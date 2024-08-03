10 гениальных идей полезного применения соды, о которых вы даже не подозревали

10 гениальных применений соды - 10 причин тут же отправиться в магазин за пачкой!
На кухне практически каждой семьи, независимо от географии и финансового положения, всегда найдутся одинаковые продукты. Такие себе «универсалы», которые делают жизнь немного проще или вкуснее. Откройте кухонный шкаф и присмотритесь внимательно: вы видите там пачку соды?
Пищевая сода – не только кулинарный помощник, но и крайне полезное средство в вопросах красоты или наведения порядка. Абсорбировать неприятный запах или нейтрализовать вредные химические вещества – с этими задачами сода справится на «отлично». С помощью этого недорого продукта можно с лёгкостью:
1. Избавиться от изжоги и боли в желудке
10 гениальных применений соды - 10 причин тут же отправиться в магазин за пачкой!
Пищевая сода – самый популярный антацид прошлого, доступный каждому сегодня. Половина чайной ложки соды, разбавленная в 100 мл воды, поможет нейтрализовать соляную кислоту в составе желудочного сока и быстро унять спазм. Но использовать подобный «устаревший» метод лечения следует только в крайних случаях, когда под рукой нет более современных медикаментов.
2. Защитить волосы от хлора
10 гениальных применений соды - 10 причин тут же отправиться в магазин за пачкой!
Регулярно посещаете бассейн? Тогда вы наверняка заметили, как ваши волосы реагируют на хлорированную воду. Избежать излишней сухости и ломкости поможет простой трюк: разбавьте 1 столовую ложку соды в кружке воды, залейте во флакон с пульверизатором и возьмите с собой. Закончилась тренировка – отправляйтесь в душ, ополосните волосы и после обильно нанесите на них средство. Сода поможет нейтрализовать негативное влияние хлора и спасёт вашу шевелюру от пересушивания.
3. Продезинфицировать новую одежду
10 гениальных применений соды - 10 причин тут же отправиться в магазин за пачкой!
Точнее, избавить её от следов химической обработки, которая неизбежна для фабричных вещей. Просто добавьте 1/2 стакана соды к стиральному порошку во время первой стирки.
4. Избавиться от тараканов без «химии»
10 гениальных применений соды - 10 причин тут же отправиться в магазин за пачкой!
Боитесь включать свет на кухне, предвкушая не самую тёплую встречу с насекомыми, но при этом наличие животных в доме не позволяет использовать «тяжёлую артиллерию»? Смешайте стакан соды и стакан сахара, смесь рассыпьте в излюбленных местах тараканов. Паразиты с удовольствием полакомятся «угощением». Но затем, при попытке попить (да-да, тараканы тоже пьют воду), жидкость вступит в реакцию с порошком и заставит бедных насекомых буквально взорваться изнутри. Весьма жестоко. Но эффективно.
5. Избавить термос или мини-холодильник от неприятного запаха
10 гениальных применений соды - 10 причин тут же отправиться в магазин за пачкой!
Просто помойте, высушите, щедро насыпьте соды и закройте до следующего применения. Главное, не забудьте избавиться от остатков «освежителя» перед новым туристическим сезоном!
6. «Помыть» собаку без воды и мыла
10 гениальных применений соды - 10 причин тут же отправиться в магазин за пачкой!
Шерсть животных быстро начинает пахнуть отнюдь не альпийскими лугами, так что хорошая ванная время от времени неизбежна. Но что, если четвероногий боится воды или у хозяев совсем нет времени? Решение – использовать соду, как «сухой шампунь»: хорошенько посыпать любимца средством, а после ещё более тщательно вычесать. Неприятный запах исчезнет без всякой химии, нервов и укусов.
7. Устранить запах контейнеров для еды
10 гениальных применений соды - 10 причин тут же отправиться в магазин за пачкой!
Любимый lunch box пахнет совсем неаппетитно? После того, как вымоете контейнер, насыпьте вовнутрь 3 столовых ложки соды и залейте тёплой водой. Взболтайте и оставьте на 2-3 часа. Слейте раствор и вымойте снова с любым средством. Пахнет только чистотой!
8. Избавить старые книги от плесени и запаха
10 гениальных применений соды - 10 причин тут же отправиться в магазин за пачкой!
Пусть хардкорные книголюбы утверждают, что «обожают запах книжных страниц», иногда старая бумага пахнет, мягко говоря, отталкивающе. Чтобы решить проблему, рассыпьте небольшое количество соды между страницами и оставьте на 3-4 дня, а после вытряхните остатки. И ничего не будет отвлекать от приятного чтения.
9. Когда хочется сладенького
10 гениальных применений соды - 10 причин тут же отправиться в магазин за пачкой!
Мысль о конфетах не даёт покоя, а диета не позволяет стремглав побежать в магазин и купить целый килограмм? Нечего терпеть эти мучения. Растворите 1 чайную ложку соды в стакане воды и прополощите рот. Выплюньте жидкость, не глотайте. Вместе с ней уйдёт и аппетит к сахару.
10. Надуть шарик и заставить его парить без гелия
10 гениальных применений соды - 10 причин тут же отправиться в магазин за пачкой!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии