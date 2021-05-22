15 мыслей о женском теле, которые приходили в голову каждому мужчине

Женщины намного лучше чувствуют и осознают собственное тело, чем мужчины, и намного более придирчиво к нему относятся. Поэтому женщины часто боятся демонстрировать мужчинам «слабые места» своего тела, которых они стесняются. Но что «сильный пол» на самом деле думает о самых потаённых страхах «слабого»? Узнайте в этом посте!









Растяжки… Какие ещё растяжки?

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