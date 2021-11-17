Можно ли употреблять в пищу «чистую» часть заплесневелого хлеба.

Плесневое заражение всегда удручает.

Плесень появляется из-за нарушения гигиенических норм.

Плесень очень опасна для здоровья.

Ни о каком обрезании и речи быть не может.