. Бывают ситуации, когда сломанный саморез нужно достать. Сделать это не просто, однако, как известно, выход есть из любой ситуации.
Сделать все не так уж сложно. /Фото: youtube.com.
Для того, чтобы вытянуть сломанный метиз из дерева, понадобится трубка телескопической антенны, скальпель, стамеска, клей ПВА, шуруповерт, а также металлический стержень по внутреннему диаметру куска трубки. Когда все материалы найдены, берем нашу трубку и отторцевываем один из ее концов при помощи напильника до ровной поверхности. После этого берем наш скальпель и срезаем кромку трубки так, чтобы она стала острой.
Выкручиваем трубкой. /Фото: youtube.com.
Другой конец трубки зажимаем в шуруповерт. Для того, чтобы патрон инструмента не сжал ее, вставляем в трубу металлический стержень. Подготовленный инструмент упираем в обломок шурупа, после чего высверливаем его вместе с куском дерева. На месте обломка останется красивое и ровное отверстие.
Получится вот такая дырочка. /Фото: youtube.com.
После этого останется привести в порядок дерево. Берем клей ПВА и деревянный чопик. Клей наносим равномерно по всему отверстию, даем подсохнуть, а потом вставляем деревяшку. Забиваем чопик как можно плотнее. Все, что останется торчать – обрезаем.
Останется только заделать.
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