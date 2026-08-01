Секреты стирки и глажки, которые даже опытные хозяева не постесняются взять на заметку

Кто-то с утра до ночи драит туалеты и раковины, а кому-то лень раз в месяц пыль с полок смахнуть. Так или иначе, многие озабочены вопросом, как сделать квартиру чистой, прикладывая поменьше усилий.



Мы решили разобраться в теме стирки и глажки, поэтому нашли и проверили советы, благодаря которым белье быстро станет чистым и свежим.

1. Бигуди-липучки спасут от шерсти

2. Таблетки для посудомоечной машины помогут отстирать пятна

3. Если закончился стиральный порошок, можно использовать подручные средства

4. Чтобы не гладить белье, после стирки нужно дать ему отдохнуть

5. Микроволновка поможет избавиться от затхлого запаха белья

7. Одежду удобно сушить сразу на плечиках

8. Чтобы сэкономить время, можно гладить вещи поверх стопки

9. Вещи с бусинами нужно гладить с изнанки

10. Чтобы капсулы не прилипали к барабану, важно выбрать правильный режим стирки

11. Если к белым вещам попал красный носок, их можно спасти

Владельцы животных не понаслышке знают, как сложно убрать с ворсистых тканей собачью шерсть, особенно короткую: она впивается в волокна, словно иголки. На просторах интернета советуют класть в машинку специальные «ловушки» для шерсти, но есть и более действенный способ — просто положить в машинку обычные бигуди-липучки.Если на одежде и белье «красуются» неотстирываемые пятна, можно попробовать использовать таблетки для посудомоечной машины. Пользователи в восторге — рассказывают, что к вещам вернулась былая белизна. Но такие таблетки стоит использовать с осторожностью: есть риск, что ткань полиняет.Порой бросишься стирать, а под рукой ни порошка, ни геля, ни капсул. На самом деле вариантов много: постирать вещь руками можно с обычным мылом, шампунем, жидкостью для мытья посуды, содой.Для тех, кто решил сэкономить или боится аллергических реакций, есть и более сложные рецепты.Хочу поделиться одним старым забытым рецептом с тех времен, когда мои дети были маленькие. Мы боялись за их нежные попки и аллергии, а специальных детских порошков в наши деревни не завозили.Нужно в 1 л горячей воды растворить 60 г натертого на терке хозяйственного мыла и добавить 2 ст. л. «стиральной» кальцинированной соды. Вынести на балкон для охлаждения. Перемешивать несколько раз, чтобы охладилось равномерно. Получится что-то похожее на манную кашу. Этот гель и сейчас иногда делаю для стирки полотенец, постельного белья. Добавляю в отсек для стиралки, как обычный гель. Расход такой же.В интернете ведутся жаркие дискуссии о том, стоит ли гладить постельное белье. Кто-то считает, что и так сойдет, а кому-то приятнее спать на белье без единой складочки. Есть простой способ, который можно использовать, когда гладить лень, а спать хочется на гладких простынях.Прежде всего складывайте в машинку только распутанное, но нескомканное белье, устанавливайте низкие обороты отжима и доставайте белье сразу после окончания стирки.Хочу поделиться небольшим лайфхаком, которому меня научила свекровь. Она как-то увидела, что я глажу постельное белье (молодая была, старательная), и отговорила меня это делать. Если не хочется застилать мятым-жеваным, то проще сделать вот так: после стирки встряхнуть вещи, сложить ровно несколько раз, разгладить руками и дать отдохнуть на ровной поверхности минут 10. А потом уже развешивать. Высохнув, белье остается ровным. Не таким гладким, как после утюга, но приемлемым. Легко свернуть, убрать.Этому способу меня научила бабушка, которая на своем веку перегладила столько простыней, что смотреть на них потом не могла. Если постель не надо застилать вот прямо сейчас, сухое белье ровно складываешь и убираешь под матрас. За пару дней под весом тела простыни и пододеяльники становятся ровнее.Порой мы забываем в стиральной машинке белье на несколько часов, а иногда и больше чем на сутки. За запертой дверцей белье начинает «тухнуть». Есть несколько способов, которые помогут освежить «подуставшие» вещи.Нужно намочить белье, запихнуть в пакет, прозрачный, без рисунка, и положить в микроволновку минут на 5. Вытаскивать осторожно: там раскаленный пар. Затем постирать в машинке полчаса на 30 градусах.6. Идеально погладить простыни на резинке поможет угол гладильной доскиЕще одна боль хозяек — простыни на резинке. Их сложно гладить и складывать — получается бесформенный мятый комок. Но и тут можно схитрить.Погладить простыню на резинке можно прямо на кровати. Сразу же после высушивания натяните простыню на матрас так, как вы это делаете обычно. Затем гладьте ее, начиная от центра и двигаясь по кругу.Простыни на резинках гладятся элементарно, если их сложить вчетверо в один угол. В слоях складки от резинки не образовываются, потому что этим углом вы надеваете простыню на угол гладильной доски и, расправляя складки рукой, утюжите. Потом повторяете действия еще несколько раз, выворачивая.Если квартира маленькая, белье из стиральной машины развешивается везде: на дверях, стульях, диванах. И если с простынями и пододеяльниками все понятно, то для обычной одежды есть лайфхак.Постиранную одежду можно сушить сразу на вешалках-плечиках. Очень экономит пространство при большой стирке, да и гладить я не люблю, А это уже готовая одежда для носки! Даже для постельного белья есть вешалки больших размеров.Несмотря на то что многие от глажки отказались вовсе, некоторые хозяйки и хозяева все же иногда берут в руки утюг. Но и тут есть хитрости, которые помогут провести за гладильной доской меньше времени.Меня этому трюку научили, когда я еще гладила пеленки детям. Чтобы не мучиться с глажкой больших простыней, пододеяльников, наволочек, полотенец и прочего, сложите их на гладильном столе стопочкой и начните гладить сверху. Каждую последующую вещицу гладить будет легче, да и время экономится.Если с футболками и пододеяльниками понятно, то в отношении глажки нарядной одежды возникают вопросы. С деликатными тканями спасает марля или любая другая ткань. А как гладить блузку с бусинами — большой вопрос.Ну и тут есть решение: пользователи предлагают утюжить вещь на толстом полотенце, подушке или даже матрасе. Сами вещи перед глажкой стоит вывернуть наизнанку.Порой капсулы для стирки не успевают раствориться в воде и прилипают к одежде. Чтобы этого избежать, следуйте инструкциям на упаковке и кладите средство на дно барабана — туда, где к нему с легкостью может попасть вода.Капсулы выгоднее и лучше стирают, но полностью растворяются при 60 градусах, при 30–40 могут не раствориться. Мне они подходят, потому как стираю в основном на 60 или 95 градусах.Бывает, в машинке среди белых вещей оказывается задорный красный носок, из-за которого все блузки и футболки приобретают розоватый оттенок. Но не все потеряно.В интернете рекомендуют замочить одежду в слабом растворе отбеливателя на 15 минут, а затем промыть, при необходимости повторить процедуру еще раз.Я замачивала надолго с хозяйственным мылом. Пару дней болталось в растворе. Вариантов было два: плюнуть и выбросить или надеется, что поможет. За 2 захода побелело. После первого раза прополоскала и еще раз натерла мылом, замочила на пару часов, потом положила в стиралку: режим «хлопок», порошок для белого. Трусики с синтетикой полностью белоснежные, а хлопчатобумажные еще слегка розоватые остались. Еще после нескольких стирок вернулись обратно в белый.