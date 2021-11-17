Можно ли употреблять в пищу «чистую» часть заплесневелого хлеба.
Печальная данность такова, что хлеб в доме плесневеет. Что ни делай, от этой напасти очень сложно избавиться. Вот некоторые и задумываются над тем, что будет, если съесть заплесневелый хлеб, предварительно удалив пораженный грибком участок. Разберёмся с этим вопросом.
Плесневое заражение всегда удручает.
Каждый, у кого есть дома хлебница, прекрасно знает о такой проблеме, как заплесневевший хлеб. Вот сходил ты, дорогой читатель, в магазин, купил там свежий хлеб, а уже через пару дней гадаешь: ни то в доме нарушены санитарно-гигиенические нормы, ни то действительно существует какой-то «хлебный заговор» производителей, который вынуждает людей покупать хлеб, как можно чаще. На почве всей этой суеты тут же встает вопрос о том, что делать. Быть может, если обрезать плесень, то хлеб еще съедобен?
Плесень появляется из-за нарушения гигиенических норм.
Совсем краткий и категоричный ответ на этот вопрос - нет. Если этого заявления недостаточно, объясним почему так. Когда на хлебе появляется черная или зеленая плесень (реже розовая, это признак больной пшеницы) – это свидетельство того, что мучное изделие поражено вредными спорами. Споры эти очень маленькие, и на самом деле плесневое заражение поражает хлеб куда сильнее и масштабнее, чем нам кажется. Распространяется плесень практически равномерно. Тот «лес», который видит на буханке человек – лишь верхушка айсберга. Обрезание пораженного участка не поможет.
Плесень очень опасна для здоровья.
Важно понимать, что хлеб с плесенью – это не изящный рокфор, созданный по специальной технологии, а испорченный продукт. Самое простое и безобидное, чем может быть чревато употребление хлеба с плесенью – это пищевое отравление. Легкомысленно и к нему относиться не стоит, ведь отравление может обернуться серьезными осложнениями. Симптомы отравления проявляются в течении 4-6 часов, а его тяжесть (как правило) зависит от количества съеденного и концентрации грибковых спор в употребленном продукте.
Ни о каком обрезании и речи быть не может.
Употребление заплесневелых продуктов увеличивает риск развития онкологических патологий. Наконец, существует аллергия на плесень, которая может привести к весьма печальному исходу, если съесть пораженный грибком продукт. Помните также о том, что термическая обработка не помогает в борьбе с хлебной плесенью.
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