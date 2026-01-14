Неизвестные Гималаи в объективе

Катманду, центральная площадь, Дурбар-сквер. Социальный, культурно-исторический и религиозный центр Катманду, соединяющий в себе комплекс дворцов и храмов, которые строились между XII и XVIII веками царями династии Малла. С раннего утра тут царит торговая суета делая это место очень привлекательным для любителей жанровой съемки.
Рекомендую посетить площадь ранним утром, чтобы избежать жары и полюбоваться красотами площади без толп туристов, также можно избежать оплаты за посещение площади, поскольку ранним утром все будки по продаже билетов будут закрыты C рассвета площадь заполняют торговцы, паломники и просто горожане спешащие по своим делам, наполняя площадь жизнью. Вместо обычной экскурсии по достопримечательностям, получается погружение в реальную жизнь города, которая течет здесь, меняясь лишь по необходимости, уже много сотен лет: Продавцы подношений раскладывают свой товар на нижнем ярусе одной из пагод. Как только торговцы заняли свои места, площадь заполняют паломники, пришедшие провести религиозные обряды. Часть площади занимают торговцы овощами. На площади Дурбар находится немного пугающая статуя Кала Бхайрава, Шивы в его самом ужасающем воплощении. В средневековые времена считалось, что солгать, стоя перед этой ужасной статуей, приводило к мгновенной смерти — непальские короли использовали её как детектор лжи, верша здесь суд. Площадь Дурбар известна своими голубями, птиц кормят при каждом храме. Рядом всегда сидят несколько продавцов с тарелками крупы и кукурузы, так что при желании птиц можно покормить.. Храм Trailokya Mohan Narayan. Типичная улочка Катманду. Пройдя в небольшой дворик можно увидеть необычный храм (Temple of Karunamaya), опоясанный металлической сеткой. Все незащищенные части храма плотно загажены голубями. Портреты местных попрошаек.
