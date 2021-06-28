Для чего в старину на кладбищах Англии ставили клетки над могилами

Если посетить какое-нибудь достаточно старое кладбище Англии, то можно увидеть очень странное и вместе с тем интересное зрелище. Над некоторыми из могил «красуются» загадочные клетки. Большинство жителей бывшего СССР прекрасно знает, что на наших кладбищах ставят ограды, но вот клетки – это уже совершенно что-то невразумительное. Не перебор ли такой подход и чего на самом деле боялись те, кто устанавливал подобные конструкции?
Называется такая штука мортсейфом. |Фото: politvesti.mirtesen.ru.
Первое, что приходит в голову при виде клетки, установленной над могилой на старом кладбище, так это то, что установлена она была крайне суеверными людьми. Некоторые верят в воскресших мертвецов, зомби, вампиров и прочую нечисть даже сегодня. Что уж там говорить о несколько сот летней давности! Но на самом деле подобные инженерные конструкции устанавливались вовсе не из религиозных или суеверных убеждений, а исключительно из утилитарных, как грубо это не прозвучит. Клетки нужны не от «вампиров», а от «воскресителей». И речь сейчас идет совсем не о фантастических магах-некромантах, способных поднимать мертвецов.
Бывали даже такие. |Фото: ancsgroup.ru.
Дело в том, что в XIX столетии в Великобритании и остальной Европе активно развивалась медицина. Врачи активно изучали человеческое тело и болезни, создавали лекарства и создавали новые методы проведения операций. Одним словом, наука активно развивалась. Вот только науке для этого нужен был свежий биологический материал (пускай это звучит цинично и мрачно, но ведь это правда) – человеческие тела.
Интересное было решение проблемы. |Фото: stihi.ru.
Официально по законам Великобритании пускать на опыты разрешалось только тела людей, которые подверглись смертной казни, а также тела бездомных. Однако, спрос ученых-врачей превышал «предложение», а потому в стране был быстро организован весьма своеобразный бизнес. Многочисленные мародеры-гробокопатели, лишенные всяких моральных принципов, не чурались откопать чью-нибудь едва остывшую бабушку из могилы и продать ее тело ученым. Зачастую свежие захоронения раскапывались в первую же ночь.
Интересный факт: самые находчивые «гробокопатели» промышляли обычными убийствами. Чаще всего лишали жизни все тех же бродяг, до которых по большей части никому все равно не было дела.
Многие сохранились до наших дней. |Фото: lols.ru.
Именно по этой причине были придуманы «мортсейфы», специальные клетки-надгробья, которые не позволяли мародёрам добраться до тела покойника. Проблема была лишь в том, что стоила такая конструкция очень недешево, а потому позволить ее себе могли лишь самые зажиточные британцы. В некоторых случаях мортсейфы снимались по прошествии некоторого времени (когда тело начинало разлагаться, оно уже не представляло интереса для науки, а потому и выкапывать бы его не стали). Впрочем, часть конструкций дошла и до наших дней.
Выглядят жутковато. ¦Фото: twitter.com.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии