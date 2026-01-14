С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Хироников
    Что про кошек? Задвоили про женщин. Дискриминация однако домашних животных.Любопытные факты ...
  • Сергей Иовенко
    Блиии..ин, какой же я уже древний, захватил я эту форму с гимнастёркой, ремнём и фуражкой, в первом классе и часть вт...Школьная форма в ...
  • Амара Карпова
    Зато все натурально👍никаких силиконов, филлеров, ботокса и пластики💯КРАСОТИЩЕ😍🥰Красота по-индийс...

Неизвестные Гималаи в объективе

Катманду, центральная площадь, Дурбар-сквер. Социальный, культурно-исторический и религиозный центр Катманду, соединяющий в себе комплекс дворцов и храмов, которые строились между XII и XVIII веками царями династии Малла. С раннего утра тут царит торговая суета делая это место очень привлекательным для любителей жанровой съемки.

Неизвестные Гималаи в объективе

Рекомендую посетить площадь ранним утром, чтобы избежать жары и полюбоваться красотами площади без толп туристов, также можно избежать оплаты за посещение площади, поскольку ранним утром все будки по продаже билетов будут закрыты C рассвета площадь заполняют торговцы, паломники и просто горожане спешащие по своим делам, наполняя площадь жизнью. Вместо обычной экскурсии по достопримечательностям, получается погружение в реальную жизнь города, которая течет здесь, меняясь лишь по необходимости, уже много сотен лет: Неизвестные Гималаи в объективе Неизвестные Гималаи в объективе Продавцы подношений раскладывают свой товар на нижнем ярусе одной из пагод. Неизвестные Гималаи в объективеНеизвестные Гималаи в объективе Как только торговцы заняли свои места, площадь заполняют паломники, пришедшие провести религиозные обряды. Неизвестные Гималаи в объективе Неизвестные Гималаи в объективеНеизвестные Гималаи в объективе Часть площади занимают торговцы овощами. Неизвестные Гималаи в объективе Неизвестные Гималаи в объективеНеизвестные Гималаи в объективеНеизвестные Гималаи в объективе Неизвестные Гималаи в объективе На площади Дурбар находится немного пугающая статуя Кала Бхайрава, Шивы в его самом ужасающем воплощении. В средневековые времена считалось, что солгать, стоя перед этой ужасной статуей, приводило к мгновенной смерти — непальские короли использовали её как детектор лжи, верша здесь суд. Неизвестные Гималаи в объективе Неизвестные Гималаи в объективе Площадь Дурбар известна своими голубями, птиц кормят при каждом храме. Неизвестные Гималаи в объективе Рядом всегда сидят несколько продавцов с тарелками крупы и кукурузы, так что при желании птиц можно покормить.
Неизвестные Гималаи в объективе Самое большое скопление голубей на площади в Ханума Дхока, комплексе индуистских храмов, носящих имя царя обезьян Ханумана — весьма почитаемого индуистами друга и соратника Бога Рамы, одного из главных героев священного эпоса Рамаяна. Неизвестные Гималаи в объективеНеизвестные Гималаи в объективе Неизвестные Гималаи в объективе Храм Trailokya Mohan Narayan. Неизвестные Гималаи в объективеНеизвестные Гималаи в объективеНеизвестные Гималаи в объективе Типичная улочка Катманду. Неизвестные Гималаи в объективе Пройдя в небольшой дворик можно увидеть необычный храм (Temple of Karunamaya), опоясанный металлической сеткой. Неизвестные Гималаи в объективе Все незащищенные части храма плотно загажены голубями. Неизвестные Гималаи в объективе Портреты местных попрошаек. Неизвестные Гималаи в объективеНеизвестные Гималаи в объективе Неизвестные Гималаи в объективе


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
наверх