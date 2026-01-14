Неизвестные Гималаи в объективе

Катманду, центральная площадь, Дурбар-сквер. Социальный, культурно-исторический и религиозный центр Катманду, соединяющий в себе комплекс дворцов и храмов, которые строились между XII и XVIII веками царями династии Малла. С раннего утра тут царит торговая суета делая это место очень привлекательным для любителей жанровой съемки.

Рекомендую посетить площадь ранним утром, чтобы избежать жары и полюбоваться красотами площади без толп туристов, также можно избежать оплаты за посещение площади, поскольку ранним утром все будки по продаже билетов будут закрыты C рассвета площадь заполняют торговцы, паломники и просто горожане спешащие по своим делам, наполняя площадь жизнью. Вместо обычной экскурсии по достопримечательностям, получается погружение в реальную жизнь города, которая течет здесь, меняясь лишь по необходимости, уже много сотен лет: Продавцы подношений раскладывают свой товар на нижнем ярусе одной из пагод . Как только торговцы заняли свои места, площадь заполняют паломники, пришедшие провести религиозные обряды. Часть площади занимают торговцы овощами. На площади Дурбар находится немного пугающая статуя Кала Бхайрава, Шивы в его самом ужасающем воплощении. В средневековые времена считалось, что солгать, стоя перед этой ужасной статуей, приводило к мгновенной смерти — непальские короли использовали её как детектор лжи, верша здесь суд . Площадь Дурбар известна своими голубями, птиц кормят при каждом храме.Рядом всегда сидят несколько продавцов с тарелками крупы и кукурузы, так что при желании птиц можно покормить.Самое большое скопление голубей на площади в Ханума Дхока, комплексе индуистских храмов, носящих имя царя обезьян Ханумана — весьма почитаемого индуистами друга и соратника Бога Рамы, одного из главных героев священного эпоса Рамаяна . Храм Trailokya Mohan Narayan. Типичная улочка Катманду.Пройдя в небольшой дворик можно увидеть необычный храм (Temple of Karunamaya), опоясанный металлической сеткой . Все незащищенные части храма плотно загажены голубями. Портреты местных попрошаек. Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: