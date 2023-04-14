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Небоскребы, АЭС и бункеры: амбициозные мегапроекты Советского Союза, которые остались незавершенными


Небоскребы, АЭС и бункеры: амбициозные мегапроекты Советского Союза, которые остались незавершенными

Советский Союз на протяжении всего своего существования постоянно склонялся с реализации крупномасштабных проектов, которые должны были подтверждать статус сверхдержавы. И многие из них действительно были успешно воплощены в жизнь. Однако есть и немало таких, на чье строительство были потрачены колоссальные деньги, вот только они не были реализованы по разным причинам: одни оказались слишком сложными для воплощения в жизнь, а другие были начаты, но закончить их не смогли. Вашему вниманию советских мегапроектов, которые, несмотря на вложенные усилия и финансы, остались незавершенными.

1. Архитектурные сооружения


Проект четырехкилометрового небоскреба для японцев от советских разработчиков. /Фото: maximonline.ru

Проект четырехкилометрового небоскреба для японцев от советских разработчиков. /Фото: maximonline.ru

 

Огромные проекты Советского Союза известны многим, а вот о тех, что были придуманы отечественными разработчиками для других стран, мало кто знает. А ведь, сложись обстоятельства иначе, в центре Токио высилась бы четырехкилометровая башня, которую проектировали именно советские архитекторы. Речь идет о Башне Никитина — Травуша 4000. Данный проект должен был стать самым высоким небоскребом в мире.

Разработка началась в 1966 году и предполагала возведение башни из четырех сетчатых секций, каждая из которых была длиной в один километр. Однако история этого необычного проекта оказалась недолгой: уже в 1969 году японские заказчики потребовали вдвое уменьшить высоту здания, а после - еще почти в четыре раза. В результате непримиримых противоречий проект был отправлен на полку.
Дворец Советов - пожалуй, самый грандиозный проект в СССР 1920-х годов. /Фото: naukatehnika.com

Дворец Советов - пожалуй, самый грандиозный проект в СССР 1920-х годов. /Фото: naukatehnika.com

 

Одним из самых известных неосуществленных проектов советских архитекторов по праву считается здания Дворца Советов, которое планировалось сделать местом проведения заседаний Верховного Совета СССР и других массовых мероприятий. Огромное здание в стиле ар-деко должно было стать венцом так называемой «Сталинской реконструкции Москвы», и его даже начали строить. Для строительства нужно было освободить место, и власти решили уничтожить храм Христа Спасителя.

Вскоре, в 1939 году, работы были начаты. Однако начало Великой Отечественной войны не только заморозило стройку на неопределенный срок, но и в дальнейшем поставила крест на проекте: все, что могли приспособить из уже собранных конструкций для Дворца, разобрали на нужды обороны столицы. А после войны была предпринята вторая попытка завершить проект, но и она закончилась ничем. В конце-концов, в 1960 году на месте, где должен был Дворец Советов, был отстроен открытый зимний бассейн «Москва», а после его закрытия был восстановлен взорванный большевиками храм.
Варианты дизайна Дома Наркомтяжпрома. /Фото: arch-grafika.ru, sovrus.com, ideaguide.ru

Варианты дизайна Дома Наркомтяжпрома. /Фото: arch-grafika.ru, sovrus.com, ideaguide.ru

 

Еще одним монументальным сооружением столицы, которое должно было стать символом мощи большевизма, планировали сделать здание Народного комиссариата тяжёлой промышленности СССР. Его должны были возвести в столице на Красной площади, на месте, где сейчас находится ГУМ. В конкурсе участвовали едва ли не все именитые архитекторы того времени.

В 1935 году место строительства здания Наркомтяжпрома было перенесено в Зарядье. Здание в любом из вариантов, представленных участниками конкурса, должно было быть величественным и грандиозным. Однако гибель главы НКТП Григория Константиновича Орджоникидзе в 1937 году поставила крест на планах строительства - после смерти грузинского большевика влияние Наркомтяжпрома заметно снизилось, и выделять огромные деньги на такой проект попросту не стали.

2. Электростанции


Недостроенные Крымская АЭС и Гарьковская АСТ. /Фото: atomic-energy.ru, urban3p.ru

Недостроенные Крымская АЭС и Гарьковская АСТ. /Фото: atomic-energy.ru, urban3p.ru

 

Поразительно сейчас осознавать, насколько много внимания и значения советское правительство уделяло вопросу атомной энергетики. Во времена Брежневского застоя были заложены чуть ли не десятки АЭС, АТЭЦ (атомная теплоэлектроцентраль) и АСТ (атомная станция теплоснабжения). И многие из них действительно были успешно завершены и успешно работают и сегодня.

А вот другим повезло намного меньше: проекты строительства таких объектов, как Крымская, Ростовкая, Татарская АЭС, Воронежская и Горьковская АСТ, а также Одесская и Харьковская АТЭЦ оказались сначала замороженными, а потом и вовсе закрытыми. В большинстве случаев причиной остановки возведения стала крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества - аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года: под давлением общественности советское правительство вынуждено было отказаться от продолжения атомной программы.

3. Секретные проекты


Сегодня в бункере для правительства можно найти только воду. /Фото: livejournal.com

Сегодня в бункере для правительства можно найти только воду. /Фото: livejournal.com

 

Представители советского правительства были приверженцами строительства бункеров для себя, к тому же, условия Холодной войны к этому только располагали. Поэтому нет ничего удивительного, что и у верхушки Казахской ССР появился такой же проект. В период перестройки бункер начали активно и масштабно перестраивать, однако развал СССР лишил огромное сооружение всякого смысла, поэтому сегодня данный объект полностью заброшен и интересен разве что сталкерам и любителям острых ощущений.
Большой адронный коллайдер могли запустить в СССР. /Фото: livejournal.com, energynews.su

Большой адронный коллайдер могли запустить в СССР. /Фото: livejournal.com, energynews.su

 

Мало кто знает, что в Советском Союзе хотели построить собственный адронный коллайдер. Общая протяженность ускорительно-накопительного комплекса - 21 километр. Объект должен был стать огромным толчком к развитию науки второй половины 20 века, однако история решила иначе. Советский коллайдер не успели достроить до развала СССР, в Европе в этот момент развернули строительство большего по размерам ставшего уже легендарным БАКа, чья длина равна 27 километрам.
Недостроенный бункер для Черноморского флота СССР. /Фото: pinterest.co.uk

Недостроенный бункер для Черноморского флота СССР. /Фото: pinterest.co.uk

 

«Объект 221», или «Высота 495» представляет собой заброшенный бункер огромных размеров, который должен был стать запасным пунктом управления Черноморским Флотом. Общая протяженность тоннелей бункера составляет около десяти километров.

Бункер расположился в горе южного берега Крыма. Деньги, затраченные на строительство объекта 221 были колоссальными, к тому же, максимальный уровень секретности предполагал лишь увеличение общего бюджета. Однако ни к чему эти затраты не привели: бункер так и не был построен, а после развала СССР и вовсе потерял целесообразность своего существования - сегодня это просто огромная заброшенная территория.

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Небоскребы, АЭС и бункеры: амбициозные мегапроекты Советского Союза, которые остались незавершенными

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Небоскребы, АЭС и бункеры: амбициозные мегапроекты Советского Союза, которые остались незавершеннымиПодписаться на мой Instagram
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