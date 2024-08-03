10 гениальных идей полезного применения соды, о которых вы даже не подозревали

10 гениальных применений соды - 10 причин тут же отправиться в магазин за пачкой!

1. Избавиться от изжоги и боли в желудке

10 гениальных применений соды - 10 причин тут же отправиться в магазин за пачкой!

2. Защитить волосы от хлора

10 гениальных применений соды - 10 причин тут же отправиться в магазин за пачкой!

3. Продезинфицировать новую одежду

10 гениальных применений соды - 10 причин тут же отправиться в магазин за пачкой!

4. Избавиться от тараканов без «химии»

10 гениальных применений соды - 10 причин тут же отправиться в магазин за пачкой!

5. Избавить термос или мини-холодильник от неприятного запаха

10 гениальных применений соды - 10 причин тут же отправиться в магазин за пачкой!

6. «Помыть» собаку без воды и мыла

10 гениальных применений соды - 10 причин тут же отправиться в магазин за пачкой!

7. Устранить запах контейнеров для еды

10 гениальных применений соды - 10 причин тут же отправиться в магазин за пачкой!

8. Избавить старые книги от плесени и запаха

10 гениальных применений соды - 10 причин тут же отправиться в магазин за пачкой!

9. Когда хочется сладенького

10 гениальных применений соды - 10 причин тут же отправиться в магазин за пачкой!

10. Надуть шарик и заставить его парить без гелия

10 гениальных применений соды - 10 причин тут же отправиться в магазин за пачкой!